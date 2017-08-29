За кого болеть в обновленном PRO-14?

Уже на этой неделе стартует один из наиболее интересных турниров по регби – PRO-14. И если вы еще не выбрали, за кого болеть, то пора определиться уже сейчас. Для облегчения этой задачи обозреватель «Советского спорта» Вадим Анисимов разбирался, с чем подошли команды к старту сезона.

Первого сентября, когда дети отправятся в школу грызть гранит науки, регбисты обновленной Кельтской лиги начнут очередной сезон. С приходом в турнир южноафриканских франшиз расстановка сил может кардинально измениться. Трансформировавшись из PRO-12 в PRO-14, лига разделилась на два дивизиона.

Начнем с команд конференции «A».

«Читас»

Конечно, первое, что привлекает внимание – южноафриканские клубы. «Читас» стали одной из двух команд, отчисленных из Супер Регби и нашедших новый дом в Кельтской лиге. В своем прошлом турнире клуб из ЮАР выступал ни шатко ни валко и закончил последний сезон лишь на 13-м месте. При этом наибольшим достижением можно считать шестую строчку в 2013-м году. Несмотря на потрясения, «Читас» смогли сохранить почти весь основной состав и даже пописали «восьмерку» «спрингбокс» Узаира Кассима. Перемены постигли и тренерский мостик, на который теперь взошли Рори Данкан и Франко Смит. Последний, к слову, потренировал в свое время «Тревизо», так что с причудами Кельтской лиги знаком не понаслышке. Единственное, что может расстраивать болельщиков «Читас», - это уход звездного вингера Раймонда Рула. Но ведь и без него южноафриканцам по силам составить конкуренцию северным соседям, не так ли?

«Зебре»

Многострадальные итальянцы были спасены своей Федерацией регби и получили шанс выступать в PRO-14 в новом сезоне. Но болельщики не смогут увидеть целого ряда любимых регбистов в составе «зебр». Команда, хоть и сохранила название, все же является полностью новым клубом с обновленным тренерским составом. Бывший тренер сборной Ирландии и «Эдинбурга» Майкл Брэдли взялся за вечного аутсайдера лиги. Вот только смогут ли новые «Зебре» подняться выше рекордного для себя 11-го места в турнире?

«Коннахт»

Триумфаторы лиги сезона 2015/2016 откровенно провалили прошлый сезон, заняв лишь восьмую строчку. За невнятным выступлением последовал уход тренера и целого ряда игроков. Наверное, только «Глазго» может сравниться с «Коннахтом» по количеству регбистов «на выход». Но даже при такой неблагоприятной ситуации команде удалось сохранить целый ряд игроков, которые помнят, каково это выигрывать золото в 2016-м. Помочь повторить недавний успех были призваны главный тренер Киран Кин и великолепный фланкер из «Брамбис» Джеррад Батлер.

«Манстер»

Удивительная по своему успеху и драматичности прошлогодняя кампания ирландской франшизы, к сожалению, не принесла трофеев клубу. Смерть тренера Энтони Фоули в октября настолько подстегнула «Манстер», что команда выиграла 19 из 22-х матчей сезона! Но удача была не на стороне ирландцев. В Кубке Чемпионов успех также не сопутствовал «Манстеру»: клуб вылетел из соревнования на стадии полуфинала от будущего чемпиона «сарацинз». Ирландцам удалось не только сохранить свои лучшие кадры, но и подписать «зеленое трио»: Джей Джея Хэнрахэна, Криса Фарелла и Джеймса Харта. Единственное слабое место «Манстера» - тренерский мостик. Южноафриканцы Расси Эрасмус и Жак Ньенабер проделали огромную работу. Но изъявили желание покинуть клуб по истечении контракта в декабре. А значит, «Манстер» ждет тренерский катаклизм прямо посреди сезона.

«Глазго Уорриорз»

Шотландцы оказались самыми активными на трансферном рынке. Им удалось не только закрыть практически все позиции ушедших из клуба игроков, но и подписать талантливого Хью Джонса прямиком из «Стормерс». Но даже несмотря на этот трансфер, болельщики явно будут скучать по «бородатой восьмерке» Джошу Страуссу – это огромная потеря для «Глазго». Не меньшей утратой стоит считать и уход тренера Грегора Таунзенда. «Воины» были одной из самых зрелищных команд под руководством Таунзенда. Как теперь будет выглядеть «Глазго» - большой вопрос. Но «Уорриорз» уже никогда не будут прежними.

«Кардифф Блюз»

Как можно было отпустить талантливого Кори Аллена в стан главных соперников «Оспрейс», для меня остается загадкой. «Кардифф» не был активен в межсезонье и подписал лишь трех игроков, одним из которых, правда, стал Джек Робертс из «Лестер Тайгерс». С защитой у валлийцев проблем быть не должно, поскольку к тренерскому штабу в качестве консультанта присоединился сам Шон Эдвардс из сборной Уэльса. А 22-летнему вингеру Аледу Саммерхиллу придется вести свой «Кардифф» к позиции выше прошлогоднего седьмой строчки. Юноша уже начал с места в карьер и в тестовом матче против «Лондон Скоттиш» сделал феноменальный хэт-трик.

«Оспрейс»

Многократные чемпионы Кельской лиги не были столь расточительны, как соперники из «Кардиффа». «Оспрейс» смогли сохранить в составе все созвездие валлийских талантов: начиная с Джастина Типурича и заканчивая Сэмом Дэвисом. А вот целый ряд других игроков удержать не удалось. Больно по сердцу болельщиков и команды может ударить уход Сэма Андерхилла в «Бат». Но у «Оспрейс» нет времени долго зализывать раны: они уже пять лет не выходили в финал турнира! В этом сезоне валлийцы однозначно будут лезть из кожи вон, чтобы завоевать трофей. Продливший контракт до 2020-го года Стив Тэнди настроен решительно не только на PRO-14, но и на Еврокубки. «Оспрейс» будут защищать свою честь в Кубке Чемпионов с лучшими клубами Европы.

Если в конференции «А» вам не приглянулся ни один клуб, то в дивизионе «В» уж точно можно найти команду по нраву. Ведь именно во второй «семерке» представлены, например, чемпионы прошлого сезона «Скарлетс»!

«Скарлетс»

Защищать чемпионский титул всегда сложнее, чем выигрывать его впервые. Но от «Скарлетс», мы ждем если уж не повторения прошлогоднего триумфа, то захватывающего атакующего регби уж точно. Молодые Стефф Эванс и Рис Пэтчелл явили себя главными звездами чемпионской команды, а ведь им только 22 и 24 года соответственно! В помощь молодым в «Скарлетс» пришла звезда Уэльса Ли Халфпенни. Но не все так радужно для «королей» Кельтской лиги. Состав покинули основополагающие игроки Лиэм Уилльямс и Ван дер Мерве. Потеря таких игроков все же может сказаться на воплощении в жизнь планов по защите титула. Тем более что «Скарлетс» в будущем сезоне будут главным раздражителем для всех участников турнира.

«Саузерн Кингс»

Вторые новички из ЮАР - «короли» - финишировали 11-ми в прошлом году в Супер Регби. Это и стало главным достижением клуба за всю историю выступлений. И если южноафриканские регбисты думают, что в PRO-14 им будет легче, они глубоко ошибаются. Впрочем, главный тренер Деон Дэвис принял новый вызов и остался в команде. Дэвис известен своим поразительным умением находить молодые таланты и раскрывать их. Наверное, именно этим можно объяснить большое количество арендных соглашений с игроками на будущий сезон. Но арендами сыт не будешь, тем более в свете ухода таких «мостодонтов» клуба, как Крис Клоет. Игрок перешел не куда-то, а в стан «Манстера» - потенциальных конкурентов «Кингс». Как бы то ни было, «королей» и их бывших партнеров по Супер Регби ждет очень непростой сезон.

«Дрэгонс»

Прошли те времена, когда «драконы» обитали на вершине турнирной горы. Минувший год загнал «дрэгонс» в подземелье чемпионата, на 11-ю строчку. «Негоже драконам прятаться по подземельям», - подумал бывший наставник «Гренобля» Бернард Джекман и встал у руля «Дрэгонс». Изменения пришли незамедлительно, и клуб подписал Зейна Кирхнера из «Ленстера» и Гэвина Хэнсона из «Бристоля». Потерь «драконам» избежать все же не удалось. Том Приди, один из наиболее одаренных регбистов команды, уехал играть за «Скарлетс». Вряд ли причиной перехода к конкурентам стала смена «драконами» названия с «Ньюпорт Гвент Дрэгонс». Теперь клуб будет под крылом Федерации Регби Уэльса, где тепло, уютно и финансово стабильно. Поможет ли это «make Dragons greatagain»?

«Тревизо»

Итальянцы, наверняка, были несказанно рады занять место в турнирной таблице выше, чем «Дрэгонс». Чем немало удивили общественность, а может даже, самих себя. Укрепиться в межсезонье «Тревизо» смогли флай-хавом Марти Бэнксом из «Хайлендерс» и Вету Дугласом из «Крузейдерс». Итальянские команды традиционно обитают внизу таблицы Кельтской лиги, но новый формат турнира может внести коррективы в постоянную прописку «Тревизо». Кроме того, команда вернулась в Кубок Вызова, финишировав выше «Зебре». А значит, борьба пойдет сразу на два фронта.

«Ленстер»

Ирландцы подходят к сезону с наиболее сбалансированным составом из всех представителей лиги. На каждую позицию в распоряжении Лео Каллена есть по меньшей мере два-три игрока. «Ленстеру» удалось сохранить в тренерском составе и экс-наставника сборной Англии Стюарта Ланкастера. Если с регбистами и их квалификацией у ирландцев все в порядке, то с психологией победителя, похоже, большие проблемы. Прошлый сезон ознаменовался для «Ленстера» двумя проигранными полуфиналами. В целом же с момента последнего триумфа в 2014-м, «синие» потерпели фиаско в трех полуфиналах и одном финале. Что это – новый тренд проигрывать большие матчи?

«Эдинбург»

Наконец-то шотландцы нашли подходящего кандидата на роль наставника. Бывший тренер «Лестер Тайгерс» Ричард Кокерилл поведет «Эдинбург» к вершине. Учитывая, что в последних семи сезонах шотландцы не поднимались выше восьмого места, сделать это будет очень непросто. К тому же ничего примечательного на трансферном рынке эдинбуржцы сделать не смогли, закрыв бреши в составе средними игроками. Разве что бывший игрок «Глазго Уорриорз» Марк Бенетт явно выделяется из скромного списка. «Эдинбург» уже не тот, поэтому и у российского «Красного Яра» есть все шансы одолеть соперника в рамках Кубка Вызова в октябре.

«Ольстер»

Вопрос, каким предстанет «Ольстер» в новом сезоне, конкурирует с вопросом, как сыграет в его составе австралиец Леалиифано. Кристиан долго боролся с лейкимией и успешно победил недуг. Теперь же игрок сборной Австралии подписал громкий контракт с «Ольстером». Не менее резонансным стал переход Джина Дейзела прямиком из «Манстера». К сожалению, на этом радужные страницы для команды кончаются. Пэдди Джексон и Стюарт Олдинг помочь клубу не смогут. На «парочку» завели уголовное дело по статье «изнасилование». Скрам-хав Руан Пиенаар покидает «Ольстер» против своей воли. Игрок провел семь сезонов в составе команды, но обстоятельства сложились иначе. Не знаю, записать в плюсы или в минусы смену тренерского штаба «Ольстера». Джоно Гиббз из «Клермона» стал главным тренером, а Дуэйн Пиил из «Бристоля» его ассистентом. Наверное, оценку этому изменению даст только грядущий сезон.