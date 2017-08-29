Девушка дня. Юлия Липницкая
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Вчера стало известно, что российская фигуристка и олимпийская чемпионка Сочи-2014 Юлия Липницкая завершила профессиональную карьеру в 19 лет. По этому случаю предлагаем вашему вниманию свежую фотогалерею спортсменки и предупреждаем – вы можете не узнать ее, ведь дело в том, что Юля давно превратилась из юной фигуристки в привлекательную девушку.
Фото: instagram.com/sunnylipnitskaya, gettyimages.ru
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически