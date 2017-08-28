«Ястребы» наточили о «Спартак» и клювы и кулаки! Как москвичи уступили в Омске

«Авангард», принимавший дома «гладиаторов», впервые в сезоне забросил сопернику четыре шайбы и одержал относительно уверенную победу – 4:2.

«Спартак» прибыл в Омск в приподнятом настроении, одержав накануне первую победу в чемпионате – 6:2 над «Югрой».

- Поздравляю наших болельщиков с первой победой, - заявил после того матча главный тренер красно-белых Вадим Епанчинцев. – Спасибо им за поддержку во время тяжелого выезда. Я доволен ребятами. Рад, что они сыграли на результат и забросили красивые шайбы…

Однако, «Авангард» - это, понятное дело, не «Югра». Развить успех в поединке с «ястребами» москвичам не удалось. Омичи традиционно претендуют на высокое звание лидера Востока. И пока не проигрывают, хотя… Надо сказать, что победы команде Андрея Скабелки даются с натугой. Уже в двух матчах сибиряки праздновали успех только в овертайме.

СКАБЕЛКА ПОПАЛ В «ЯБЛОЧКО»

Но, конечно, не потеря на старте пары очков заботит тренера, а куда больше – боеспособность и результативность звеньев своей команды. Поиск оптимальных сочетаний продолжается.

И нате вам. Накануне матча со «Спартаком» очередная рокировка Скабелки попала в «яблочко»!

Тренеры объединили в одной тройке двух известных форвардов – Пьянова и Кугрышева…

- Мы на раскатке уже успели почувствовать друг друга, - рассказывал Пьянов о том, как чувствует себя в звене, созданном в режиме форс-мажора. – Сейчас еще в раздевалке переговорим. Есть пара моментов, которые надо успеть обсудить… Почему мы пока мало забиваем? Надо больше бросать, нагнетать угрозу у ворот. То, что команда обновилась… Это отговорки!

- Чего ждете от «Спартака»?

- Судя по прошлому матчу москвичи побегут забивать. А мы сыграем в свой хоккей. Ведь пока он приносит результат. А дома побеждать вдвойне приятно.

Что доподлинно обсуждали в раздевалке Пьянов с Кугрышевым неизвестно. Но именно они открыли счет!

Правда, вряд ли эту шайбу можно отнести к числу домашних заготовок. Началось то все со вбрасывание в зоне «Спартака», которое гости выиграли. Но Кугрышев очень здорово поборолся с шайбу и чисто отобрал ее у Юдина.

Пьянов, уже было откатившийся к своим воротам, рванулся назад и, получив пас, отправил шайбу в сетку.

Трудовой и эффектный гол. Если смотреть со стороны «Авангарда». А если с другой - напрашивается выговор спартаковскому защитнику.

К чести красно-белых эта не слишком логичная шайба их не потрясла. И «Спартак» закончил период голом в раздевалку. Тоже достаточно неожиданным, поскольку хорошей позиционной атакой отметилось четвертое звено москвичей. Первая шайба в КХЛ за два последних сезона у Орлова. В прошлом чемпионате он забивал в ВХЛ – за «Сарыарку».

СТРАШНО ХВАЛИТЬ ХОХЛАЧЕВА

Затем соперники обменялись голами в большинстве. И тут уже обошлось без сюрпризов, поскольку на лед выходили спецбригады. У «Авангарда» отличился Петерссон, которого и переманили из ХК Сочи, как раз в первую очередь на розыгрыш лишнего.

Ну а в составе «Спартака» явно наметился новый бомбардир – перешедший из СКА Хохлачев. Уже третья шайба на его счету. И с этим голом москвичей надо поздравить особо. Как никак, первый гол в большинстве в этом сезоне. Раньше не ладилось.

Хотя тут красно-белым особо и не позавидуешь! В Питере если вдруг решат, что зря отдали молодого голеодора, запросто и вернут. Аргументы найдутся.

Не обошлось в середине матча и без драки. Как это зачастую бывает в хоккее, совершенно бессмысленной. Вот смотрите. Орлов в игре столкнулся с Пережогиным и сшиб его с ног. Заступаться за капитана кинулся Лисов, который свалил уже Орлова.

А больше всех тяжелых ударов в голову получил при этом спартаковец Кузнецов, который всего лишь стремился не пускать соперников к уже упавшему Орлову. Но на него вот уж действительно настоящим «ястребом» спикировал Березин и начал избивать. Где логика?!

А логика в том, что обе команды показали неуступчивый характер. Вот только на этот раз «Авангард» не собирался переводить игру в очередной овертайм.

И если третью шайбу сибиряки забросили после быстрой и красивой атаки, где были и филигранные пасы, и броски с ходу. То четвертая – на совести обороны гостей. Ну нельзя без конца терять шайбу в своей зоне! Наказание за это ждать себя не заставит.

4:2. Далеко не разгром. Но, для «Авангарда», тем не менее, это пока самая крупная и уверенная победа в сезоне. Четыре шайбы в одном матче омичи забросили впервые.