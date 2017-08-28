«Ястребы» наточили о «Спартак» и клювы и кулаки! Как москвичи уступили в Омске
«Авангард», принимавший дома «гладиаторов», впервые в сезоне забросил сопернику четыре шайбы и одержал относительно уверенную победу – 4:2.
«Спартак» прибыл в Омск в приподнятом настроении, одержав накануне первую победу в чемпионате – 6:2 над «Югрой».
- Поздравляю наших болельщиков с первой победой, - заявил после того матча главный тренер красно-белых Вадим Епанчинцев. – Спасибо им за поддержку во время тяжелого выезда. Я доволен ребятами. Рад, что они сыграли на результат и забросили красивые шайбы…
Однако, «Авангард» - это, понятное дело, не «Югра». Развить успех в поединке с «ястребами» москвичам не удалось. Омичи традиционно претендуют на высокое звание лидера Востока. И пока не проигрывают, хотя… Надо сказать, что победы команде Андрея Скабелки даются с натугой. Уже в двух матчах сибиряки праздновали успех только в овертайме.
СКАБЕЛКА ПОПАЛ В «ЯБЛОЧКО»
Но, конечно, не потеря на старте пары очков заботит тренера, а куда больше – боеспособность и результативность звеньев своей команды. Поиск оптимальных сочетаний продолжается.
И нате вам. Накануне матча со «Спартаком» очередная рокировка Скабелки попала в «яблочко»!
Тренеры объединили в одной тройке двух известных форвардов – Пьянова и Кугрышева…
- Мы на раскатке уже успели почувствовать друг друга, - рассказывал Пьянов о том, как чувствует себя в звене, созданном в режиме форс-мажора. – Сейчас еще в раздевалке переговорим. Есть пара моментов, которые надо успеть обсудить… Почему мы пока мало забиваем? Надо больше бросать, нагнетать угрозу у ворот. То, что команда обновилась… Это отговорки!
- Чего ждете от «Спартака»?
- Судя по прошлому матчу москвичи побегут забивать. А мы сыграем в свой хоккей. Ведь пока он приносит результат. А дома побеждать вдвойне приятно.
Что доподлинно обсуждали в раздевалке Пьянов с Кугрышевым неизвестно. Но именно они открыли счет!
Правда, вряд ли эту шайбу можно отнести к числу домашних заготовок. Началось то все со вбрасывание в зоне «Спартака», которое гости выиграли. Но Кугрышев очень здорово поборолся с шайбу и чисто отобрал ее у Юдина.
Пьянов, уже было откатившийся к своим воротам, рванулся назад и, получив пас, отправил шайбу в сетку.
Трудовой и эффектный гол. Если смотреть со стороны «Авангарда». А если с другой - напрашивается выговор спартаковскому защитнику.
К чести красно-белых эта не слишком логичная шайба их не потрясла. И «Спартак» закончил период голом в раздевалку. Тоже достаточно неожиданным, поскольку хорошей позиционной атакой отметилось четвертое звено москвичей. Первая шайба в КХЛ за два последних сезона у Орлова. В прошлом чемпионате он забивал в ВХЛ – за «Сарыарку».
СТРАШНО ХВАЛИТЬ ХОХЛАЧЕВА
Затем соперники обменялись голами в большинстве. И тут уже обошлось без сюрпризов, поскольку на лед выходили спецбригады. У «Авангарда» отличился Петерссон, которого и переманили из ХК Сочи, как раз в первую очередь на розыгрыш лишнего.
Ну а в составе «Спартака» явно наметился новый бомбардир – перешедший из СКА Хохлачев. Уже третья шайба на его счету. И с этим голом москвичей надо поздравить особо. Как никак, первый гол в большинстве в этом сезоне. Раньше не ладилось.
Хотя тут красно-белым особо и не позавидуешь! В Питере если вдруг решат, что зря отдали молодого голеодора, запросто и вернут. Аргументы найдутся.
Не обошлось в середине матча и без драки. Как это зачастую бывает в хоккее, совершенно бессмысленной. Вот смотрите. Орлов в игре столкнулся с Пережогиным и сшиб его с ног. Заступаться за капитана кинулся Лисов, который свалил уже Орлова.
А больше всех тяжелых ударов в голову получил при этом спартаковец Кузнецов, который всего лишь стремился не пускать соперников к уже упавшему Орлову. Но на него вот уж действительно настоящим «ястребом» спикировал Березин и начал избивать. Где логика?!
А логика в том, что обе команды показали неуступчивый характер. Вот только на этот раз «Авангард» не собирался переводить игру в очередной овертайм.
И если третью шайбу сибиряки забросили после быстрой и красивой атаки, где были и филигранные пасы, и броски с ходу. То четвертая – на совести обороны гостей. Ну нельзя без конца терять шайбу в своей зоне! Наказание за это ждать себя не заставит.
4:2. Далеко не разгром. Но, для «Авангарда», тем не менее, это пока самая крупная и уверенная победа в сезоне. Четыре шайбы в одном матче омичи забросили впервые.
Матч
Авангард - Спартак - 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
Голы:
Пьянов (Кугрышев), 16:50 (1:0). Орлов (Никонцев, Кузнецов), 19:15 (1:1). Петерссон (Густафсон, Мартынов), 30:37 (2:1). Хохлачёв (Лаюнен, Стоа), 44:31 (2:2). Семёнов (Лемтюгов, Лисов), 51:03 (3:2). Хохряков (Галимов), 56:32 (4:2).
Место и дата
28 августа 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция