Российский футбол: монополии, договорняки и фанаты. Анализируем данные

«Советский спорт» традиционно публикует интересные заметки, высказывания и наблюдения из читательской почты. Результаты любопытного социологического опроса на тему, как россияне относятся к проблемам отечественного футбола проанализировал адвокат, член комиссии по-спортивному праву Ассоциации юристов России Анатолий Песков.

С помощью компьютерной службы онлайн-опросов «Тестограф» был проведен опрос 200 любителей спорта, неравнодушных к проблемам российского футбола.

На вопрос, как Вы объясняете неэффективную игру российской сборной по футболу более половины респондентов (53,5%) ответили, что причины лежат в излишней коммерциализации (39,5%) и негативном морально-психологическом климате (14%), сложившимся в российском футболе. Кроме того, более трети респондентов (36,5%) объясняли плохую игру российской сборной слабой профессиональной подготовкой футболистов и неэффективной работой тренеров.

При этом большинство респондентов (65%) убеждены, что футбольные клубы должны покрывать свои расходы за счёт коммерческой деятельности, некоторые же (18,5%) надеются на помощь олигархов и спонсоров, и лишь немногие (14%) считают, что это должны делать такие акционерные общества как Газпром, РЖД и др.

Как известно, реальность другая. Российских футбол содержится главным образом за счёт больших акционерных обществ с государственным участием и региональных бюджетов. И фактически высокие зарплаты футболистов и неимоверной стоимости трансферы оплачиваются в конечном итоге напрямую и опосредованно российскими налогоплательщиками. И эта главная особенность российского футбола. Такой практики нет в европейских и других странах мира. Там футбольные клубы зарабатывают деньги самостоятельно и сами покрывают расходы на трансферы, зарплаты, отели, экипировку и т.п.

Ещё один результат опроса настораживает. Очень большое число болельщиков (41%) убеждены, что в российском футболе много договорных матчей. И об этом также говорят и специалисты. И что печалит, такая ситуация не очень беспокоит наши правоохранительные органы и спортивных чиновников. По данным судебной статистики, по статье 184 УК РФ «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса» в 2016 г. не осуждён ни один человек. Не торопятся чиновники и ратифицировать Конвенцию Совета Европы против манипулирования спортивными соревнования, подписанную Россией ещё в сентябре 2014 г. Между тем, согласно этой Конвенции, Россия должна уже давно была создать «национальную платформу» борьбы с договорными матчами, т.е. определиться с главным координационным центром борьбы с этими преступлениями.

Высказались опрошенные любители спорта и по проблеме фанатов на спортивных аренах. Подавляющее большинство опрошенных респондентов (69,5%), как не покажется кому-то это странным, положительно относятся к наличию фанатов на трибунах, которые, по их мнению, создают «атмосферу праздника».

И действительно, надо признать: фанатские сектора на стадионах с их файерами, «речёвками», баннерами придают колоритный характер любому футбольному матчу, повышают его зрелищность и соответственно сборы на покупку футбольных билетов. В то же время надо учитывать, что отношение к фанатам резко меняется, когда их поведение начинает приобретать криминальный характер. Не случайно, многие опрошенные заявили, что в нашем государстве отсутствует единая система профилактической работы с этой категорией населения (26%) и Министерство спорта от этой работы самоустранилось (15%). Респонденты также отмечают неэффективную воспитательную работу футбольных клубов (29%) и работу полицейских (25%), которые не всех футбольных хулиганов выявляют и привлекают к административной ответственности.

И надо признать, что эти оценки во многом справедливы. Много в своё время говорилось о «законе о болельщиках» и новом виде наказания – административном запрете посещать спортивные соревнования. Однако этот закон до не давнего времени «не работал». И только беспорядки на чемпионате Европы с участием российских фанатов и критика французской полиции российских властей заставили наше МВД активизировать эту работу. В 2016 г. это наказание как дополнительное применялось 637 раз. Усовершенствовались и правовые механизмы борьбы с футбольными хулиганами. В апреле 2017 г. введено понятие «грубого нарушения правил болельщиков», определена административная ответственность иностранных болельщиков

И в целом надо отметить, что значительное большинство (79%) опрошенных оценивает состояние общественное безопасности на российских стадионах хорошо, как среднее и высокое, при этом многие (57,5%) отмечают эффективную работу полиции в период проведения футбольных матчей, а также хорошую подготовку и вежливость контролёров-распорядителей (43%). И эти цифры радуют и вселяют надежду, что Россия сможет обеспечить безопасность проведения чемпионата мира в 2018 году.