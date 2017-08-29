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«Он грязно и подло ломал наших…» Почему фанаты «Динамо» люто ненавидят Артюхина

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Он грязно и подло ломал наших…» Почему фанаты «Динамо» люто ненавидят Артюхина

О самых интересных событиях в российском хоккее – в рубрике «Три хита КХЛ» от обозревателя «Советского спорта».

1. АРТЮХИН В «ДИНАМО»

Последний раз Евгений Артюхин играл в хоккей 18 февраля 2017 года, когда еще выступал за «Сибирь». Последний раз набирал очко 15 января того же года в матче со СКА (2:6). Всего же в прошлом сезоне форвард-гигант (196 см / 114 кг) заработал 9 (5+4) очков в 54 матчах при полезности «-14» и 125 минутах штрафа.

Статистика говорит сама за себя, и это специфический хоккеист. Но московское «Динамо» сейчас в очень тяжелом положении из-за лавины травм, которая навалилась на старте сезона. При этом у клуба очень мало денег. Так что там готовы подписать, похоже, кого угодно.

Но это то же самое, как переход футболиста «Зенита» Владимира Быстрова в «Спартак». Мягко говоря, динамовские фанаты ненавидят Артюхина лютой ненавистью. Я спросил у одного знакомого болельщика «Динамо» – его зовут Сергей, известный среди читателей «Советского спорта» – откуда ноги растут, в чем причина такого отношения. И вот что он выдал (я как мог убрал оскорбительные слова в адрес игрока):

«Артюхин в далеком 2008 году сломал Олега Ореховского – защитника, который был одним из столпов обороны «Динамо». Сломал грязным и подлым силовым приемом. После этого Олег пытался выйти на свой уровень, но завершил карьеру.

А разве можно забыть, как Артюхин избил Ялассвару? Подло и жестоко!

Разве можно забыть его неадекватно животное отношение именно к динамовским игрокам? Выскакивая на лед, он ставит своей целью именно сломать хоккеиста «Динамо». Недаром бело-голубые болельщики его ненавидят всем сердцем! Разговаривал со многими сораДниками – и все, как один негодуют. Считаю, этим трансфером плюнули на всю историю Великого клуба!

Если бы Артюхина подписали до начала сезона, то я не купил бы абонемент. И это не мое частное мнение, так думает большинство. Всё, теперь нам практически в каждом матче, когда будет выходить на лед этот, обеспечены 5+20 или 2+10.

Как можно было брать такого хоккеиста, если сезон начался, а ни один клуб им так и не заинтересовался?! Если у нас сейчас проблемы с составом, это не значит, что нужно подписывать кого угодно. Пусть лучше собственная молодежь играет, опыта набирается. А то нашим парням по 21-22 года, но они все в молодых ходят, им до конца не доверяют».

…Так что сезон у Евгения Артюхина в «Динамо» будет очень колоритным. Запаситесь попкорном и наблюдайте. А динамовским болельщикам я процитирую Дмитрия Медведева: «Денег нет, но вы держитесь. Хорошего вам настроения и здоровья».

2. ГОЛ ГОДА

Защитник «Амура» Павел Турбин проводит третий сезон в КХЛ, в сумме забросив четыре шайбы. Но эта вчера, в ворота «Ак Барса», получилась выдающейся.

Похоже, Турбин просто хотел уехать на смену, поэтому из своей зоны, от бортика нанес бросок через всю площадку по воротам «Ак Барса». И надо же, голкипер Эмиль Гарипов пропустил гол!

А ведь это была 49-я минута, и счет стал 1:1. Посмотрите на видео, как изменилось лицо главного тренера хозяев Зинэтулы Билялетдинова.

Конечно, мне это напомнило супергол защитника «Динамо» Андрея Маркова в финале Евролиги-1999. Вот, сравните:

И что интересно, Марков участвовал и в этом матче, уже на стороне «Ак Барса». Он отдал решающую передачу, когда Федор Малыхин на 56-й минуте все-таки вырвал победу. Команда, забившая супергол, снова проиграла со счетом 1:2 (как и в 1999-м).

«Что вы хотите услышать? Всякое бывает!» – говорил вчера Билялетдинов на пресс-конференции. Кстати, «Динамо» в 1999 году, когда забивал Марков, тренировал именно он.

3. ПОРАЖЕНИЕ «САЛАВАТА»

Кто там говорил, что «Салават Юлаев» – главный фаворит Восточной конференции? Я вот до старта сезона считал, что это «Ак Барс». Посмотрите, Казань получает оплеуху – и побеждает. Ну а Уфа?

За две секунды до конца домашнего матча против «Куньлуня» пропускает гол от Брэндона Дефацио.

Линус Умарк входит в чужую зону, плохим пасом отдает шайбу игрокам «Куньлуня», атака разворачивается в другую сторону, гости на пятачке забивают гол.

И все, это второе поражение подряд. Десятое место в турнирной таблице. Если бы сейчас главным тренером был Игорь Захаркин, все бы кричали: «Куда катится Уфа?»

Но при Эркке Вестерлунде все молчат. А финн говорит, что это была хорошая игра, вот только о последних 15 секундах матча надо забыть.

Что ж, отличное решение. Спасибо, Эркка.

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