Что сейчас происходит со стадионами, где пройдет ЧМ-2018? Фотосвидетельства

До старта чемпионата мира по футболу остается уже меньше 10 месяцев. Как известно, четыре стадиона уже готовы и принимают матчи. Что происходит с остальными? «Советский спорт» публикует фотосвидетельства.

Итак, что у нас уже имеется в наличии. В Казани арену построили еще к Универсиаде-2013. Стадион в Тушине открыт еще в 2014-м. Построенный к Олимпиаде стадион «Фишт» в Сочи после трех лет реконструкции начал принимать болельщиков в нынешнем году. Многострадальный стадион на Крестовском тоже проводит матчи. А что происходит на семи других аренах?

«Советский спорт» не раз обращался к этой теме, сегодня – самая свежая подборка. Все эти фотографии сделаны в августе и наглядно показывают, на каком реально этапе сейчас находится строительство.

«Екатеринбург Арена»

Степень готовности по оценке «Советского спорта»: 75%

Вместимость на время ЧМ — 35 000 зрителей (после ЧМ на ряде стадионов запланирован демонтаж ряда секторов)

Стоимость работ — 12 млрд рублей

Стадион здесь не строят, а по сути, реконструируют, так как он имеет статус объекта культурного наследия и включен в список памятников культуры государственного значения.





«Волгоград Арена»

Степень готовности по оценке «Советского спорта»: 80%

Вместимость — 45 000 зрителей

Стоимость строительства на 2016 г. — 16 млрд рублей

Возводится на берегу Волги, у подножия Мамаева Кургана. Главное архитектурное отличие — самая большая в России вантовая кровля, которая будет представлять собой подобие велосипедного колеса из высокопрочных стальных канатов.







«Стадион Калининград»

Степень готовности по оценке «Советского спорта»: 60%

Вместимость — 35 000 зрителей

Стоимость постройки — 17,8 млрд рублей

Строится по проекту французского архитектурного бюро «Wilmotte& Associes S.a.».





«Ростов Арена»

Степень готовности по оценке «Советского спорта»: 90%

Вместимость — 45 000 зрителей

Стоимость строительства — 20 млрд рублей

Местом расположения стадиона был выбран левый берег реки Дон, из-за чего градостроители прогнозируют транспортные сложности в дни матчей (три моста справляются с большим трудом с транспортной нагрузкой).





«Стадион Нижний Новгород»

Степень готовности по оценке «Советского спорта»: 80%

Вместимость — 45 000 зрителей

Стоимость строительства — 17,9 млрд рублей

Расположение стадиона, его соседство с рекой и историческими объектами во многом обуславливает архитектурный облик сооружения, выполненный в классическом стиле. Узнаваемый уникальный образ стадиона строится на ассоциациях с темами волжской природы — воды и ветра. После ЧМ-2018 станет домашней ареной нижегородского футбольного клуба «Олимпиец».







«Мордовия Арена»

Степень готовности по оценке «Советского спорта»: 70%

Вместимость — 45 000 зрителей (затем сократится до 30000)

Стоимость строительства — 16,2 млрд рублей

Арена будет оформлена полупрозрачными навесными перфорированными панелями яркого цвета.







«Самара Арена»

Степень готовности по оценке «Советского спорта»: 65%

Вместимость — 45 000 зрителей

Стоимость строительства — 18,2 млрд рублей

Двухъярусный стадион с натуральным газоном. Футбольное поле будет оснащено системами искусственного подогрева и автоматического орошения. Основной мотив архитектурного решения — космическая тема.







«Лужники»

Степень готовности по оценке «Советского спорта»: 99%

Вместимость — 81 000 зрителей

Стоимость реконструкции — 26,6 млрд рублей

Здесь практически не осталось вопросов. Наше издание подробно освещает ход реконструкции главной спортивной арены страны. 10 ноября нынешнего года здесь пройдет первый после открытия матч российской футбольной сборной.





Предлагаем немного отмотать время назад и посмотреть, как Лужники выглядели в прошлом веке, в том числе во время строительства Центрального стадиона имени В.И.Ленина, как он тогда назывался.

В ближайшее время «Советский спорт» планирует опубликовать серию репортажей с мест строительства арен к чемпионату мира по футболу.