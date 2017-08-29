НХЛ забирает у КХЛ не Зарипова, а доверие и уважение игроков

Дмитрий Пономаренко – о допинге, отношении к WADA и мировом хоккейном порядке на примере дисквалифицированного ИИХФ Даниса Зарипова.

Я, наверное, впервые в жизни признаю, что НХЛ – сильнейшая лига в мире. Вот всегда требовал очных ставок и поединков от тех, кто эту лигу превозносил. Потому что в спорте, по моему мнению, все решает только результат на табло, а не мнения экспертов о таланте игроков и не суммы, прописанные в их контрактах.

«Пусть клубы НХЛ проведут матчи с клубами КХЛ. Пусть сборная НХЛ сыграет со сборной КХЛ. Пусть на льду хоть как-то докажет, что она сильнее…».

Так я требовал справедливого решения спора поединком. Но он в итоге не понадобился. НХЛ мне и без очных ставок вчера доказала, что она - сильнейшая лига в мире. А наша КХЛ – более слабая и зависимая.

Нынешним летом ИИХФ дисквалифицировала нашего форварда Даниса Зарипова. И «Советский спорт» тогда же написал, что нападающий может продолжить карьеру за океаном.

Но у этой версии сразу нашлись противники. Некоторые мои коллеги даже утверждали, что НХЛ никогда не стала бы заступаться за своих проштрафившихся игроков. И что уж дисквалифицированного Зарипова точно ни за что к себе не примет. Они даже упрекали наши хоккейные власти – за то, что те отнеслись к Зарипову лояльно и пытаются ему помочь в подготовке апелляции.

Словно не было примера Бэкстрема, которого ИИХФ также дисквалифицировала и не позволила сыграть в финале ОИ-2014 против Канады. А уже через несколько дней Никлас спокойно выступал в НХЛ за «Вашингтон». Дисквалификацию с него сняли спустя полгода. Хотя запрещенный препарат он продолжает принимать до сих пор.

Но, может, они и правы? Начал я тогда сомневаться. Все же Бэкстрем – топовый игрок НХЛ. А какой смысл НХЛ идти на скандал из-за 36-летнего Зарипова, который всю карьеру провел в России и еще пару месяцев назад о заокеанской лиге всерьез даже не думал.

И вот вчера НХЛ спокойно и буднично разрешила Зарипову выступать у себя. Данис может теперь заключить контракт с любым клубом, который будет в нем заинтересован и бороться в его рядах за Кубок Стэнли.

И никакого скандала не было.

Лига ведь даже не отмахнулась от дисквалификации ИИХФ и допинг-пробы WADA. Она их попросту не заметила. И этим вот своим пренебрежением к ним мне и показала свою реальную мощь.

Мне в этой истории было очень обидно за Зарипова. За то, что из-за какой-то ерунды, которую толком и доказать не потрудились известный и заслуженный бомбардир оказался в списках «допингеров», злостных нарушителей спортивных законов. Стал сразу враз «плохим» в глазах нашей общественности. Или, по крайней мере, значительной ее части.

Хотя все люди, разбирающиеся в хоккее и спорте, понимали, что никакой вины на Данисе нет. Как нет и реального допинга в его крови. Но он попал под «раздачу» вместе со многими другими российскими спортсменами. И его осудили. Его приговорили. Про него начали писать: «Зарипов нас опозорил».

Если разобраться не формально, а по совести, никто в России за Зарипова не заступился. Поддержали в беде – многие, да. Но грудью за его честь никто не встал.

И только НХЛ, бросив беглый взгляд на беду российского форварда, буркнула на ходу, готовясь к сезону: «Да плюнь ты на этих дураков заполошных. Давай к нам, если хочешь. Мы то видим, что ты ни в чем не виноват».

И вот теперь дисквалифицированный ИИХФ игрок, возможно, будет выступать в НХЛ. И один этот факт – даже независимо от того, трудоустроится он там в итоге или нет – вновь делает его заслуженным и честным спортсменом.

Вот это, наверное, и называется – сильнейшая лига мира. Потому что сильный – защитит свою семью, свою стаю, свой бизнес… Да называйте, как хотите! Сильный – своих в беде не продаст. Еще и чужим поможет.

А наша КХЛ так, увы, не может. И потому я признаю – наша лига слабее североамериканской.

Дело ведь не в одном Зарипове. Вся эта история с дисквалификацией нашего форварда разворачивалась на глазах у тысяч юных игроков по всему миру… И у россиян – в том числе.

Так где они захотят строить свою карьеру? В КХЛ, где их могут посторонние дядьки опозорить и дисквалифицировать за какой-то дурацкий анализ? Или в НХЛ, где лига к ним WADA близко не подпустит и даже в случае скандала на ОИ – защитит?

Для меня ответ очевиден. И мне грустно от этой очевидности.



