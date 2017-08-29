Британский бегун Колин Джексон совершил каминг-аут

50-летний британец Колин Джексон, серебряный призер Олимпийских игр 1988 года на дистанции 110 метров с барьерами, заявил о своей гомосексуальности. «Советский спорт» вспоминает всех известных спортсменов, совершивших в разное время каминг-аут.

Серебряный призер Олимпийских игр 1988 года в Сеуле, бегун на 110 м с барьерами Колин Джексон признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.

По информации The Guardian, во время съемок для документального фильма 50-летний британец сделал это признание и добавил, что ранее не заявлял об этом публично, так как не хотел лишнего внимания.

Информация об этом шоком не стала: в 2006 году его бывший партнер продал изданию историю об их поцелуе. После этого Джексон рассказал все своим родителям. Но теперь сделал уже публичный каминг-аут (от устойчивого выражения coming out of closet – «выйти из шкафа», то есть выйти на свет из темноты).

Джексон трижды становился чемпионом мира в барьерном беге. Он является бывшим рекордсменом мира на дистанции 110 метров и действующим рекордсменом мира на дистанции 60 метров с барьерами.

Пожалуй, Дэйв Копей может претендовать на то, что стал первым известным профессиональным спортсменов, который публично признался в своей нетрадиционной ориентации. Звезда американского футбола 60-70-х сразу после заявления опубликовал в 1975 году скандальную автобиографию «История Дэйва Копея», ставшую бестселлером.

Вторым громким каминг-аутом стало заявление английского футболиста Джастина Ашану. Первый темнокожий игрок, чья трансферная стоимость в 1981 достигла миллиона фунтов стерлингов. Общество к такому поступку в ту пору еще не было готово, поэтому Джастин начал часто менять клубы. Постоянная критика тренеров и одноклубников, угрозы расправы от болельщиков, а также давление со стороны СМИ, которые раскопали историю о том, как его изнасиловали в юности – все это привело к самоубийству спустя годы.

Еще один футболист – Оливье Руйе. Он был напарником легендарного Мишеля Платини, с которым выступал в «Ницце» и в сборной Франции. Признание сделал только в 2008 году, уже будучи спортивным экспертом телеканала Canal+.

- Сначала я скрывался, у меня была даже подставная девушка, но в скором времени я понял, что больше не могу так жить. В 25 лет я перешел из «Нанси» в «Страсбур», где влюбился и устал ото лжи. С тех пор я счастлив, – утверждает Оливье.

Немецкий футболист Томас Хитцльспергер сообщил о своей ориентации в январе прошлого года. Сейчас можно сказать, что он - самый известный открытый гей в мире футбола. По словам самого Хитцльспергера, процесс осознания собственной гомосексуальности был долгим и сложным и лишь в последние несколько лет он окончательно понял, кем является на самом деле.

Ему это не помешало, а вот есть футболисты, кто фактически из-за признания вынужден был завязать с футболом. И не из-за угроз с чьей-либо стороны, а просто потому что оказался сразу же нарасхват, как, например Антон Хюсен, сын бывшего игрока «Ливерпуля» Гленна Хюсена. Он получил известность отнюдь не спортивным способом. В 2011 году, когда Антону было всего 20 лет, он заявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. После этого жизнь талантливого шведского полузащитника кардинально изменилась – постоянные телешоу и разнообразные съемки для модных журналов помешали продолжить карьеру футболиста.

Джон Амаечи - первый открытый гей среди игроков НБА. О своей гомосексуальности объявил 2007 году и сразу же ушел из спорта. В том же году опубликовал свою автобиографию «Man in the Middle», где подробно описал, как в детстве подвергался дискриминации из-за роста и цвета кожи, именно поэтому Амаечи боялся признаться в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Правда, партнеры по команде заявили, что догадывались о гомосексуальности Джона. Они пояснили, что он постоянно перед играми слушал оперную музыку, любил готовить и работать в саду, то есть «вел себя не как мужик».

Многих точно так же настораживало в свое время «немужское» поведение Гаса Кенуорти, фристайлиста из США. После завоевания серебра в слоупстайле на Олимпиаде в Сочи, он прославился не только медалью, но и тем, что помог местным животным. Иностранцев всегда удивляет обилие брошенных собак на улицах России. А спортсмен пошел дальше - он забрал домой сразу несколько бездомных собак олимпийской столицы. А на удивления обывателей сделал признание: «Я не только любитель животных, я еще и гей. Вау, как здорово написать эти слова. Большую часть жизни я боялся признавать эту правду о себе».