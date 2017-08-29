Забудьте сборную-2017. Она должна обновиться на 75-80 процентов!
Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о том, каким видится основной состав на сегодня.
Станислав Черчесов проводит
кастинг резерва. На нынешнем сборе - пометка «для внутреннего пользования». Тем
более что и контрольная игра с «Динамо» вряд ли вызовет широкий интерес.
Между тем, хочется бросить
виртуальный взгляд на сборную России, какой она представляется в воображении за
десять месяцев до чемпионата мира. Хоть и натыкается этот взгляд на густой
туман...
Помните, на чем мы расстались с
командой два месяца назад? На твердом умозаключении, что уровню ЧМ из состава,
практиковавшегося на Кубке конфедераций, соответствует Александр Головин. В
единственном числе. Поэтому решительно предлагаю составить сборную заново.
Собрать ее как пазл.
КОКОРИН И ПАНЧЕНКО!
Начнем-ка с атаки, чтобы
побыстрей зарядиться тонусом. И именно здесь текущий момент дарит нам главное
открытие. Александр Кокорин никогда раньше не играл так, как сейчас! Он-то
говорит: мол, в позиции первого форварда я всегда был в своей тарелке, ничего
не изменилось. Но! Вы пересмотрите, не поленитесь, мячи, которые он нынче
забивает. Они же исполнены большей частью в фехтовальной манере: выпадом,
налетом, одним касанием, а то и полукасанием. Да лукавит Кокорин – не был он
раньше фехтовальщиком, только сейчас заделался!
Дай-то ему Бог сберечь
увлеченность футболом на десять месяцев вперед. Потому что такие вот молниеносно-фехтовальные
голы – стопроцентно попадют в мировой форвардский тренд. И если Кокорин сейчас
прозрачно намекает: дайте мне роль первого форварда, и я переверну мир, - надо
дать.
Притом у меня есть перспективный
кандидат Кокорину в атакующую компанию! Кирилл Панченко, в сборной до сей поры
практически не опробованный. И это, считаю, непростительно. Сейчас Черчесов его
протестирует по-своему – но показания статистики, со своей стороны, превращают
динамовца в веского кандидата. Во-первых, он заточен на ворота соперника и
регулярно забивает. Во-вторых, не жаден – рабочие показатели
Панченко-ассистента (в последних десяти матчах) – от четырех до восьми ключевых
передач. Да это примерно те же цифры, что и у Алексея Миранчука, штатного
диспетчера!
У Черчесова легко можно
обнаружить свои заморочки, авторские, так сказать. На Кубке конфедераций самыми
важными для организации атаки игроками оставались Юрий Жирков и Александр
Самедов… Заготовкой к ЧМ эти
приоритеты Станислава Саламовича
можно назвать только при запредельной дозе оптимизма. Впрочем, наконец-то к
сборной подходит Марио Фернандес. По своим текущим показателям он выделяется
среди вызванных на сбор, как игрок из другой лиги. А если сумеет по-былому
раскочегариться на правом фланге Игорь Смольников (предпосылки к этому есть),
здесь даже проклюнется содержательная альтернатива.
АЛЬТЕРНАТИВНО СПРАВА – ПУСТО СЛЕВА
А вот слева пустовато. Уж не
знаю, чем внимание Черчесова привлек российский немец Константин Рауш. 36
процентов выигранных единоборств… Минимум ценных передач… Ну да, в контексте
бундеслиги. Но все же скудно. У меня больше надежды на Эльмира Набиуллина.
Игрок с большими темповыми задатками, но пока стихийный. Но учтем: школу
Бердыева левый фланг «Рубина» только сейчас начал проходить. Только б остался в
«Рубине»…
Опорная зона выглядит наиболее
критичной. Черчесов вот зачем-то подтянул сейчас Дмитрия Тарасова. Ну да, боец,
цепкий. Притом играет в «Локо» на уровне 56 процентов выигранных единоборств –
для опорника это, строго говоря, не показатель… Остается рассчитывать, что
вылечится Роман Зобнин и явит себя прежнего. А то, глядишь, Черчесову
придется-таки мириться с Игорем Денисовым. Тот ведь, вспомним, обидно пропустил
Евро-2016 - а значит, почувствовав реальный шанс сыграть на ЧМ, будет рвать и метать.
Так-то средняя линия виртуально
складывается: Головин, Зобнин, Далер Кузяев, если продолжит в том же смелом и
энергичном духе. Миранчуки – если пройдут-таки у Семина курс молодого бойца.
ПОМОГУТ «ТОСНО» И БЕРДЫЕВ?
Среди приглашенных Черчесовым на
сбор тружеников тыла мое внимание привлек Виталий Шахов. Из «Тосно». Фишка в
том, что этот цепкий парень выигрывает у оппонентов семь-восемь единоборств из
десяти! Для сравнения – у Владимира Граната, об отсутствии которого Черчесов
сожалел перед Кубком конфедераций, -62 процента выигранных единоборств.
Кадровые варианты для обороны
злободневны. Даже при том, что Виктор Васин и Георгий Джикия, как мне
представляется, остаются предпочтительными кандидатами. Качество работы Виктора
Гончаренко в ЦСКА, хочется надеяться, избавит-таки Васина от эпизодических
ляпов. А Джикия настолько сверкает боевитостью, что способен, кажется, не
поддаться спартаковским командным вирусам.
И, разумеется, сборная может
рассчитывать на кадровую поддержку от поступательных трудов Курбана Бердыева.
НАПАРНИК ДЛЯ АКИНФЕЕВА
Вот мы с вами и подошли к
деликатной ситуации, складывающейся на вратарской позиции. Пишу эти заметки под
свежим впечатлением от непробиваемости ЦСКА в лигочемпионской квалификации.
Игорь Акинфеев явил в этих важнейших для команды матчах безупречную
собранность. Внес свою долю качественной вратарской работы, выручая пару-тройку
раз за матч. У ЦСКА, заметьте, усилия были соразмерно поделены на всю команду.
Партнеры не перегружали вратаря нервическими хлопотами. Что называется, Игорь
брал свое.
Но в сборной – не так пока что
было. Там Акинфееву приходилось крутиться, как белка в колесе. Потому и сбоил
иногда.
И потому мне думается вот что.
Черчесову стоит плавно подвести Акинфеева к мысли, что у него появляется
надежный сменщик - в лице Андрея Лунева. И что в каких-то матчах возможны
варианты. С тем расчетом, чтобы мы вконец не истрепали нервы главного своего
вратаря. На сегодня Лунев, по всем видимым признакам, на подходе к уровню
вратаря сборной. Не забудем, однако: на каких-то отрезках подобное впечатление
производили и Лодыгин, и Крицюк. Так что в контексте моей мысли важно будет
посмотреть работу Лунева вдолгую.
…Писал о виртуальной сборной,
какой она мне видится и желается, - и не мог отделаться от одной мысли, назойливой
и сбивавшей. Два месяца прошло с Кубка конфедераций, а главная команда страны
уже представляется совершенно в другом образе…
Настолько все у нас зыбко и переменчиво. И сборная порой превращается в призрак.