Провокация к старту чемпионата мира в России: футболки с нацистскими надписями

В Европе продают одежду с провокативными символикой и лозунгами, которые сопровождаются упоминанием ЧМ-2018 по футболу. «Советский спорт» рассказывает все, что нам известно об этой неоднозначной истории.

Футболки, как пишет Dayonline, предположительно сделаны по инициативе футбольных фанатов из Германии. С нынешнего лета они начали продаваться в интернет-магазинах ряда стран Европы.

На майках изображен флаг России с подписью «На этот раз мы приедем к вам летом» на немецком языке. Под принтом изображен один из символов Третьего рейха, что можно воспринять как отсылку к событиям Второй мировой войны, в том числе – отсылку к одной из теорий историков Германии, согласно которой армия Вермахта потерпела поражение в России из-за морозов, к которым оказалась не готова.





На второй футболке изображен силуэт человека с битой на плече и скрытым под капюшоном лицом. Сверху сделана та же надпись, выполненная готическим шрифтом:





На заднем плане – историческая немецкая военная награда «Железный крест»:





Сегодня в ФИФА отреагировали:

– В ФИФА с нулевой терпимостью относятся к любым проявлениям дискриминации, имея механизм, который гарантирует атмосферу праздника и уважения на стадионах. Если говорить конкретно об этом инциденте, то ФИФА расценивает подобные вещи как ещё одно проявление расовой нетерпимости и не будет допускать с ними на стадион, – заявили в пресс-службе организации.

Организация FARE («Футбол против нацизма в Европе») уже давно внимательно отслеживает факты использования нацистских символов на трибунах, в спортивной атрибутике и т.д. Вот фрагмент методички, выпущенной еще к Евро-2008: