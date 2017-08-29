Екатерина Гамова: В зале, в котором мы играли, не было душевых! И это на ЧМ!

Двукратная чемпионка мира, куратор молодежных сборных России по волейболу Екатерина Гамова в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» подвела итоги женского чемпионата мира U-18, на котором наша сборная заняла третье место.

«БРОНЗА – УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ»

- Насколько вы довольны результатом и тем, что показала наша команда на чемпионате мира?

- Я бы расценивала этот результат как удовлетворительный. Я максималист, поэтому, безусловно, хотелось бы сыграть получше, однако этому помешал целый ряд факторов.

- Какие, например?

- У нас было много травмированных игроков. Некоторые девочки к их чести выходили на площадку с температурой, им было очень сложно. Все из-за того, что условия на этом чемпионате мира были не очень хорошие.

- Девушки простужались из-за того, что в тренировочном зале было слишком холодно?

- Да, именно так. Организация была настолько слабой, что в зале, в котором мы играли, не было душевых! То есть после матчей игрокам приходилось в мокрых футболках заниматься в холодном зале, а потом идти по улице. Это сыграло свою негативную роль. Я вообще считаю, что та инфраструктура, которую нам предоставили, - это не уровень чемпионата мира.

- Комиссия FIVB вообще была там? Как они принимали эти объекты?

- Да, безусловно, комиссия там была, принимала решение о том, чтобы предоставить Аргентине возможность провести эти соревнования. Но почему они не учли такие банальные вещи, я не знаю.

- К инспекторам обращались с этим вопросом?

- Нет, мы ни к кому не обращались. Разговаривали с представителями других команд, все были расстроены качеством проведения чемпионата и жаловались на огромное количество неудобств. Никого не устраивало то, что в залах было холодно, грязно…

«ПРОВАЛА В ПОЛУФИНАЛЕ НЕ ОЖИДАЛИ»

- Наши девушки сильно расстроились после поражения в полуфинале?

- Да, безусловно. У сборной России всегда стоит задача занимать только верхние строчки пьедестала. При этом мы рады, что удалось завоевать бронзу, хотя на турнире мы проиграли всего одну игру. Та же Доминиканская Республика, которой мы уступили в полуфинале, потерпела три поражения и заняла второе место. Матч против этой команды нам поставили на 10 вечера, и я считаю, что это неприемлемо для детей такого возраста.

- Но при этом по счету мы проиграли вчистую (0:3). Почему не получилось зацепиться за игру?

- Не очень хорошо сработал наш блок. Атака у Доминиканы очень мощная, девочки там физически сильные, поэтому блок нам был просто необходим. Плюс мы должны были хорошо сыграть в атаке, чтобы не давать им разыграться, но, к сожалению, нам это не удалось.

- В предыдущем интервью вы говорили, что не видите серьезных соперников среди команд из Южной Америки. Прорыв Доминиканской Республики был неожиданным?

- На групповом этапе они проиграли Японии и Турции, которых мы обыгрывали ранее. Поэтому провала, который у нас случился в матче с ними, мы не ожидали. Мы понимали, что это полуфинал, очень серьезный матч и команды играют нет так, как на групповом этапе. Но при этом сомнений в успехе у нас не было.

- Как удалось собраться на матч за третье место?

- Психология. Пытались как-то реанимировать команду. Говорили, что нужно забыть вчерашний матч, немножко надавили на чувствительные точки, сказали, что родители смотрят на них, и маленькие детки -

будущие волейболисты присылают нам свои фотографии, пишут, что болеют за них, и тренеры первые, которые привели их в этот вид спорта тоже смотрят, переживают. В общем, пытались как-то донести, что они не могут подвести всех этих людей. Может быть, и это тоже сработало.

- Насколько тяжело далась игра против Турции?- Мы готовились к более серьезному сопротивлению. У Турции есть топовый игрок – диагональная, которая была признана лучшей в своем амплуа на этом чемпионате мира. Можно сказать, что это команда одного игрока. С первых розыгрышей мы уверенно действовали как раз против нее, несколько раз заблокировали, что сказалось на качестве ее игры в дальнейшем. Это нам помогло.

- Если бы наша команда была в финале, девушки смогли бы бороться с Италией, которая в итоге разобрала Доминикану?

- Да, могли бы. За исключением пары игроков это была та же команда, которую мы обыграли на чемпионате Европы. Да, конечно, это сборная очень хорошего уровня, у них отличные игроки с большой перспективой, хорошо развитые физически и технически оснащенные. Но у них были проблемы с психологией, по ходу финала Доминикана в какие-то моменты забирала лидерство, впрочем, качество игры и дисциплина сыграли в конечном счете в пользу Италии.

- Итальянки выиграли чемпионат Европы U-16, теперь чемпионат мира U-18. За счет чего они добиваются таких успехов?

- У них хороший подбор игроков, сильный тренерский состав. Италия всегда славилась тем, что их волейболисты хорошо подготовлены технически. Хотя на недавнем чемпионате мира U-20 итальянской команды даже близко не было к призовым местам.