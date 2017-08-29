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Остановит ли «Трактор» Мозякина? Превью игрового дня в КХЛ

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Остановит ли «Трактор» Мозякина? Превью игрового дня в КХЛ
Фото: ХК «Трактор»

В прошлую пятницу челябинское дерби состоялось в Магнитогорске, а сегодня соперники встретятся на поле «Трактора». Следим за новым первым звеном «сталеваров».

Из четырех матчей игрового дня выделяем уральское дерби в Челябинске. Вспоминаю встречу этих соперников в старом ледовом дворце «Юность» 8 марта 2007 года, ставшую премьерой Андрея Назарова в роли генерального менеджера «Трактора». Хозяева выиграли 1:0, страсти бушевали не только на льду. В подтрибунном помещении сцепились клубные боссы – Назаров и Геннадий Величкин. Последнему порвали его фартовый пиджак с заплатами на локтях.

Величкин и по сей день в строю, а Назаров путешествует по клубам, в другой системе координат – тренерской. Его «Нефтехимик» на старте чемпионата произвел фурор.

Величкин же ломает голову над вопросом, кем заменить в ударном звене Даниса Зарипова. Под эту задачу и взяли опытного Игоря Григоренко. Его премьера в форме «Магнитке» состоялась в родном Тольятти и прошла на ура. Игорь и забил, и отдал. Но контракт-то он подписал пробный.

Я уже писал, что Григоренко и Мозякин не впервые вместе вышли на лед. Эта связка играла в сборной Вячеслава Быкова на Кубке Первого канала. Сергей – слева, Игорь – в центре. Помнится, Мозякин все время подсказывал Григоренко, куда бежать, куда пасовать.

После победы над «Ладой» Игорь признался, что играть с такими партнерами – одно удовольствие. Но надо, чтобы удовольствие стало взаимным. Похоже, так оно и есть. Капитан «Магнитки» в Тольятти сделал дубль. В трех стартовых матчах на его счету уже четыре гола. А всего в отечественных чемпионатах – 483. Понятно, куда я клоню? Правильно, считаю дни до покорения космической планки – «500 шайб». Это будет рекорд сродни прыжку Боба Бимона.

Кстати, дерби в Магнитогорске принесло волевую победу «Металлургу» – 2:1. Мозякин сравнял счет, опередив зазевавшегося защитника Артема Бородкина и послав шайбу в ворота подо льдом.

Сергей в российской карьере примерял форму трех клубов – ЦСКА, «Атланта» («Химика») и «Магнитки». А ведь мог оказаться в «Витязе», в те времена бойцовском. Клуб из Чехова готов был удовлетворить финансовый аппетит игрока. Но Мозякин оказался бы в той команде белой вороной. Нынешний же «Витязь» – команда играющая и набирающая очки. Даже в матчах с чемпионами, да еще и без своих лидеров – капитана Алексея Семенова и основного вратаря Игоря Сапрыкина. Их наставник «Витязя» Валерий Белов решил в Санкт-Петербурге поберечь. С литерой «С» вышел Максим Афиногенов и передал привет своей бывшей команде – в виде гола. А в воротах дебютировал двукратный чемпион мира Михаил Бирюков. Премьера удалась, ничья в основное время – прорыв для «Витязя», у которого сложился питерский комплекс.

Посмотрим, какие аргументы предложат подопечные Белова в Ярославле железнодорожникам.

Любопытно будет взглянуть в Москве на финского вундеркинда Эли Толванена, автора самого молодого хет-трика в КХЛ. Правда, в двух следующих матчах 18-летний форвард зачехлил клюшку. Расчехлит ли он ее в матче с «Динамо»? Командой, усилившейся гренадером Евгением Артюхиным. Такой крупнокалиберный игрок был команде Владимира Воробьева необходим. Хотя бы для того, чтобы поставить на место пышущих агрессией соперников. Отсюда и череда травм. Лазарет бело-голубых начинает заполняться.

Матч

Трактор - Металлург Мг

Место и дата

29 августа 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция

Матч

Динамо - Йокерит

Место и дата

29 августа 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Матч

Нефтехимик - Лада

Место и дата

29 августа 19:30, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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