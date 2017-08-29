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Супергол Турбина и красивый проход Лессио. Яркие моменты прошедшего дня в КХЛ

Андрей Ефимов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Супергол Турбина и красивый проход Лессио. Яркие моменты прошедшего дня в КХЛ
Фото: ХК «Ак Барс»

Самые зрелищные моменты игрового дня регулярного чемпионата КХЛ.

Гол Павла Турбина со своей половины

Защитник «Амура» Павел Турбин неожиданно для всех, и в первую очередь для голкипера «Ак Барса» Эмиля Гарипова, решил бросить по воротам из своей зоны. Пролетев через всю площадку, шайба скакнула перед вратарем казанской команды и влетела в ворота.


Удаление Александра Свитова до конца матча за споры с арбитрами

В конце второго периода капитан «Ак Барса» Александр Свитов не поделил свободное место на пятачке с защитником «Амура» Никитой Камаловым, за что был наказан двухминутным штрафом. Но форвард казанцев решил обсудить свое удаление с арбитрами, за что был наказан дисциплинарным штрафом до конца игры.


«Куньлунь» вырвал победу за 2 секунды до конца матча

Считанных мгновений не хватило «Салавату Юлаеву», что бы перевести матч с «Куньлунем» в овертайм. Решающую шайбу хоккеисты китайского клуба забросили за две секунды до конца третьего периода.


Максим Березин («Авангард») vs Александр Кузнецов («Спартак»)

Цепочку обмена любезностями запустил нападающий «Спартака» Евгений Орлов, грубо атаковавший капитана омской команды Александра Пережогина. Через секунду уже сам Орлов лежал на льду после атаки Никиты Лисова. На помощь партнеру по звену бросился Александр Кузнецов, но был перехвачен для «разъяснительной беседы» защитником «Авангарда» Макисмом Березиным.


Фантастический проход Лукаса Лессио

Нападающий рижского «Динамо» Лукас Лессио забросил победную шайбу в овертайме матча с «Югрой», совершив проход через всю площадку и обыграв по ходу трех игроков и вратаря соперника.


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