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«Мы оказались в хорошей группе». Матич о жеребьевке Лиги чемпионов и шансах «МЮ»

Источник:  Sky SportsКомментарии
Неманья Матич (справа)
Неманья Матич (справа)Фото: Gettyimages.ru

Полузащитник сборной Сербии Неманья Матич в преддверии матча за национальную команду ответил на вопросы журналистов.

Первым делом игрок рассказал о своей адаптации в «Манчестер Юнайтед». Напомним, этим летом хавбек перебрался в стан «красных дьяволов» из «Челси» и воссоединился с Жозе Моуринью.

«Мне 29 лет, поэтому я с уверенностью могу сказать, что являюсь опытным игроком. В таком возрасте футболист быстро адаптируется к новым условиям, поэтому я не вижу здесь ничего особенного.

К тому же, я много раз играл против «Манчестер Юнайтед», и знаю, в чем заключается стиль этой команды. 

Мне очень помогли партнеры по клубу. С первого дня я почувствовал поддержку. Мы помогаем друг другу, поскольку нас связывает одна цель. В общем, адаптация в «МЮ» не стала какой-то проблемой», – заявил новичок английского клуба.

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Также Матич оценил шансы своей команды на победу в АПЛ и высказался о жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов. «Красным дьяволам» предстоит встретиться с московским ЦСКА, «Бенфикой» и «Базелем».

«В нынешнем сезоне нас ждет серьезная борьба. Но это касается не только «Юнайтед». Думаю, пять или шесть клубов будут претендовать на победу в чемпионате Англии. Конечно, это будет сложно, но мы знаем, что «Манчестер Юнайтед» должен выиграть чемпионат.

Что касается Лиги чемпионов, то я думаю, что мы оказались в хорошей группе. Нам предстоит провести несколько матчей с командами приличного уровня. Посмотрим, что из этого выйдет», – заключил футболист, слова которого приводит Sky Sports.

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