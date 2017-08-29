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Михаил Мещеряков: Я радовался обломку клюшки Ягра, а сейчас сам дарю «трофеи»

Елена Кузютина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Михаил Мещеряков
Михаил МещеряковФото: МХЛ

Международные соревнования среди молодежных команд нередко дают возможность заглянуть в будущее и приоткрыть завесу тайны о том, кто в скором времени сможет стать новыми звездами хоккея. Михаил Мещеряков не только выиграл в составе «Красной армии» Кубок мира, но и стал лучшим бомбардиром турнира. И, определенно, имеет все шансы громко заявить о себе…

– Михаил, вы стали лучшим бомбардиром Кубка мира среди молодежных клубных команд и, даже успели обзавестись поклонниками. За стеклом у лавки «Красной армии» во время финала стоял мальчик с плакатом «Mr95Mesher the best, подари мне клюшку». Сразу заметили его?
– Мне еще во время матча партнеры сказали: «Смотри!» Я увидел плакат. Стало приятно, улыбнулся мальчишке. А после игры, конечно же подарил клюшку.

 Сами ни о кого клюшку в детстве не просили?
– Мне нравится Яромир Ягр. И, однажды, после матча мне подарили обломок его клюшки. Я так радовался тогда!

«Мы представляли Россию и ставили самые высокие цели…»

– Какие впечатления остались от участия в Кубке мира среди молодежных клубов?
– Для нас это был первый международный турнир такого уровня. Нужно было выиграть не только для себя, но для ребят, которые есть в команде «Красная армия», но по возрасту не подошли для Кубка мира (участники не старше 20 лет – прим. редакции). Победа нужна была любой ценой. Мы шли маленькими шагами, постепенно подбираясь к финалу. Эмоции очень приятные.

Михаил Мещеряков получает приз лучшему бомбардиру Кубка мира.
Михаил Мещеряков получает приз лучшему бомбардиру Кубка мира.Фото: МХЛ

 Вы с партнерами по звену каждую игру радовали болельщиков заброшенными шайбами…
– С Павлом Подлубошным и Никитой Попугаевым мы играем вместе уже второй год. Научились отлично чувствовать и понимать друг друга. Видимо отсюда и результат. Я им очень благодарен – они и передачу отдадут, и прикроют если что. В жизни вне льда тоже отзывчивые ребята. Хоть и подколоть иногда могут! (смеется) Но при этом, они верные, надежные друзья.

 Ощущалось ли то, что вас с самого начала считали фаворитами турнира?
– Как такового давления не было. Мы знали, что представляем Россию, а значит можем ставить только самые высокие цели. Именно в таком составе играли впервые. Это было в новинку и интересно, что сможем показать. Просто именно таким составом мы играли впервые. Поэтому было интересно, в новинку. Это придавало каких-то сил, мы играли за свою страну.

 На финальный матч трибуны арены в Екатеринбурге были заполнены, и в решающие моменты игры со шведским клубом «Модо» они скандировали «Россия!»…
– Это очень подбадривало и придавало новых сил.

 Матч против «Модо» был непростым и достойным финала…
– Да, шведы оказались непростым соперником. Они начали турнир очень спокойно, вкатывались, а к концу раскрепостились и показали все свои лучшие стороны.

«Центрфорвард должен уметь не только атаковать, но и обороняться…»

 У вас есть какие-то увлечения помимо хоккея?
– Люблю играть в футбол. В детстве я занимался одновременно футболом и хоккеем. Играл в футбол в «Торпедо» в Лужниках. Но времени стало не хватать, и пришлось выбирать что-то одно. Получалось хорошо и там, и там. Но хоккей мне нравился больше. Сейчас гоняю мяч с отцом во дворе. Интересно в полузащите играть, хотя куда взрослые скажут, туда и становлюсь.

 На льду вы центральный нападающий. Говорят, что сейчас в России не так много качественных игроков этого амплуа…
– Меня с детства в центр поставили. И хоть я и отношусь к тройке нападения, считаю, что для центрфорварда оборонительные качества важны не меньше атакующих. В защите я могу отработать, если того требует ситуация.

Фото: МХЛ

 Где вас можно встретить в Москве, когда случается выходной?
– Катаюсь на роликах или велосипеде в парке Горького, хожу в кино. И особенно мне нравятся развлечения в виде квестов. В Москве их сейчас на любой вкус!

– И какой самый интересный? Посоветуйте…
– Квест «Поставщики смерти». Рассказать, что там происходит не могу – подписывал соглашение о неразглашении, но сходить на него советую. Хоть временами и страшно, но уж очень увлекательно.

«Мечтаю выиграть чемпионат мира и Олимпиаду…»

 Назовите вашу любимую книгу…
– Пауло Коэльо «Алхимик». Интересная история о том, как парень шел к своей мечте. Не сдавался, верил и в итоге получил свое сокровище.

 А у вас есть мечта?
 Она, наверное, как и у всех хоккеистов – выиграть Кубок Гагарина, чемпионат мира, Олимпийские игры и попасть в команду НХЛ.

Фото: МХЛ

 Сейчас есть тенденция отъезда молодых российских игроков за океан. Что думаете по этому поводу?
– Я придерживаюсь мнения, что стоит сначала все-таки поиграть в КХЛ. Попробовать этот уровень, окрепнуть, набраться опыта и, когда уже буду готов, то покорять Америку.

 Не стоит спрашивать в составе какой команды вы хотели бы выиграть Кубок Гагарина?
– Здесь все прозрачно – конечно ЦСКА.

 А какому клубу НХЛ больше симпатизируете?
– Вообще, мне нравится Торонто, но когда придет время, то будет без разницы в какой клуб попадать, главное – играть и получать удовольствие от того, что ты делаешь.

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