«Спартак» продаст чемпиона, а игрок «Зенита» отказался от своей страны
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футболе.
«Спартак» снова без трансферов
Трансферная
сага с участием «Спартака» продолжается. 28 августа стало известно, что
красно-белые отказались от покупки полузащитника «Краснодара» Вячеслава
Подберезкина.
Кроме того,
бразильские СМИ утверждают, что форвард «Спорт Ресифе» Эвертон Фелипе все-таки
не станет игроком московского клуба. Переговоры были, но официального
предложения «Спартак» не сделал. Это выглядит очень странно, ведь за все
трансферное окно красно-белые подписали всего двух футболистов. Свободным
агентом в «Спартак» перешел защитник Марко Петкович, также москвичи взяли в
аренду атакующего полузащитника Марио Пашалича.
В это время,
по информации «Матч ТВ», защитник красно-белых Андрей Ещенко может вернуться в «Локомотив».
При этом трансфер может состояться до закрытия текущего трансферного окна.
«Зенит» продолжает покупать и продавать
Болельщики «Спартака» наверняка завидуют «Зениту», который закупился так серьезно, что кроме «Зенита-2» в ФНЛ можно заявлять и «Зенит-3» в ПФЛ.
И на этом еще не все. В ближайшие дни будет принято решение по Аймену Абденнуру. Сначала казалось, что вопрос решен, а тунисец уже выбирает билет в Санкт-Петербург, но внезапно у «Зенита» нашлось сразу шесть конкурентов. Среди главных – клубы французской лиги. «Зенит» продолжает работу и на внутреннем рынке: все ближе к трансферу в «Зенит» Федор Смолов. Клубы ведут переговоры, но не могут договориться о цене перехода.
Точно уйдет из петербургской команды Артем Дзюба. По сообщениям источника, кроме «Локомотива» на форварда претендует московское «Динамо». Кстати, турецкий «Фенербахче» официально объявил о переговорах с «Зенитом» по Луишу Нету.
– Переговоры прошли успешно, и наконец у меня появилась возможность сюда приехать. Я наводил справки у Бруну Алвеша и Рауля Мейрелеша. Надеюсь, здесь меня ждет хороший этап карьеры. Жулиано поможет мне освоиться. Теперь я могу узнать клуб получше. Слышал много хорошего о «Фенербахче», – приводит слова Нету турецкое издание Fotomac.
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Игрок «Зенита» отказался от своей страны
Молодой полузащитник «Зенита» Кирилл Капленко получил вызов в молодежную сборную Белоруссии, но не явился на сбор национальной команды. В СМИ уже не раз писали, что 20-летний игрок хочет сменить белорусское гражданство на российское. Похоже, отказ от приезда в молодежку Белоруссии – точка невозврата для Капленко, которая уже пройдена.
Не слышали о таком футболисте? Капленко пришел в «Зенит» летом 2017 года из «Краснодара», где он обучался в местной Академии. В последнем матче РФПЛ против «Ростова» Капленко, который на сайте премьер-лиги заявлен как россиянин, впервые попал в заявку основной команды.