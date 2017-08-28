«Боруссия» нашла замену Дембеле. Ярмоленко бьет трансферный рекорд Шевченко

Дортмундская «Боруссия» следила за правым нападающим «Динамо» и сборной Украины Андреем Ярмоленко три года. Однажды она уже считала трансфер делом решенным, потом казалось, что он не состоится никогда. И вот 27-летний игрок перешел за 25 миллионов евро и подписал контракт на 4 года.

Терпению президента «Динамо» Игоря Суркиса можно только завидовать. Случай с Ярмоленко – самая красноречивый во всей трансферной истории «Динамо». Сколько раз уже писали и говорили: Суркис его передержал, он никогда его не продаст, потерял такие деньги, похоронил карьеру игрока, вот что такое жадность. Как правило, авторы подобных текстов «сраму не имут» и теперь с радостью будут писать прямо противоположное.

Факс из «Боруссии» с предложением на 30 млн € лежал на столе Суркиса 31 августа 2015-го. Я видел его своими глазами. «Динамо» с Сергеем Ребровым только что вернуло себе чемпионский титул и готовилось к старту в Лиге чемпионов. Пообщавшись с игроком (а Суркис никогда не решает судьбу своих футболистов сам), от трансфера «Динамо» отказалось: «Мы не принимаем такие предложения в последний день трансферного окна, у нас физически нет времени найти ему замену, а 30 млн на поле в Лиге чемпионов не выйдут». Представляю, как нелегко Ярмоленко было принять эту логику и еще два года играть в слабеющем «Динамо» и чемпионате.

Примерно по такой же схеме год назад «Динамо» продавало австрийца Драговича. Не соглашаясь на первое предложение, но получив в итоге очень солидные деньги. Всеми хитрыми маневрами на рынке Суркис владеет блестяще. В итоге – побит рекорд Андрея Шевченко, 18 лет назад ушедшего в «Милан» за 23 млн €. Для Ярмоленко это трансфер жизни – ему скоро 28, контракт подписан до 2021-го, это и будет (может быть, плюс год-два) европейский этап его карьеры. Такая определенность очень хороша – никаких лишних иллюзий, никаких «завтра» или «в следующем клубе». Дортмунд сверхудачно продал Дембеле «Барселоне», у него есть невероятно талантливый американец Пулишич, но он еще молод. А нужен боец из категории «здесь и сейчас».

Новый раскрас теперь приобретает один из самых ярких матчей Европы – рурское дерби «Шальке» и «Боруссии». Ярмоленко и Евгений Коноплянка не просто сыграют друг против друга – они, скорее всего, сойдутся на одном фланге. Когда отношения Украины и России еще не были столь печальными, болельщики часто любили сравнивать сборные и игроков. Несмотря на сложные будни украинского футбола сейчас – ситуация не изменилась. Игроков, столь сильных индивидуально, как Ярмоленко и Коноплянка – в России нет. То, что их нет в Европе – лучшее подтверждение.

Ситуации, когда клуб три года настойчиво следит за одним игроком, и не забывает о нем, даже получив отказ – очень редки. Это говорит о том, что «Боруссия» абсолютно точно знает, чего хочет от своего новичка. Журнал «Киккер» только что сравнил клуб с магазином «KaDeWe», намекая на сезон распродаж. Но Дортмунд еще и покупает. И пусть задачи выиграть Лигу чемпионов в исполнении «шмелей» представить себе невозможно – за все остальное «Боруссия» будет бороться. Ярмоленко ей нужен, чтобы оставаться конкурентной, она верит, что человек, выводивший «Динамо» в 1/8 Лиги чемпионов, а сборную – на Евро-2016, ей поможет.

Любой футболист, которому в жизни выпало счастье сыграть на «Вестфаленштадионе», пусть даже и за команду гостей, скажет вам, что эти впечатления дорогого стоят. А уж те, кто был там дома… Сергей Горлукович, Владимир Бут, Генрих Мхитарян оставили свой след в памяти самого футбольного города Европы. Очень интересно, что получится у Ярмоленко.