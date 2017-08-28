Кто все эти люди? И еще два вопроса «новой» сборной России

Сборная России в понедельник собралась вторым составом на базе в Новогорске, чтобы начать тренировочный цикл, который завершится контрольным матчем против московского «Динамо». Корреспондент «Советского спорта» задается по этому поводу тремя вопросами.

КТО ВСЕ ЭТИ ЛЮДИ?

На этот вопрос должны ответит сами футболисты. Нет, конечно, мы в курсе, что у них за амплуа, в каких клубах они играют. А большинство из ребят знаем не только по фамилии, но и даже по особенностям бега. Тем не менее, идентифицироваться на уровне сборной всем им только предстоит.

Клуб – это все-таки больше про схемы, каждодневное штудирование, выучку. В таком режиме даже спустившийся в подземелье ФНЛ Владимир Гранат спустя полгода может вернуться на топ-уровень по российским меркам. А сборная – это про талант, про значимость одной боевой единицы, про умение схватывать на лету.

Вот что можно наиграть за неделю с футболистами, которые даже не все друг с другом знакомы? Не говоря уже о понимание, как строиться тренировочный процесс в национальной команде – ощутимая часть вызванных Черчесовым футболистов впервые примерила форму с двуглавым орлом.

Поэтому первая тренировка сборной России в Новогорске выглядела несколько неловко. Будто шел отбор в секцию. Черчесов объяснял простые, в общем-то, для профи вещи, как и что нужно делать в одном из разминочных упражнений, но получаться начало только со второго раза. И дело не в уровне игроков, просто сборная – это действительно космос. Ментальный, психологический, личностный. И то, как скоро этот космос новые для сборной люди переварят, осмыслят, будет определяющим в их оценке. И их будущего в команде.

ПОЧЕМУ ШВЕЦ НЕ МОЖЕТ ПОВТОРИТЬ ПУТЬ КУЗЯЕВА?

Очевидно, что в этом составе, есть те, кто уже готов конкурировать с основой. Это и Андрей Лунев, который во вторник вернется в Россию и обсудит свое здоровье со Станиславом Черчесовым лично – вратарь последние матчи играл с болями в колене. Но то, как он уверенно и нагло отвоевал место в старте самого щедрого клуба страны, может говорить только об одном: потенциал в этом парне колоссальный.

Или Алексей Миранчук, тот же Вячеслав Караваев, сравнить которого с Марио Фернандесом в одной системе координат будет очень интересно. Конечно, это и Далер Кузяев, человек, который экспериментальным путем доказал, что быть замеченным в провинциальных клубах гораздо сложнее. В «Тереке» его в упор не видели, прошло три месяца – и вуаля, перед нами один из самых скоростных, техничных и бьющих игроков РФПЛ. Это, кстати, и о том, что в стране, где вроде как не было футболистов, даже во втором, по сути, составе находятся интересные ребята.

Пример зенитовца особенно яркий: Кузяеву – 24 года. Так почему 25-летний Ильин, 26-летний Заболотный или 24-летний Швец не могут проделать тот же фокус?

КАК НЕ СКАТИТЬСЯ В СКУКУ?

Вопрос о том, зачем сборной играть против клуба будет подниматься еще не раз. Когда люди не слышат того, что хотят услышать, они начинают переспрашивать. Сборная давно ответила – зачем: выбора не было – сильные сборные заняты, плюс решили просмотреть резерв, дав отдохнуть лидерам, а «Динамо» пошло на встречу.

Логично? Да. Но теперь самое главное: убедить в этом болельщика. Что все серьезно, что клубы сыграннее сборных, а значит – конкурентноспособны даже если не рвут всех в своем чемпионате. Не хочется и без того редкие встречи со сборной превращать в скуку – в полупустую «Арену Химки», отдающую эхом каждое слово тренеров и футболистов.

Что нужно сделать, чтобы такого не произошло? С этим сложнее. Но заманить народ на трибуны надо любой ценой – бесплатными ли билетами, Иваном Дорном, поющим перед матчем, или рэп, мать его, баттлами, как недавно попробовал – и, кстати, весьма удачно – заманивать публику «Зенит».

В общем, что-то сделать нужно.