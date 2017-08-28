Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Девушки с полей. Самые привлекательные болельщицы 8-го тура РФПЛ

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Девушки с полей. Самые привлекательные болельщицы 8-го тура РФПЛ
Фото: Instagram

«Советский спорт» собрал фотографии самых обаятельных и привлекательных болельщиц с матчей 8-го тура чемпионата России.

«Анжи» - «Уфа» - 1:0

«Арсенал» - «Амкар»  - 0:1

Приветтттт🤗🤗🤗🤗🤗давно меня в ленте не было 😁😜😜😜Вот не думала что это так сложно 🤦🏼‍♀️во первых :перевод старшего сына в новую школу✅одеть и тд двоих учеников к школеееее🙈🙈🙈до сих пор не купили все ✅одновременно заниматься собой не вариант😂😂😂🤦🏼‍♀️не хватает сил 🤦🏼‍♀️а ещё только выложишь фото ,сразу садиться батарейка😤😤😤столько мыслей в голове 🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️а дел о которых не могу говорить ещё больше 🙈🙈🙈побежала я дальше 👋🏻👋🏻👋🏻терпения мамочки 🙏🏻🙏🏻🙏🏻#многомама#многодетнаямама#mommy3boys #мысливслух

Публикация от Alina Khomich (@alishahoma)

⚽️⚽️⚽️

Публикация от Ольга (@_olaefremova)

«Рубин» - «Тосно» - 1:0

🤷🏽‍♀️🤦🏽‍♀️

Публикация от #рождествоколдует (@rozhdestvenskaya.a)

6-0 ! #казаньарена #нашрубин #рубинанжи

Публикация от @galieva01

Her maçını ilk maçındaki heyecanla izlediğim canım kocam 🙏🏻Dualarim seninle🙏🏻 @gokdenizkaradeniz61

Публикация от Gökdeniz❤️Naz💗Demir💙Toprak💙 (@serra_karadeniz61)

«Локомотив» - «Урал» - 2:1

❤️💚 #москва#футбол#локо#локомотив#локоурал#победа

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀✨🔹Nadezhda🔹✨ (@nadin_misenyova)

«СКА-Хабаровск» - «Спартак» - 0:0

ЦСКА - «Ахмат» - 0:1

Наступает в вашей жизни такое время, когда вы отходите от драмы и людей, её создающих. Вы окружаете себя людьми, с которыми вы смеётесь. Вы забываете плохое и фокусируетесь на хорошем. Любите людей, которые относятся к вам правильно и молитесь за остальных. Жизнь так коротка, проживайте её не иначе как счастливо. Падать - часть жизни, подниматься на ноги - её проживание. Быть живым - это подарок, а быть счастливым - это ваш выбор. #живитездесьисейчас#ценитемоменты

Публикация от Ангелина (@angelie_k)

«Краснодар» - «Динамо» - 2:0

«Зенит» - «Ростов» - 0:0

💙💙💙 #zenit #зенит #зенитчемпион #зенитарена #зенитростов

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🖤A L E N A. R. 🖤 (@roskoshenko)

За красивый футбол ⚽️⚽️✊🏼 #football #зенит #питер #зенитростов

Публикация от Alena Grudinko (@alenyschka)

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» интересуется форвардом «Ман Сити»? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» интересуется форвардом «Ман Сити»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Нулевые призеры. В 8-м туре «Спартак», ЦСКА и «Зенит» не забили ни одного мячаНулевые призеры. В 8-м туре «Спартак», ЦСКА и «Зенит» не забили ни одного мячаВ минувшее воскресенье произошло довольно неординарное событие.Александр Бубнов: «Ростов» на сегодняшний день посильнее «Рубина»Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов оценил игру «Ростова» в нынешнем сезоне, отметив матч против «Зенита» на выезде (0:0).ЦСКА vs судьи: баттл начался!ЦСКА vs судьи: баттл начался!ЦСКА объявил крестовый поход против судей,обслуживающих матчи в РФПЛ.Роман Широков: ЦСКА проиграл «Ахмату» не из-за арбитраБывший полузащитник московского ЦСКА Роман Широков высказался о матче армейцев против «Ахмата» в 8-м туре РФПЛ (0:1).