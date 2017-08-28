Нулевые призеры. В 8-м туре «Спартак», ЦСКА и «Зенит» не забили ни одного мяча

В минувшее воскресенье произошло довольно неординарное событие: все три призера прошлого чемпионата – «Спартак», ЦСКА и «Зенит» – совместными усилиями ни разу не смогли поразить ворота соперников.

Подобная «засуха» трех лучших клубов предыдущего сезона – весьма редкое явление в чемпионатах России. Ранее таких туров было лишь восемь. Причем все они уместились во временной отрезок, составивший 10 лет и 3 недели.

Впервые подобное произошло только в девятом чемпионате России - в 3-м туре сезона-2000. И всецело является заслугой Руслана Нигматуллина. В матче двух лучших клубов прошлого первенства «Спартака» и «Локомотива» голкипер железнодорожников при счете 0:0 смог парировать пенальти в исполнении Андрея Тихонова на 95-й (!) минуте. Тем временем бронзовый призер ЦСКА безропотно уступил в Самаре «Крыльям Советов» (0:2) и после этой неудачи опустился на последнее место.

Крайне урожайным на подобные «безголевые хет-трики» выдался чемпионат-2005. Три лауреата предыдущего первенства – «Локомотив», ЦСКА и «Крылья Советов» - умудрились выдать аж 4 (!) несостоятельных тура. Во 2-м нулевых ничьих добились железнодорожники (дома с «Москвой») и армейцы (в Томске), а самарцы проиграли в Пятигорске «Тереку» (0:2). Это была первая победа грозненцев в премьер-лиге.

Ситуация повторилась всего через 4 недели. В 5-м туре «Крылья» и «Локо» обошлись без голов в личном споре в Самаре. ЦСКА же не смог в гостях распечатать ворота «Зенита» (0:1).

Следующим безголевым для действующих призеров оказался тур №16. Одним из обидчиков вновь оказался «Терек»: дебютант, занимавший к тому же последнее место, на своем поле переиграл армейцев (1:0). Опять же «поучаствовала» «Томь» - теперь лишь нулевой ничьей в Сибири добился «Локомотив». Наконец, «Крылья» уступили во Владикавказе «Алании» (0:2).

В последний раз эта незадачливая троица оступилась в 25-м туре. Две нулевые ничьи были зафиксированы в столичных дерби – «Динамо» с «Локомотивом» и «Москвы» с ЦСКА. Самарцы, кстати, тоже играли в Москве, где уступили «Спартаку» (0:1). Самое же удивительное заключается в том, что, несмотря на такие «нулевые» совместные туры, армейцы в итоге стали чемпионами, а «Локо» завоевал бронзу. И лишь «Крылья Советов» боролись за выживание, сохранив прописку в РФПЛ благодаря 14-му месту.

Следующего тройного конфуза призеров пришлось ждать чуть более полутора лет. Произошел он 16-17 июня 2007 года в дьявольском 13-м туре. И ознаменовался тем, что бронзовый призер «Локомотив» умудрился проиграть с крупным счетом – 0:3 «Лучу-Энергии» во Владивостоке. Второй клуб предыдущего чемпионата «Спартак» ничего не смог поделать с «Москвой» (0:2). И только действующий чемпион не проиграл. Хотя и явно не добавил себе вистов. Единоличный лидер ЦСКА на своем поле со счетом 0:0 завершил встречу со скромной «Томью».

В 3-м туре сезона-2009 у тройки призеров вдруг возникли проблемы с дисциплиной. Серебряный призер ЦСКА, играя с 59-й минуте в меньшинстве после удаления Дейвидаса Шембераса, смог добиться в Перми с «Амкаром» лишь нулевой ничьей. Вдесятером доигрывало поединок в Грозном и «Динамо» - третий клуб прошлого чемпионата. На 74-й минуте второе предупреждение заработал Владимир Гранат. И бело-голубые не смогли отыграться в поединке с «Тереком» (0:1). Ну, а чемпион страны «Рубин» на своем поле тщетно пытался сломить сопротивление «Москвы» (0:0).

Наконец, предыдущий случай оказался уникальным: все три призера умудрились завершить нулевыми ничьими свои домашние встречи с куда более слабыми соперниками! Это произошло в 7-м туре первенства-2010. То, что ставший двукратным чемпионом России «Рубин» не смог одолеть дома «Анжи» - еще полбеды. Второй клуб прошлого чемпионата «Спартак» так и не распечатал ворота нальчикских одноклубников, играя в большинстве с 25-й минуты. А на игре бронзового призера «Зенита» с «Тереком» явно сказался нереализованный в дебюте пенальти: на 9-й минуте Данни не смог переиграть голкипера грозненцев Андрея Диканя.

В минувшем туре по-своему опростоволосился каждый из трех призеров чемпионата-2016/17. «Спартак», завершив нулевой ничьей матч в Хабаровске, довел свою гостевую безвыигрышную серию до 6 встреч и впервые при Массимо Каррере набрал только одно очков в трех турах кряду. ЦСКА никогда не проигрывал дома «Тереку» (9 побед и 1 ничья), однако с первой же попытки уступил «Ахмату» (0:1). Плюс первый раз за неполные три года не забил в двух поединках кряду. «Зенит», на своем поле не взломавший оборону «Ростова» (0:0), впервые под руководством Роберто Манчини остался без голов и не выиграл в Санкт-Петербурге.

На то, чтобы реанимировать свою атаку, у каждого из этого трио есть пара недель. Но в следующем туре легче им вряд ли будет. ЦСКА предстоит поездка в Пермь к «Амкару», «Зениту» - в Москву к «Динамо». И только «Спартак» сыграет дома, но с соперником, который нынче крайне опасен: пожалующий в столицу «Рубин» не проигрывает в 6 турах кряду.