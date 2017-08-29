Ловчев: Хочется спросить у Гончаренко, что сделал ЦСКА, чтобы не проиграть?

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о пяти главных событиях 8-го тура.

ПЕРВОЕ СОБЫТИЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ БОМБАРДИРА

Помню, как молодому талантливому Смолову предрекали большую карьеру. Федор сразу поехал в «Фейенорд», там немного потерялся. Затем вернулся и ничего у него не получалось. Как только над ним тогда не издевались. Потом в «Урале» у Федора начало прорезаться. И вот в «Краснодаре» он обрел себя. И рад, что после возвращения он забил два гола.

Да, он не забил «Црвене Звезде», за что Смолова критиковали. Но парень пропустил столько времени из-за травмы, не все сразу, надо войти в игру. И вот бомбардир вернулся.

И в связи с этим хотел бы обратить внимание на одну вещь. Возьмите суммарную стоимость игроков линий нападения «Спартака», ЦСКА и «Зенита». На эти деньги не только прекрасный стадион можно построить, а чемпионат мира провести. А они не забили ни одного гола. А братья Мирачуки забивают.

СОБЫТИЕ ВТОРОЕ. ПОДВИГ ВРАТАРЯ

Сегодняшний уровень наших вратарей, может и не выдающийся, но очень приличный. Но у нас каждый сезон появляются вратари, которые обращают на себя внимание. В прошлом году это был Селихов в «Амкаре», отлично проявил себя Лунев, а в минувшем туре прогремел вратарь «СКА-Хабаровска» Довбня. Он показал выдающуюся игру против «Спартака». Думаю, этот парень теперь обратил на себя внимание многих команд.

СОБЫТИЕ ТРЕТЬЕ. ОШИБКИ СУДЕЙ

Опять в туре не обошлось без судейских ошибок. Совершенно не согласен с Гончаренко, который говорит о каком-то заговоре против ЦСКА. Арбитры ошибаются не только в пользу соперников армейцев. Но хочется спросить у Гончаренко: а вы что сделали, чтобы не проиграть? Вы хотя бы один гол забили?

«Ахмат» забил с нарушением. Точно такой же гол сборная СССР пропустила на чемпионате мира 1970 года в Мексике от Уругвая в четвертьфинале. Мяч ушел за лицевую, судья не отреагировал, а наши все остановились, начали показывать судье, что мяч ушел. Уругваец спокойно подал, а другой без помех головой забил. А ведь мы могли выйти в полуфинал чемпионат мира. Отличие только в том, что Садаев забил ЦСКА ногой.

Но если резюмировать, то с судейством надо что-то делать. Очень часто арбитры ошибаются.

СОБЫТИЕ ЧЕТВЕРТОЕ. ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА «ЛОКО»

Одно из главных событий – очередная победа «Локомотива».Кто-то скажет, что «Локомотив» победил всего лишь «Урал» (2:1). Но уральцы проиграли первый раз в чемпионате. И даже, несмотря, на вопиющую ошибку вратаря сборной Гилерме, «Локо» выиграл.

Мы как-то недооцениваем «Локомотив», а значит, недооцениваем и Семина. А ведь команда уже обыграла на выезде ЦСКА и «Спартак».

Вот, что значит знания, уровень и характер тренера, который вернулся в родную команду. Это меня поражает и восхищает. Я очень рад, что один специалист и тройки тренеров, которые долго определяли лицо нашего футбола, – Семин. Романцев, Газзаев – подтверждает свой высокий класс. Подтверждает не только за себя, но и за этих двоих коллег по вратарскому цеху.

СОБЫТИЕ ПЯТОЕ. ПЕРВАЯ ПОБЕДА «АМКАРА»

В Перми работает опытный специалист Гаджи Гаджиев. Он никогда ничему особенно не возмущается, просто делает свое дело. Безо всякого излишнего пафоса. Я не сомневаюсь, что «Амкар» не будет стоять на вылет.