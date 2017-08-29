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«Королева вернулась!» Мария Шарапова разрыдалась после победы в Америке (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Мария Шарапова
Мария Шарапова

Многие болельщики на седьмом небе от счастья. Так и пишут в соцсетях: «Королева вернулась!» Да, Мария Шарапова снова с нами.

Мария Шарапова первом круге US Open обыграла вторую ракетка мира – румынку Симону Халеп со счетом 6:4, 4:6, 6:3.

Чем уникальна эта история? Да тем, что впервые с октября 2015 года Шарапова победила теннисистку из первой пятерки. Кстати, два года назад на итоговом турнире WTA Маша тоже победила именно Халеп. После этого были еще 19 матчей, включая этот – и только три из них против соперниц из топ-5.

А что случилось потом – вы знаете. Шарапова попалась на мельдонии, дала знаменитую пресс-конференцию, получила дисквалификацию, была понижена в рейтинге. Потом вернулась, но ее преследовали травмы… Правое предплечье давало о себе знать, и на тренировках Маша работала со специальной защитой. Ну а возраст – уже 30 лет? А отсутствие игровой практики? Только девять матчей за четыре месяца – это ничтожно мало.

Вы легко можете понять эмоции Маши, когда после решающего мяча она просто рухнула на корт на четвереньки и разрыдалась. Потом собрала себя в кулак, встала, помахала трибунам и… снова не смогла сдержаться от слез.

«Теннисная королева Мария Шарапова вернулась! Первая женщина с wild card, кто сумела побить фаворитку из топ-2 в Гранд Слэме», – многие болельщики на седьмом небе от счастья.

И еще пара фактов. На матче Шараповой был аншлаг – американцы в Нью-Йорке продали все 23 771 билет! А сама Мария показала очень мощный и психологически устойчивый теннис. Кто там спешил списать Шарапову со счетов? Вы поторопились, ребята!

Матч

Шарапова М. (Россия) - Халеп С. (Румыния) - 6:4, 4:6, 6:3

Место и дата

29 августа 03:00, , Текстовая трансляция

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