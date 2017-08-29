Красивая «смерть» и некрасивая жизнь. Беленький – о Мигеле Котто

Два недавних сообщения из мира бокса вызвали у обозревателя «Советского спорта» смешанные, но при этом диаметрально противоположные чувства.

Мигель Котто заявил, что хочет закончить карьеру поединком с победителем боя Геннадий Головкин – Саул Альварес, который состоится уже 16 сентября. А еще стало известно, что Рой Джонс 9 сентября даст концерт в Челябинске. Хорошо хоть, школу танцев не откроет. Впрочем, боюсь, что и это не за горами.

В детстве я больше всего любил сладкое, а меньше всего – супы, и все мечтал, когда же обед станут начинать с десерта, а уж потом можно будет втихаря как-нибудь и супчик в раковину или еще лучше в унитаз вылить. В сегодняшнем обеде у нас всего два блюда и начну я с десерта, а супчиком закончу, раз уж его вылить нельзя.

Итак, Мигель Котто сделал заявление… Чем-то мне оно напомнило рассказ одного журналиста, который я услышал лет двадцать назад. Совсем молодой парень, бандит, после пышных похорон авторитета заявил, что хочет для себя такие же. Причем сокрушался, что хоронить его будут уже скоро и скорее всего он такие не заслужит. Моего коллегу потрясло, что парень планировал себе не жизнь, а смерть. Вот и Мигель Котто планирует себе уход на пенсию с почти летальным исходом. Все стремятся провести напоследок легкий проходной бой, а он вот так. Достойно, конечно, но, может, все-таки не стоит? Впрочем, не мне учить великих бойцов, как им уходить.

Проблема заключается в том, что победа ни над Головкиным, ни над Альваресом Котто никак не светит. С последним он, кстати, уже встречался чуть меньше двух лет назад. Рыжий мексиканец тогда победил его по очкам с большим преимуществом. На этот раз победит нокаутом, потому что сильно прибавил с тех пор.

Ну, а Головкин просто порвет Котто. По мастерству они где-то близки, но Геннадий гораздо крупнее от природы и намного сильнее физически. В бою с ним Котто будет перетряхивать от любого джеба.

Неужели Мигель Котто всего этого не понимает? Думаю, прекрасно понимает. Но он относится к числу своего рода дворян мирового бокса, а настоящий дворянин тех времен, когда они еще были дворянами, а не просто землевладельцами, считал для себя смерть на поле боя самой подходящей. Вот и Котто придерживается примерно такого же мнения.

Как боксер Рой Джонс, конечно стоит гораздо выше, чем Мигель Котто. Но как человек он выглядит перед ним примерно так же, как крымская вершина Ай-Петри перед Эверестом. В первой – тысяча с чем-то метров, тоже неплохо, если разобраться, но во втором этих метров – 8848.

По-моему, Рой Джонс стал жертвой одного широко известного среди знаменитостей стихийного бедствия. Когда ты что-то делаешь очень хорошо, а особенно лучше всех, твои увлечения вызывают интерес и умиление. Надо же, такой великий артист, а он еще и рисует! Такой великий писатель, а он еще и крестиком вышивает! Такой великий боксер, а он еще и поет… Только нужно учесть, что все это интересует широкую публику ровно до тех пор, пока свое главное дело ты делаешь по-прежнему лучше всех. Но остаться на Олимпе человеческой любви с помощью хобби – дело гиблое, потому что на поверку выясняется, что артист – плохо рисует, писатель – криво вышивает, а боксер неважно поет. Ах, да, не поет, а наговаривает рэп, но это мало что меняет.

Рой изо всех сил пытается удержаться на гребне славы. Вот он, судя по всему, опять вспомнил о своем давно забытом российском гражданстве, чтобы напомнить о себе хоть где-то. А это именно так. Рой настоящий американец. В том плане, что центр мира для него – это Америка, а все остальное – выселки. Ну, пусть споет, если ему станет от этого легче. Только боюсь, станет тяжелее.