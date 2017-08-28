Турсунов покидает тур? Российский теннисист снова снялся с матча

Дмитрий Турсунов, возможно, провел последний матч в карьере. И снова не смог его закончить из-за травмы.

– Столько разговоров об этом урагане, а в итоге? Глянул в окно – все спокойно, коровы не летают. Скукота…

Это сообщение Дмитрия Турсунова в августе 2011-го сделало мой день. Отсидевшись в номере отела после урагана Айрин, накрывшего Нью-Йорк за пару дней до старта US Open, российский теннисист дал повод улыбнуться. И правда – город готовился чуть ли не к концу света. А по факту – прошел лишь легкий дождик.

Ладно – пару районов затопило, порвало провода, побило стекла в незакрытых ставнях… Коровы-то все равно не летали!

Если бы не было Турсунова, его бы стоило придумать. Такие люди делают теннис интереснее. Яркий на корте и в жизни. Острый на язык. С отменным чувством юмора. Может и блог на сайте ATP вести, вызывая у болельщиков сравнения с Львом Толстым (за чувство слова и прекрасный слог). Может и поварешками стучать по кастрюлям, болея за сборную со скамейки в матчах Кубка Дэвиса.

Без таких парней скучно!

Как жаль, что карьеру Турсунова перечеркнули травмы.

Тогда, в 2011-м, когда Айрин накрыл Нью-Йорк, Дмитрий стоял в топ-50. За год до этого – не был и в сотне. Немногим ранее замыкал двадцатку лучших. Он брал титул на крупном турнире, обыгрывал Энди Роддика в Кубке Дэвисе, затем ломался, падал в рейтинге, устраивал героический камбэк, возвращался в топ-100, снова брал титул, снова ломался и снова возвращался в элиту… Вся карьера – как кардиограмма. Вверх-вниз, вверх-вниз. Чувство юмора в помощь – с ним куда проще справляться с трудностями.

Но рано или поздно кардиограмма становится прямой.

Проблемы с ногой и бедром несколько лет назад выбили Турсунова из Тура. Он не выступал долгое время. Но завершать карьеру не стал.

– Если продолжит играть так, как сегодня – точно вернется в элиту! – уверенно отметил Станислас Вавринка после матча с Дмитрием в первом круге прошлогоднего Australian Open.

Ту встречу Турсунов не закончил – снова снялся из-за травмы ноги. На сам турнир попал благодаря защищенному рейтингу. Удобная вещь – если был в элите, но пропустил много времени из-за травм, можешь 12 раз попасть в основу любых турниров за былые заслуги. Дмитрий ей пользуется уже два года.

Вот только заиграть на том же уровне, как с Вавринкой в Мельбурне, он все равно не смог. За два года одержал две победы на уровне ATP. В нынешнем сезоне – одну (в Вашингтоне одолел Митчелла Крюгера). Потом прилетел на челленджер в калифорнийский Аптос – чтобы лучше подготовиться к US Open – и там… опять снялся со второго круга, не выйдя на встречу против Джона Ламбле.

И в Нью-Йорк все же приехал. Злые языки говорят – за деньгами. В конце концов, за первый круг даже в случае поражения здесь положен гонорар в 43 000 долларов. Кто-то верит в другое – Турсунов все же хочет вернуться.

Но чуда не случилось. Жребий был благосклонен – в соперники по первому раунду Дмитрий получил малоизвестного британца Кэмерона Норри (225-я ракетка мира). В лучшие годы россиянин его бы просто не заметил! Теперь – на равных провел первый сет, уступив на тай-брейке. Вторую партию отдал 1:6. С третьей – снялся.

Лимит на участие в турнирах по защищенному рейтингу Турсунов выбрал. Сейчас он – 645-я ракетка мира. Возможно – выше уже поднимется.

Потому что закончит играть.