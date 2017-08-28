«Если Гончаренко не понимает, что нарушает конвенцию УЕФА, я ему разъясняю»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский в интервью «Советскому спорту» прокомментировал самое скандальное судейское решение 8-го тура.

«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР»

Напомним, в матче ЦСКА – «Ахмат» (0:1) после ошибки Васина мяч, как могло показаться, пересек лицевую линию, однако игрок грозненской команды момент доиграл, а ни главный арбитр – Михаил Вилков, ни лайнсмен – Александр Кудрявцев никаких нарушений не заметили. Как итог – единственный гол в матче. После матча таким решение был очень недоволен главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

– Можно ли считать момент с голом в ворота ЦСКА – ошибкой? Во-первых, момент – динамичный, а мяч, если и пересек лицевую линию, то на какие-то сантиметры. Во-вторых, и это многие не учитывают – надо смотреть не по касанию поверхностей мяча и линии, а по – касанию или отсутствию такового проекций мяча и лицевой линии. Во втором случае эпизод уже выглядит менее однозначно.

– Действительно надо смотреть именно по проекциям. Мое впечатление, подчеркиваю, именно – впечатление: мяч покинул пределы поля. Но давайте поймем, как этот эпизод выглядел в глазах лайнсмена. Все повторы, которые пока есть в интернете, показывают момент с того ракурса, где помощника судьи не было. Он находился на противоположной бровке. И между ним и мячом были две штанги, Акинфеев, перекрывающий обзор, – в общем, три помехи. Поэтому, не знаю, мог ли он видеть этот момент, – говорит Будогосский.

– Это, как минимум, было непросто.

– При этом не сказал бы, что эпизод настолько динамичный, чтобы ассистент не мог никаким образом его поймать. Можно вспомнить случай в игре «Амкар» – «Зенит» в прошлом сезоне, где у Турбина была намного более сложная ситуация – практически невозможно определить, был ли гол. Здесь же, на мой взгляд, все более очевидно. Но не поворачивается язык сказать, что это могла быть предвзятость. Нет, это просто человеческий фактор, ошибка.

– Вины главного арбитра матча Михаила Вилкова нет?

– Решать подобные эпизоды – это функция помощников главного судьи. Поэтому вины Вилкова здесь нет и быть не может. На мой взгляд, есть ошибка ассистента. Такая же позиция и у инспектора матча. Но подчеркиваю: это лишь мое впечатление. Будет комиссия, которая, возможно, рассмотрит эпизод с другого ракурса и вынесет вердикт.

«ПРОТИВ ЦСКА ОШИБЛИСЬ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ»

– Как оцените работы Вилкова в целом в этом матче? Гончаренко после игры сказал, что арбитры позволяют вытирать ноги о ЦСКА.

– Не хочу оценивать его работу. Могу сказать одно: нас пытаются обвинить в том, что мы работаем хуже, чем когда бы то ни было. Но вот простая статистика: в 64-х матчах только пять арбитров получили неудовлетворительную оценку. Это 7,9 процента от общего числа. В аналогичный период весной таких оценок было 14,9 процента. По осени прошлого года – 28,9. Думаю, комментарии излишни.

– Получается, качество судейства улучшилось в два-три раза.

– Да.

– Если говорить о 8-м туре, то, кроме матча с ЦСКА, были еще жалобы от клубов?

– Такого нет и быть не может. Потому что в соответствии с конвенцией УЕФА мы не принимаем никаких жалоб от клубов. Те просто не имею право вмешиваться в работу судей. А то, что говорит Гончаренко – это именно вмешательство. И, следовательно, нарушение конвенции УЕФА. Если этот специалист этого не знает, то я ему через СМИ разъясняю.

– ЦСКА действительно судят хуже остальных?

– За первые восемь туров против ЦСКА была допущена всего одна ошибка. С «Ахматом». Вот и все.

– А шум поднялся неслабый.

– Из искры разгорается пламя. Видимо, кто-то хочет, чтобы оно разгорелось. И для этого поднимает шум, подключает СМИ.

– Чтобы арбитры боялись принимать решения против шумящих клубов?

– Бояться судьи никогда не будут. Они делают то, что обязаны – строго соблюдают конвенцию УЕФА. Подчеркиваю: мы никогда не будем снимать судей в угоду клубам. Кроме тех случаев, когда будут доказательства, что судейство носило предвзятый характер.

– Эпизод в матче ЦСКА – «Ахмат» не подтолкнул вас к мысли, что нужны видеоповторы?

– Я не против системы видеоповторов как таковой. С одним условием: нужно, чтобы эта системы эффективно работала, чтобы был понятный алгоритм. Иначе будут повторяться ситуации, произошедшие на Кубке конфедераций. Когда некоторые решения принимались не только с опозданием, но и оказывались неверными. Если система будет отработана, эффективна, то – тогда, да, с ее введением в футболе можно согласиться.