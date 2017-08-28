Плачут Билич и Венгер. Главные события уик-энда в Европе

«Советский спорт» выделяет все самое интересное из того, что происходило в европейском футболе в минувшие выходные.

«Реал» без Роналду, но с Асенсио

Марко Асенсио продолжает делать работу Криштиану Роналду. Молодой испанец сначала нокаутировал в Суперкубке «Барселону», забив ей дома и в гостях. А во втором туре примеры добыл для «сливочных» ничью в домашней игре с «Валенсией». Переживали мадридцы, что без Криштиану забивать будет некому. Что продолжит транжирить моменты Бензема (увы, так и есть), что никак не наберет форму Бэйл. Но Асенсио всех успокоил. Если Марко проведет на таком уровне весь сезон, то следующим летом за него будут предлагать столько же, сколько за Мбаппе и Дембеле.

Спаллетти бьет своих

«Интер» Лучано Спаллетти молчал все летнее трансферное окно, пока вовсю шумел по соседству «Милан». Но со стартом сезона команда Лучано Спаллетти заговорила в полный голос. Сначала дома была разгромлена «Фиорентина» (3:0), у которой летом были куплены Борха Валеро и Весино, а потом бывший клуб Спаллетти «Рома». Причем римляне были обыграны за 20 минут второго тайма благодаря четкой реализации голевых моментов. Блестящую игру на старте сезона показывает Икарди – на его счету уже 4 мяча. Весьма вероятно, что в гонке бомбардиров будут одни аргентинцы. Помимо Икарди, есть парочка из «Ювентуса» – Дибала (4 гола) и Игуаин (1 гол).

Сухой «МЮ» и сухой «Хаддерсфилд»

Перед Жозе Моуринью стоит непростая задача – воплотить мечту болельщиков «МЮ» по возвращению манкунианцев в чемпионскую гонку. Пока все идет гладко. 3 сухие победы, в которых Лукаку забивает, а Мхитарян раздает голевые передачи. Все, как и планировал Жозе. С одной поправкой: первые таймы «красные дьяволы» пока проводят значительно хуже, чем вторые – из 10 мячей всего 2 забиты до перерыва. Хотя какая разница, если удается дожимать соперников в концовке.

Без пропущенных мячей идет и «Хаддерсфилд» Дэвида Вагнера. Американский специалист вместе с командой-дебютантом творит историю. Победы над «Ньюкаслом» и «Кристал Пэлас» стали сенсацией. Более того, клуб из Уэст-Йоркшира по-прежнему не пропускает. Нулевая ничья с «Саутгемптоном» продлила серию датского голкипера Йонаса Лессля. Единственная игра, в которой «Хаддерсфилд» позволил сопернику забить, проходила в рамках Кубка Лиги против «Ротерхэм Юнайтед» (2:1). Получается, что представитель третьей по значимости английской лиги смог сделать то, что не удалось клубам АПЛ. Кстати, забит тот гол был уже на первой минуте.

Старый добрый Венгер

«Арсенал» в сезоне-2017/18 похож на «Арсенал» образца сезона-2016/17. «Арсенал» в сезоне-2016/17 был похож на себя же образца сезона-2015/16. И так далее. Можно смело говорить, что шанс стать чемпионом у «канониров» появится только после того, как поменяется тренер. И никак иначе. Можно понять Алексиса Санчеса, который мечтает перейти в более амбициозную команду. Не в ту, в которой попадание в Лигу чемпионов привыкли считать достижением, а в ту, что претендует на титулы. «Арсеналу», увы, это не грозит. Игра с «Ливерпулем» была очень показательной (0:4). Даже сами игроки «Арсенала» это признают. Все, кроме Венгера.

«Монако» не нужен Мбаппе

Полуфиналист прошлой ЛЧ и действующий чемпион Франции «Монако» продолжает резвиться во внутреннем первенстве. Словно и не уходили все ключевые игроки – Менди, Бернардо, Бакайоко, Жермен. 4 победы в 4 матчах показывают, что монегаски готовы к жизни без Мбаппе. Успех в матче с «Марселем» (6:1) можно было бы назвать грандиозным, если бы он был единственным. А когда такие результаты поставлены на поток…

«Ганновер» и Жонатас

Со стопроцентными показателями в бундеслиге пока идут 4 команды, «Ганновер» в их числе. Мы бы не отметили Андре Брайтенрайтера и его парней, если бы: А – 96-е только не вернулись в элиту и Б – если бы за них в первом же матче не забил экс-игрок «Рубина» Жонатас. Бразильский форвард вышел на замену на 62-й минуте матча с «Шальке», а на 67-й забил. В Казани уже кусают локти в связи с потерей такого Жонатаса. Бразилец сейчас в отменной форме – в РФПЛ на старте сезона он тоже забивал регулярно.

Билич рискует остаться без работы

Еще один наш старый знакомый Славен Билич, работавший в прошлом в «Локомотиве», вместе с «Вест Хэмом» заваливает старт АПЛ. 3 поражения в 3 матчах с разницей мячей 2:10 – что еще нужно для того, чтобы уволить тренера? Нужно, чтобы из сезона в сезон команда деградировала. Это про «Вест Хэм». Если в первый год работы Билича лондонцы были грозой топ-клубов, во-втором – боролись за выживание, то в третьем – эту борьбу, видимо, прекратили. И судьба Билича в руках руководства, которое подумывает о смене тренера.