«Королева вернулась!» Мария Шарапова разрыдалась после победы в Америке (видео)

Многие болельщики на седьмом небе от счастья. Так и пишут в соцсетях: «Королева вернулась!» Да, Мария Шарапова снова с нами.

Мария Шарапова первом круге US Open обыграла вторую ракетка мира – румынку Симону Халеп со счетом 6:4, 4:6, 6:3.



Чем уникальна эта история? Да тем, что впервые с октября 2015 года Шарапова победила теннисистку из первой пятерки. Кстати, два года назад на итоговом турнире WTA Маша тоже победила именно Халеп. После этого были еще 19 матчей, включая этот – и только три из них против соперниц из топ-5.

А что случилось потом – вы знаете. Шарапова попалась на мельдонии, дала знаменитую пресс-конференцию, получила дисквалификацию, была понижена в рейтинге. Потом вернулась, но ее преследовали травмы… Правое предплечье давало о себе знать, и на тренировках Маша работала со специальной защитой. Ну а возраст – уже 30 лет? А отсутствие игровой практики? Только девять матчей за четыре месяца – это ничтожно мало.

Вы легко можете понять эмоции Маши, когда после решающего мяча она просто рухнула на корт на четвереньки и разрыдалась. Потом собрала себя в кулак, встала, помахала трибунам и… снова не смогла сдержаться от слез.

Tennis Queen Maria Sharapova is Back !!



First women's wild card to beat any top-2 seed in any Grand Slam. #USOpen pic.twitter.com/bcHvCbZi8J