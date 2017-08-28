ЦСКА vs судьи: баттл начался!

В российском футболе – новый жесточайший баттл! ЦСКА объявил крестовый поход против судей,обслуживающих матчи в РФПЛ. «Советский спорт» собрал самые главные высказывания, которые вам нужно знать об этой истории.

ГОНЧАРЕСКУ

Началось все с жестких высказываний тренера ЦСКА Виктора Гончаренко, раздосадованного поражением от «Ахмата» (0:1) и очевидным судейским «ляпом» в эпизоде с пропущенным голом:

– Мне по большому счету без разницы на дисквалификации, но понимаете, когда… арбитр всячески помогает, играть очень трудно… При вводе мяча или стандартах игра затягивается, и судья вообще на это не реагирует, согласитесь, что игра разрывается на отрезки. А чем больше пауз, тем больше это помогает сопернику, – сказал Гончаренко.

Местами тренер, как это принято говорить, вообще «отжигал», из-за чего получил в последние пару дней весьма недвусмысленное прозвище в социальных сетях «Гончареску» (намек на всегда недовольного судьями Мирча Луческу):

– Конечно, не хотели проигрывать дома, однако сейчас все ошибки арбитров против нас. И что сегодня вытворял судья? Игроки падали и лежали, плюс засчитанный гол. Против нас приезжают защищаться вдевятером, а судьи способствуют, о нас позволяют вытирать ноги.

РЕАКЦИЯ

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрей Будогосский отреагировал на эти обвинения:

– Специалист такого уровня, как Гончаренко, должен знать правила игры в футбол, в которых, напомню, говорится, что многие ситуации субъективны, а судьи — это люди, а значит, делают ошибки. Некоторые решения будут неизбежно вызывать разговоры и обсуждения, и для некоторых людей эти споры – часть удовольствия и привлекательности игры. Правильное ли решение принято арбитром, дух игры требует, чтобы судейские решения всегда уважались… Также хочу напомнить, что Россия входит в конвенцию УЕФА по судейству, а конвенция УЕФА категорическим образом запрещает клубам каким-либо образом вмешиваться в действия судей, – заявил Будогосский.

ГИНЕР ПРОТИВ ПРОИЗВОЛА

И тут наступило время президента ЦСКА. Евгений Гинер поделился мнением о судействе в российском чемпионате:

– Весь стадион вчера видел, что мяч вышел за пределы поля. Мы знаем, что, например, в той же Италии начали применять видеоповторы. Но не у нас. Судьи не считаются с теми вложениями, которые есть в футболе, с той серьезной работой, которую проводят тренеры и игроки. То, что сейчас происходит, — настоящий произвол. Причем произвол этот прежде всего в руководстве судейским корпусом. Господин Будогосский, по-моему, ничем не управляет, ему недосуг. Мы видим, что наших арбитров нет на серьезных международных соревнованиях, это о многом говорит. Арбитры целенаправленно ошибаются в пользу ЦСКА? Нет, дело не в этом. Если бы это было только по отношению к ЦСКА, я бы пообщался с Виталием Леонтьевичем Мутко и так далее. Но я смотрел много матчей, и мне непонятно, что творят судьи. Некомпетенция арбитров? Знаете, некоторых из наших судей у меня язык не повернется назвать некомпетентными. Это профессионалы высочайшего уровня. Но когда арбитр ФИФА начинает с 25-й минуты делать замечания о недопустимости затяжки времени, а желтую карточку за это дает только на последних минутах, возникают вопросы. Вы знаете, что я не являюсь любителем объяснять поражения судейскими ошибками. Надо забивать больше, играть лучше и так далее. Однако, то, что сейчас происходит — за гранью. Я бы сказал все то же самое, даже если бы мы вчера выиграли со счетом 5:1, а на поле происходили такие вещи. Раньше в российском футболе шла впереди спортивная составляющая, теперь мы серьезно подтянули инфраструктуру. А наши судьи, похоже, не собираются меняться. Понимаю еще, когда оплошности допускает молодой арбитр, он волнуется. Но такой судья ошибается в обе стороны, ему необходимо время, чтобы адаптироваться на высоком уровне, его могут отправить подучиться в ФНЛ или во вторую лигу. Но что происходит с опытными судьями, которые еще и абсолютно безнаказанны? Очевидно, что Будогосский ими не управляет. На эту должность нужен другой человек, способный навести порядок. Мне не понятно, почему Будогосский двумя руками держится за свою работу. Когда порядочный человек не справляется со своими обязанностями, он пишет заявление и уходит, – заявил Гинер.

Часть опрошенных «Советским спортом» экспертов заявила, что поиск Евгением Гинером покупателей для футбольного ЦСКА вызван эмоциями на фоне судейских скандалов.