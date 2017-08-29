Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Шарапова6:4, 4:6, 6:3Халеп
Хоккей  Динамо Москва- : -Йокерит
Хоккей  Трактор- : -Металлург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Ловчев: Хочется спросить у Гончаренко, что сделал ЦСКА, чтобы не проиграть?

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Виктор Гончаренко
Виктор ГончаренкоФото: «Советский спорт». Татьяна Дорогутина

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о пяти главных событиях 8-го тура.

ПЕРВОЕ СОБЫТИЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ БОМБАРДИРА

Помню, как молодому талантливому Смолову предрекали большую карьеру. Федор сразу поехал в «Фейенорд», там немного потерялся. Затем вернулся и ничего у него не получалось. Как только над ним тогда не издевались. Потом в «Урале» у Федора начало прорезаться. И вот в «Краснодаре» он обрел себя. И рад, что после возвращения он забил два гола.

Да, он не забил «Црвене Звезде», за что Смолова критиковали. Но парень пропустил столько времени из-за травмы, не все сразу, надо войти в игру. И вот бомбардир вернулся.

И в связи с этим хотел бы обратить внимание на одну вещь. Возьмите суммарную стоимость игроков линий нападения «Спартака», ЦСКА и «Зенита». На эти деньги не только прекрасный стадион можно построить, а чемпионат мира провести. А они не забили ни одного гола. А братья Мирачуки забивают.

СОБЫТИЕ ВТОРОЕ. ПОДВИГ ВРАТАРЯ

Сегодняшний уровень наших вратарей, может и не выдающийся, но очень приличный. Но у нас каждый сезон появляются вратари, которые обращают на себя внимание. В прошлом году это был Селихов в «Амкаре», отлично проявил себя Лунев, а в минувшем туре прогремел вратарь «СКА-Хабаровска» Довбня. Он показал выдающуюся игру против «Спартака». Думаю, этот парень теперь обратил на себя внимание многих команд.

СОБЫТИЕ ТРЕТЬЕ. ОШИБКИ СУДЕЙ

Опять в туре не обошлось без судейских ошибок. Совершенно не согласен с Гончаренко, который говорит о каком-то заговоре против ЦСКА. Арбитры ошибаются не только в пользу соперников армейцев. Но хочется спросить у Гончаренко: а вы что сделали, чтобы не проиграть? Вы хотя бы один гол забили?

«Ахмат» забил с нарушением. Точно такой же гол сборная СССР пропустила на чемпионате мира 1970 года в Мексике от Уругвая в четвертьфинале. Мяч ушел за лицевую, судья не отреагировал, а наши все остановились, начали показывать судье, что мяч ушел. Уругваец спокойно подал, а другой без помех головой забил. А ведь мы могли выйти в полуфинал чемпионат мира. Отличие только в том, что Садаев забил ЦСКА ногой.

Но если резюмировать, то с судейством надо что-то делать. Очень часто арбитры ошибаются.

СОБЫТИЕ ЧЕТВЕРТОЕ. ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА «ЛОКО»

Одно из главных событий – очередная победа «Локомотива».Кто-то скажет, что «Локомотив» победил всего лишь «Урал» (2:1). Но уральцы проиграли первый раз в чемпионате. И даже, несмотря, на вопиющую ошибку вратаря сборной Гилерме, «Локо» выиграл.

Мы как-то недооцениваем «Локомотив», а значит, недооцениваем и Семина. А ведь команда уже обыграла на выезде ЦСКА и «Спартак».

Вот, что значит знания, уровень и характер тренера, который вернулся в родную команду. Это меня поражает и восхищает. Я очень рад, что один специалист и тройки тренеров, которые долго определяли лицо нашего футбола, – Семин. Романцев, Газзаев – подтверждает свой высокий класс. Подтверждает не только за себя, но и за этих двоих коллег по вратарскому цеху.

СОБЫТИЕ ПЯТОЕ. ПЕРВАЯ ПОБЕДА «АМКАРА»

В Перми работает опытный специалист Гаджи Гаджиев. Он никогда ничему особенно не возмущается, просто делает свое дело. Безо всякого излишнего пафоса. Я не сомневаюсь, что «Амкар» не будет стоять на вылет.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Евгений Ловчев
Евгений ЛовчевЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» продаст чемпиона, а игрок «Зенита» отказался от своей страны«Спартак» продаст чемпиона, а игрок «Зенита» отказался от своей страныВ рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Шарапова победила Халеп, НХЛ разрешила играть Зарипову. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать дней с главных новостей утра вторника.Сумма отступных в новом контракте Зе Луиша составляет 30 миллионов евроСтали известны детали нового контракта форварда «Спартака» Зе Луиша, который он подписал этим летом. По данным «Известий», соглашение рассчитано на четыре года, а зарплата игрока сборной Кабо-Верде увеличилась почти вдвое. Кроме того, «Спартак» прописал сумму отступных за Зе Луиша в размере 30 миллионов евро.Абденнур ждет предложений от «Лилля» и «Марселя»Защитник «Валенсии» Аймен Абденнур взял паузу в переговорах с «Зенитом» в связи с интересом из Франции. По данным L’Equipe, на 28-летнего игрока сборной Туниса претендуют «Лилль» и «Марсель».Луиш Нету: Надеюсь, мое приключение в Стамбуле будет прекрасным (фото)Защитник «Зенита» Луиш Нету поделился ожиданиями от посещения Стамбула, где португалец встретится с представителями «Фенербахче».
Теннис
Шарапова победила Халеп в своем первом матче на турнире «Большого шлема» за полтора года
Футбол
«Ливерпуль» может включить Ориги в сделку по Лемару
Теннис
Возняцки вышла на Макарову во втором круге US Open
Хоккей
Псевдоэфедрин, обнаруженный у Зарипова, не является запрещенным в НХЛ
все новости
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Ахмат
Ахматкалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Амкар
Амкаркалендарьстатистика
Евгений Ловчев
Евгений Ловчеввсе новости
Александр Довбня
Александр Довбнявсе новости
Фёдор Смолов
Фёдор Смоловвсе новости
Виктор Гончаренко
Виктор Гончаренковсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости