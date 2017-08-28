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У Кокорина появился конкурент! Пять лучших игроков 8-го тура РФПЛ

Евгений Ломоносов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Алексей Миранчук
Алексей МиранчукФото: «Советский спорт». Александр Мельников

«Советский спорт» называет пятерку лучших игроков восьмого тура премьер-лиги.

5. Алексей МИРАНЧУК, полузащитник

Команда: «Локомотив»
Чем запомнился: забил победный гол в ворота «Урала» (2:1).

В нынешнем чемпионате России Миранчук забил уже три гола. В прошлом сезоне столько у него было по итогам 30 туров! Если в этом сезоне Алексей забивает, то железнодорожники выигрывают - так было со «СКА-Хабаровск» (1:0) и «Локомотивом» (4:3), так случилось и с «Уралом».

В Алексее подкупает продуктивность - много моментов для взятия ворот ему не нужно, забить он может всегда. В матче с «Уралом» он нанес два удара. Так же было и в поединке со «Спартаком». Чуть чаще полузащитник угрожал воротам хабаровчан - три удара.

Кроме гола в игре с «Уралом» Миранчук запомнился тремя обводками, две из которых оказались успешными. Из 12 передач полузащитника вперед точными стали девять (75%). Также Алексей отметился одной ключевой передачей. Из десяти единоборств в атаке 59-й номер преуспел в шести.

4. Бранислав ИВАНОВИЧ, защитник

Команда: «Зенит»
Чем запомнился: не дал развернуться форвардам «Ростова» (0:0).

В матче «Зенит» - «Ростов» обе команды классно сыграли в обороне. На двоих они нанесли всего лишь 14 ударов - по семь. Лишь в одной игре ударов было меньше - «Рубин» и «Тосно» (1:0) на двоих сподобились на десять выстрелов. Но атакующий потенциал казанской команды и дружины из ленинградской области все же ниже.

Эталоном надежности в центральном матче тура был Бранислав Иванович. Из 25 единоборств он выиграл 13. Никто не участвовал в борьбе чаще. Особенно преуспел серб в воздухе - три выигранные дуэли из восьми - и в борьбе за нейтральный мяч - четыре удачные попытки из пяти. Наиболее частым в матче было единоборство между Ивановичем и форвардом «Ростова» Шомуродовым - 15 дуэлей! Девять из них выиграл защитник «Зенита», четыре стали нейтральными и лишь в двух преуспел нападающий «Ростова»! Также в активе Ивановича восемь подборов и перехватов - этой третий результат в игре после Мевли (11) и Кузяева (10).

Всего за игру Иванович совершил 116 ТТД действий, 86 из них оказались успешными. Если в обороне Иванович был очень надежен, то в атаке почти безгрешен - из 80 его передач 71 дошла до адресата (89%).

3. Магомед МИТРИШЕВ, нападающий

Команда: «Ахмат»
Чем запомнился: сделал голевой пас в матче с ЦСКА (1:0).

В матче с ЦСКА «Ахмат» использовал схему 3-4-3 при атаке и 5-4-1 при обороне. Поэтому большая нагрузка легка на инсайдов - Магомеда Митришева и Бернарду Беришу. Митришев преуспел везде.

Митришев стал лучшим игроком «Ахмата» по обводкам - пять удачных из шести. Дважды Магомед бил по воротам, никто из его партнеров не угрожал им чаще. На счету нападающего две опасные передачи (одна точная) и одна ключевая. Плюс с паса Митришева Заур Садаев забил единственный гол в матче. Митришев побежал за уходящим мячом и был вознагражден за старания - арбитры просмотрели, что мяч выкатился за лицевую.

При игре в обороне Митришев отметился подборами и перехватами - десять. Больше него у «Ахмата» совершил только один футболист - Бериша (11).

2. Федор СМОЛОВ, нападающий

Команда: «Краснодар»
Чем запомнился: сделал дубль в поединке с «Динамо» (2:0).

Впервые в этом сезоне премьер-лиги Смолов вышел в стартовом составе своей команды - и сразу сделал дубль. Как это обычно и бывает, он был нацелен на ворота - в общей сложности на его счету шесть ударов, четыре из них пришлись в створ. Больше в этом туре бил только спартаковец Куинси Промес - девять раз. А вот попаданий в створ у голландца столько же, сколько и у Смолова.

Кажется, у Александра Кокорина появился серьезный конкурент в бомбардирской гонке. И, даже несмотря на шесть забитых им голов, нельзя сказать, что форвард «Зенита» является в ней фаворитом. В отличие от питерцев, у «Краснодара» уже выстроена игра на своего бомбардира. К примеру, шесть раз по чужим воротам в этом сезоне Кокорин бил лишь раз - в матче против «Урала» (1:1). Была игра с «Амкаром» (1:1), в которой Кокорин нанес четыре удара. Во всех остальных встречах он бил меньше. Смолов же игрой против «Динамо» напомнил себя образца предыдущего сезона. Тогда он претендовал на гол в среднем 4,5 раза за игру!

В прошлом сезоне Смолов забил в чемпионате России 18 голов, в позапрошлом - 20. Нынче ему по силам повторить результат. Отсутствие еврокубков может сыграть даже добрую службу. Осталось лишь понять, не покинет ли Смолов «Краснодар».

1. Александр ДОВБНЯ, вратарь

Команда: «СКА-Хабаровск»
Чем запомнился: установил рекорд сезона по спасениям в матче со «Спартаком» (0:0).

В матче со «Спартаком» голкипер «СКА-Хабаровск» Довбня совершил 13 спасений! Еще ни одни вратарь в этом сезоне не спасал свою команду так много. Лучшим результатом до этого было девять сейвов. Столько совершил голкипер «Уфы» Александр Беленов в матче… со «Спартаком» (0:0). Везет же красно-белым на вратарей! Также девятью спасениями может похвастаться страж ворот «Урала» Ярослав Годзюр, выручавший свою команду в игре с «Краснодаром», но один мяч он все-таки в той встрече пропустил (1:1).

Игра со «Спартаком» стала для Довбни уже второй кряду, которую он отыграл на ноль - в предыдущем туре ему удалось сдержать нападающих «Тосно» (0:0). За игру Довбня четыре раза спас свои ворота. Особенно опасен был выстрел Казаева из-за пределов штрафной - после него вратарь перевел мяч в перекладину кончиками пальцев. Поэтому его яркая игра против «Спартака» совсем не случайность. В общей сложности у Александра уже три сухих матча - также он не пропустил от «Анжи» (2:0). Три сухаря на старте сезона - отличный результат для голкипера, никогда не игравшего в премьер-лиге.

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