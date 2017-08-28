Липницкая как социально-политическое явление. Дайджест неспортивных СМИ

Юлия Липницкая Фото: ТАСС

Уход Юлии Липницкой из фигурного катания довольно быстро стал не спортивной, а общественно-политической новостью: свои тексты на эту тему представили и агентства, и практически все неспортивные издания. «Советский спорт» собрал самое интересное.

РБК сегодня публикует любопытный обзор на тему, кто из спортсменов и почему рано заканчивал спортивную карьеру — Липницкой, напомним, всего 19 лет.

Американская фигуристка Тара Липински стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании в возрасте 15 лет — на Олимпийских играх 1998 года в Нагано (Япония). Однако травма бедра вынудила спортсменку завершить свою карьеру в возрасте 19 лет. После ухода из спорта она снимается в кино и сериалах.

Чешская теннисистка Николь Вайдишова завершила свою карьеру в 2010 году, на тот момент ей было 20 лет. В мае 2007 года спортсменка занимала седьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), доходила до полуфиналов Открытого чемпионата Франции в 2006 году и Австралии в 2007 году. Вайдишова объяснила свое решение закончить спортивную карьеру усталостью от неудач и недостатком желания возвращать утраченные позиции.

В 2003 году заявила о завершении своей карьеры бывшая первая ракетка мира в парном разряде Анна Курникова, на тот момент спортсменке было 22 года. Тогда она сообщала, что хочет стать актрисой и телеведущей. В 2001 году спортсменка получила тяжелую травму ноги, после чего так и не смогла выйти на прежний уровень. Анна — двукратная победительница Открытого чемпионата Австралии в парном разряде.

В начале 2013 года о завершении спортивной карьеры заявила Евгения Канаева, на тот момент ей исполнилось 22 года. Спортсменка — обладатель двух олимпийских золотых медалей — в Пекине в 2008 году и в Лондоне в 2012 году. На чемпионате мира 2009 года в Японии Канаева установила рекорд, выиграв сразу шесть золотых медалей — максимальное на тот момент число наград одного чемпионата в истории художественной гимнастики. Незадолго до этого спортсменка была избрана одним из семи вице-президентов Всероссийской федерации художественной гимнастики, сейчас является членом исполкома.

В 17 лет уроженец украинского города Сумы Артём Безродный дебютировал за московский «Спартак» в Чемпионате России, тогда же впервые сыграл в Лиге Чемпионов. В 20 лет он провел первый матч за сборную страны. Однако на карьере Безродного в итоге поставили крест его постоянные травмы. Из-за них он в 23 года вынужден был оставить выступления на высоком уровне. Спустя несколько лет после этого Безродный возобновил занятия футболом в родных Сумах, в составе любительских команд. В сентябре 2016 года, в возрасте 37 лет Безродный скончался из-за сердечного приступа во время утренней пробежки.

Двукратная чемпионка Олимпийских игр в Ванкувере (Канада) и десятикратная чемпионка мира по биатлону немка Магдалена Нойер сообщила, что завершит спортивную карьеру в 2012 году, на тот момент ей было 25 лет. В течение карьеры трижды становилась лучшей спортсменкой Германии.

Футболист Иван Саенко завершил свою спортивную карьеру в 2011 году в возрасте 27 лет. До этого Саенко был капитаном молодежной сборной России. В 2008 году он в составе сборной помог России занять третье место на Чемпионате Европы в 2008 году. Играл за немецкие клубы «Карлсруэ» и «Нюрнберг», а также за московский «Спартак», который в 2011 году не стал продлевать контракт со спортсменом. В том же году Саенко на вопрос о том, чем он сейчас занимается, ответил: «Трачу честно заработанные деньги».

Ряд источников (ИТАР-ТАСС, Lenta.ru) публикует сегодня высказывания известного тренера Татьяны Тарасовой:

– Юлия — звезда. Одни звезды светят долго, а другие вспыхнут как сумасшедшие и гаснут. Но она освещала все. Я хочу пожелать ей прекрасной жизни, она ее заслуживает. Мы все ее будем прекрасно помнить, ее будет помнить весь мир.

Жестче о спортсменке в эфире Рен-ТВ высказалась трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина:

– Почему неожиданно [объявление о заверении карьеры], когда три года мы ее не видели? Она в команде хорошо откатала, в своей индивидуальной программе она совершила ошибки. А последние три года мы ее не наблюдаем.

Илья Авербух считает, что в неудачах спортсменки во многом виноваты и тренеры, и ее личные амбиции. Об этом он заявил в интервью ИТАР-ТАСС:

– Очень грустно, потому что у Липницкой есть некий 25-й кадр, который притягивает тебя магнитом к её выступлению: ты не можешь понять, почему тебя трогает её катание, но оно оказывает именно такой эффект. Это можно называть харизмой, талантом, но в Юлии это есть, и особенно это проявилось на Олимпиаде. Сыграла роль и техническая сторона вопроса. Думаю, что требования тренеров столкнулись с собственными амбициями, и мы получили такой финал, который был ожидаем: после Олимпиады Юлия ни разу не попала ни на чемпионат Европы, ни на чемпионат мира.

«Новая газета» сделала акцент на том, что одну из последних травм Липницкая получила на скользком тротуаре, а также на диагнозе, который озвучила ее мать – анорексия.

Юлия Липницкая стала одним из символов сочинской Олимпиады и с этого пьедестала ее никто уже никогда не подвинет. Поэтому говорить о ней как о социально-политическом явлении вполне оправданно. Вспомним хотя бы, какой шум поднялся во время Сочи-2014, когда публицист Виктор Шендерович сравнил отношение в обществе к юной спортсменке с отношением после олимпийской победы в Берлине-36 немецкого легкоатлета Ганса Вельке. Количество негативных и критических публикаций после этого заявления могло поспорить с новостями из олимпийской столицы.

И еще добавим уже вне рамок обзора СМИ. Коллега Лысенков абсолютно прав, когда говорит о том, что спортивные чиновники воспринимают Липницкую как отработанный материал. Их же задача в чем заключается? Планировать очки, медали, награды. Спортсмен выходит и совершает подвиг, а чиновник – молодец! – этот подвиг уже запланировал. То есть вроде тоже как поработал. Может тоже себе медальку повесить. А ежели подвига не вышло, то чиновнику просто: виноватого найдет. Если виноватых нет – можно и спортсмена в утиль списать.

Точно так же можно считать списанной Аделину Сотникову – будущий сезон она точно пропустит из-за травмы. Так что обе наши олимпийские чемпионки Сочи-2014 – уже точно машут нам рукой на прощание. Но вкусы болельщика переменчивы: нам есть за кого болеть, есть же, мол, Медведева. Примерно так было и 4 года назад, когда Липницкая, доселе никому не ведомая, потом влюбившая в себя всю страну, в итоге оступилась в индивидуальных состязаниях. Страна охнула, но произнесла: там еще одна есть – Сотникова, слава богу, нам есть, за кого болеть.

Россыпь спортсменок имеется, за кого болеть – есть. А девочку, конечно, жалко. Слишком рано она познала этот вкус победы, слишком рано у нее все это закончилось. Но она оказалась в нудном месте в нужное время. И все, что у нее было – заслужено своим трудом. Это главное.