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Тибо Куртуа: «МЮ» отлично начал сезон, команда в прекрасном состоянии

Источник:  Sky SportsКомментарии
Тибо Куртуа
Тибо КуртуаФото: Gettyimages.ru

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа в преддверии матча за сборную Бельгии ответил на вопросы журналистов.

Первым делом игрок «синих» прокомментировал поражение в 1-м туре от «Бернли» (2:3), а также высказался о победе над «Тоттенхэмом» (2:1) и «Эвертоном» (2:0).

«Не буду скрывать, матч против «Бернли» был провален. В первом тайме мы сыграли не аккуратно, а во втором начали прессинговать. Это принесло плоды, но было уже поздно. С другой стороны, вся эта агрессия перенеслась на дерби с «Тоттенхэмом».

Конечно, у «шпор» были шансы забить, но мы одержали победу и сконцентрировались на игре против «Эвертона». Знали, что будет непросто, но «Челси» справился, и это очень хорошо», – заявил Куртуа.

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Вратарь лондонского клуба не оставил без внимания удачный старт «Манчестер Юнайтед», который одержал две разгромные победы. «Красные дьяволы» забили 8 мячей «Вест Хэму» и «Лестеру», не пропустив ни одного гола.

«Манчестер Юнайтед» отлично начал сезон. Они в прекрасном состоянии. Думаю, к «Ливерпулю» относится то же самое, особенно, если говорить о победе над «Арсеналом». Конечно, в премьер-лиге всегда было непросто, но мы сделаем все, чтобы защитить титул чемпиона», – сказал Куртуа.

В нынешнем сезоне лидер «Челси» Эден Азар не провел ни одного матча, поскольку получил травму лодыжки и проходил курс восстановления. Куртуа считает, что клуб неплохо справляется без своего лучшего игрока.

«Отсутствие такого футболиста, как Азар не может пройти бесследно. Но я думаю, что мы справляемся с задачей. Конечно, ему будет трудно вернуться в состав, но он многое сделал для «Челси» и выполняет особую роль», – сказал голкипер «синих», чьи слова приводит Sky Sports.

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