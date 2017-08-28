Артюхин в «Динамо»?! Сбылся самый страшный кошмар фанатов бело-голубых

Евгений Артюхин после драки с Яласваара Фото: ФК «Динамо» (Москва)

Дмитрий Пономаренко считает новое кадровое решение «Динамо» весьма рискованным. Болельщики московского клуба его могут не понять.

Вот это номер! Нет, я надеялся, что один из самых мощных в мире форвардов, (а уж в КХЛ – точно самый крупный), без работы и в этом сезоне не останется.

Пусть статистика в «Сибири» у Евгения была не ахти – 9 (5+4) очков при показателе полезности «минус 14». Но все же персонаж он колоритный. Артюхин – лидер по своей харизме. И на льду, и в раздевалке. А «Динамо» сейчас, чего уж там, не хватает, и лидеров и авторитетных форвардов.

Ведь еще на Кубке мэра бело-голубые заявляли, что ищут двух легионеров для усиления своей атаки. Но переговоры с потенциальными новичками из Финляндии по-прежнему продолжаются. А вот Артюхин – уже в составе!

Главная причина появления габаритного форварда в «Динамо» понятна. Как и Михаил Анисин, Артюхин сейчас согласен играть за символическую зарплату. Главная цель обоих нападающих – удержаться (или как в случае с Анисиным скорее вернуться) на уровне КХЛ.

И это привлекает «Динамо» взявшего курс на экономию и сокращение бюджета.

Но что скажут его болельщики?! Появление в команде Анисина многие из них, скрипнув зубами, стерпели. Хотя и не забыли с каким скандалом он из «Динамо» уходил. Но у Михаила есть в клубе и свои поклонники. У него веселый нрав, он всегда готов пообщаться с трибунами, это многие помнят.

Но вот по Артюхину у фанатов «Динамо» разногласий точно нет. Ведь уже на протяжении последних четырех с половиной лет Евгений – враг №1 для большинства болельщиков бело-голубых. Я говорю это без преувеличения. Приходилось слышать на трибунах очень резкие высказывания в его адрес.

С чего началась эта вражда?

Могу напомнить. Январь 2013 года. «Динамо» принимает дома СКА. На 14-й минуте матча между защитником москвичей Яласваарой и Артюхиным, выступавшим за Питер начинается драка.

Да, собственно, драки никакой и не было. После столкновения у борта Евгений поймал, отъезжавшего от него финна за шиворот. Скинул краги и начал методично избивать. Янне не сопротивлялся, упал. Но Евгений продолжал с размаху втыкать ему в голову свои огромные кулаки. Пока его не оттащили от динамовца лайнсмены. А оттащили они его не сразу.

Со стороны это выглядело ужасно. Да и на видео – тоже. Тем более, что позже оказалось – у Яласваары серьезно поврежден глаз, может потребоваться операция, есть риск потерять зрение… Он вернулся в состав нескоро. Но в итоге все обошлось. А Артюхин был дисквалифицирован на три матча.

Евгений, кстати, объяснил причину своей ярости тогда:

- Могу сказать, что не ни в коем случае не хотел нанести травму Яласвааре. Со стороны, может, все выглядело страшно. Но на самом деле, когда он меня ударил в спину, я тоже получил травму. Не дай Бог, чтобы дошло до операции! Еще раз повторю, я не хотел причинять ему серьезную травму…

Однако форварда уже никто не слушал. Особенно – среди болельщиков бело-голубых. С тех пор он стал для них врагом. И ненависть прорывалась наружу в каждом матче, когда Артюхин появлялся на динамовском льду – хоровым оскорбительным скандированием трибун.

И вот теперь Артюхин стал игроком «Динамо»! Скажу честно, теперь мне страшно уже за него. Я сильно опасаюсь, что в первых своих матчах за бело-голубых он будет подвергаться обструкции – за тот давний случай.

По-человечески мне жаль Евгения. Потому что я не раз с ним общался. И скажу, что в жизни это спокойный и доброжелательный человек. Он неглупый мужик. Просто очень большой для хоккея. И поэтому ему в нем трудно. И даже в том эпизоде с дракой мне отчасти понятен, ослепивший его гнев. Потому что бить в спину финские игроки умеют. Без размаха, незаметно, но очень больно. И Яласваара на льду пай-мальчиком в этом смысле никогда не был. Вот только сам Артюхин бьет все же гораздо сильнее.

Я уверен, что Евгений понимал – на что идет, подписывая контракт с «Динамо». Осознавал, что ему предстоит пройти своеобразное «чистилище». И я даже предполагаю, что со временем форвард, общаясь с фанатами накоротке после матчей и доказывая преданность команде на льду, постепенно отвоюет у них уважение и даже симпатию.

Но придется их именно не ЗАвоевывать, а ОТвоевывать. Пожелаю ему терпения в этом очень непростом деле.

Ну а «Динамо»… Надо действовать все же более аккуратно что ли… Ведь есть шаги, которые могут сильно и надолго ухудшить отношения между клубом и его поклонниками. И эти моменты стоит учитывать. Заранее.