Девушки с полей. Самые привлекательные болельщицы 8-го тура РФПЛ
«Советский спорт» собрал фотографии самых обаятельных и привлекательных болельщиц с матчей 8-го тура чемпионата России.
«Анжи» - «Уфа» - 1:0
Непослушный ребёнок @_mashakhanov_ проболтал почти весь матч 😹😹😹 А так, на фото я, мой загорелый перезагорелый носик и сам лично Смолов...😹 Спасибо за возвращение моей улыбки с утра @anji_molodezhka и за её сохранение вечером @fc_anji_ru_official и жду теперь счастья завтра от @anji2_official 😊 #АнжиУфа
«Арсенал» - «Амкар» - 0:1
Приветтттт🤗🤗🤗🤗🤗давно меня в ленте не было 😁😜😜😜Вот не думала что это так сложно 🤦🏼♀️во первых :перевод старшего сына в новую школу✅одеть и тд двоих учеников к школеееее🙈🙈🙈до сих пор не купили все ✅одновременно заниматься собой не вариант😂😂😂🤦🏼♀️не хватает сил 🤦🏼♀️а ещё только выложишь фото ,сразу садиться батарейка😤😤😤столько мыслей в голове 🤦🏼♀️🤦🏼♀️🤦🏼♀️а дел о которых не могу говорить ещё больше 🙈🙈🙈побежала я дальше 👋🏻👋🏻👋🏻терпения мамочки 🙏🏻🙏🏻🙏🏻#многомама#многодетнаямама#mommy3boys #мысливслух
«Рубин» - «Тосно» - 1:0
«Локомотив» - «Урал» - 2:1
«СКА-Хабаровск» - «Спартак» - 0:0
ЦСКА - «Ахмат» - 0:1
Наступает в вашей жизни такое время, когда вы отходите от драмы и людей, её создающих. Вы окружаете себя людьми, с которыми вы смеётесь. Вы забываете плохое и фокусируетесь на хорошем. Любите людей, которые относятся к вам правильно и молитесь за остальных. Жизнь так коротка, проживайте её не иначе как счастливо. Падать - часть жизни, подниматься на ноги - её проживание. Быть живым - это подарок, а быть счастливым - это ваш выбор. #живитездесьисейчас#ценитемоменты
«Краснодар» - «Динамо» - 2:0
«Зенит» - «Ростов» - 0:0