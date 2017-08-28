Станислав Черчесов: Зачем сборной играть с «Динамо»? Объясняю в 106-й раз...

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги первого дня сборов национальной команды перед товарищеской игрой против московского «Динамо», которая пройдет 3 сентября в Химках.

«СПАСИБО «ДИНАМО» ЗА ПОМОЩЬ»

– Настрой у футболистов хороший. Понятно, что физическое состояние у всех разное, но мы это учитываем в тренировках. Можно сказать, пока есть небольшая нервозность, но это понятно: ребята друг друга пока не так хорошо знают. Но это временно – один-два дня и войдем в ритм, – говорит Черчесов.

– Как себя проявляются игроки, приехавшие из-за границы? Нойштедтер, Рауш, Караваев.

– А чем они отличаются от остальных? По-русски говорят, все – наши футболисты.

– Все-таки они немного в отрыве.

– Нет. У вас они в отрыве, у меня – нет. Постоянно в общении, в диалоге с ними.

– Какие задачи решает контрольный матч с «Динамо»?

– Пока это слишком далекая история. Впереди тренировки, тесты – чтобы понять, в каком состоянии находятся игроки. Ну и плюс это информация на будущее. К контрольному матчу будем готовиться, как к обычной контрольной игре. С желанием правильно и играть, и подобрать футболистов. Не будет такого, что, раз все приехали, то и играть будут все. На поле выйдут только те, кто достоин.

– Пообщались с Андреем Луневым? Насколько его травма колена серьезна?

– Только в прямом эфире в воскресенье, если кто видел. Утром он улетел в Италию, его проверили. Завтра прилетит сюда. Пообщаемся, посмотрим, как он готов. Мы учитываем индивидуальный тонус всех игроков – тот же Кузяев сегодня меньше тренировался, как и Фернандес. У них была большая загруженность в последних матчах. Стараемся правильно подвести футболистов к игре.

– Как себя чувствует Александр Селихов, который провел несколько неудачных матчей перед вызовом в сборную?

– Клубные вопросы должны обсуждать клубные тренеры. Я разницу не увидел – он в нормальном состоянии.

– Параллельно проводит сбор и молодежная сборная России под руководством Евгения Бушманова. Следите за ней?

– Игру (против сборной Армении. – Прим. Ред.) посмотрю, плюс пообщаемся, когда они приедут потренироваться в Новогорск, а остальное мне, если нужно, оперативно сообщают тренеры молодежной сборной.

– Матч против клуба – это разовая акция?

– 105 раз уже объяснял этот момент. Но не поленюсь – и объясню в 106-й. Во-первых, спасибо динамовцам за то, что принимают у себя на базе. И согласились сыграть с нами, если мы не найдем соперника. Все-таки, считаю, неправильно проводить сбор без контрольного матча в конце. В тоже время понятно, что подобные игры – разовая акция. В следующий раз, когда мы снова будем хозяйкой чемпионата мира и у нас опять будут проблемы со спаррингами, тогда, наверное, ситуация может повториться.

– Часто приходилось слышать фразу: «В России нет футболистов». Сегодня в Новогорске собрался, по сути, резерв сборной. Стало лучше?

– Вопрос понятен, но я таких фраз не говорил. Кто сказал, тот пускай лучше и ответит. Считаю, мы должны дорожить и уважать то, что имеем. Не мечтать, а делать все возможное. Помогать тем, кто есть, прогрессировать. Плакаться, что чего-то нам не хватает, не в наших планах.

КУЗЯЕВ: СБОРЫ С МАНЧИНИ – САМЫЕ СЛОЖНЫЕ В КАРЬЕРЕ

Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев рассказал о первом тренировочном дне в национальной команде.

– Эмоции самые положительные, – скромно улыбается Далер. – Со всеми ребятами познакомился, атмосфера – прекрасная. Конечно, попасть в сборную было моей мечтой.

– Вы – одно из главных открытий этого сезона в РФПЛ. С чем связан такой взлет?

– Конкретно сказать не могу. Так получилось, что удачно начал сезон, забил. Может, это связано с тем, что «Зенит» более атакующая команда. И это поспособствовало голам и голевым передачам.

– В «Зените» вы проявили себя и как игрок центральной зоны, и на фланге. Где вам удобнее?

– Разговоров по этому поводу с Черчесовым пока не было. Мне, на самом деле, без разницы – куда тренер поставит, там и буду играть. Но, конечно, предпочтение отдаю центру полузащиты.

– Санкт-Петербург сейчас самый футбольный город России, в котором на матчи РФПЛ приходят 45-50 тысяч человек. Это ощущается в неигровые дни?

– Иногда подходят сфотографироваться, но нечасто. А так, конечно, здорово, что у нас такая посещаемость. Надеюсь, так и дальше будет.

– Насколько непросто будет закрепиться в сборной?

– Не знаю. Многие ребята первый раз вызваны в команду. Все хотят себя проявить. Впереди у нас целая неделя и контрольная игра. Она многое покажет.

– Манчини – ваш первый зарубежный тренер. Сильно отличаются его тренировки от работы с российскими специалистами?

– Кардинальных отличий нет. Но Манчини делает большой акцент на тактике, силовой работе.

– Спартаковцы после первых тренировок с Каррерой отмечали увеличившуюся интенсивность работы. В «Зените» также?

– Да, это были мои самые тяжелые сборы в карьере. Очень интенсивные и сложные тренировки. Столкнулся с подобным уровнем нагрузок впервые.

РАУШ: В ГЕРМАНИИ МАЛО СЛЕДЯТ ЗА РОССИЙСКИМ ЧЕМПИОНАТОМ

Защитник «Кельна» Константин Рауш рассказал о первом вызове в сборную России.

– Все хорошо: игроки, условия, атмосфера. Был очень рад, когда мне позвонил тренер. Конечно, нужно время, чтобы со всеми познакомиться, - сказал Рауш.

– Волнуетесь? – заметил коллега то ли акцент, то ли действительно волнение в голосе защитника.

– Нет. Просто по-русски мне не так просто изъясняться.

– Что в Германии думают о российском футболе?

– Я всегда стараюсь смотреть матчи РФПЛ. Но, честно сказать, в Германии больше следят за испанским, английским чемпионатами. А за российским – мало.

– Сборная России играет порой в три центральных защитника. Вам такая схема удобна?

– Мне без разницы. В клубе мы играем по различным схемам, поэтому будут готов к любой.