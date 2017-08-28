Хабаровчанин Турбин передал привет Маркову (видео супергола)

Защитник «Амура» сравнял счет в матче с «Ак Барсом» броском из своей зоны.

«Казань-Арена» ревела в ожидании решения судей. В середине третьего периода шайба нашла путь в ворота «тигров». То ли от клюшки «барса» Артема Лукоянова, то ли от конька защитника Никиты Камалова после наброса Василия Токранова. Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов взял челлендж на предмет помехи вратарю. Судьи после киносеанса гол засчитали. Один из двух сиротливых нулей на медиакубе сменился на единицу. 1:0 повел «Ак Барс». Игра до гола?

«Как бы не так!» – решительно заявил защитник гостей Павел Турбин. Нет, он вряд ли намеренно атаковал ворота Эмиля Гарипова из круга сбрасывания своей зоны. Наверное, просто пытался разрядить обстановку, выбрасывая шайбу подальше от своих владений. И через секунду оказался в жарких объятиях партнеров. Шайба лягушкой впрыгнула в сетку. Казань ликовала всего 16 секунд.

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Поклонники новичка «Ак Барса» Андрея Маркова улыбнулись. Вспомнив подобный подвиг защитника московского «Динамо» в финале Евролиги-1999. Тогда Марков на последних секундах третьего периода броском из своей зоны поразил ворота «Магнитки», защищаемые Борисом Тортуновым. Как и теперь, защитник сравнял счет – 1:1.

Та чудо-шайба Маркова не спасла бело-голубых от поражения. В начале овертайма «сталевар» Владимир Антипин (отец бывшего защитника «Металлурга» Виктора Антипина) забил победный гол. Вот и в Казани история повторилась почти под копирку. Только решающий гол «Ак Барс» забил в основное время.

К слову, Марков опять не ушел со льда без балла за результативность. На его счету передача на победный гол. Но главный подвиг в матче ветеран совершил в третьем периоде до описанных событий. При счете 0:0 новичок хабаровчан Олег Губин с пяти метров бросал по пустым воротам. Гарипов лежал в стороне. И тут на пути шайбы вырос ботинок Маркова. Буквально на линии ворот. Судьи долго смотрели «кино», наверное, обращались за помощью к секретной комнате в офисе ФХР. Нет, шайба ленточку не пересекла. Браво, Марков!