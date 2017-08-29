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Девушка дня. Юлия Липницкая

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вчера стало известно, что российская фигуристка и олимпийская чемпионка Сочи-2014 Юлия Липницкая завершила профессиональную карьеру в 19 лет. По этому случаю предлагаем вашему вниманию свежую фотогалерею спортсменки и предупреждаем – вы можете не узнать ее, ведь дело в том, что Юля давно превратилась из юной фигуристки в привлекательную девушку.

Фото: instagram.com/sunnylipnitskaya, gettyimages.ru

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