Александр Селихов: В Лиге чемпионов со всеми можно играть

Игроки сборной России Александр Селихов и Антон Заболотный после открытой тренировки команды поговорили с журналистами.

СЕЛИХОВ: КАРРЕРА НИЧЕГО ОСОБЕННОГО НЕ СКАЗАЛ

– Очень рады вызову в сборную, – говорит Селихов, причем, очень тихо. Может, от волнения. – Атмосфера, ребята – все хорошо.

– Черчесов порой жестко высказывал что-то игрокам на тренировке. Никаких обид?

– Нормально все, это рабочие моменты. Ничего страшного.

– Удалось перестроиться от клубных дел? У «Спартака» не простой период сейчас.

– Клубные дела нужно не здесь обсуждать. Сосредоточены на сборной – и матче с «Динамо».

– Перед сезоном ожидали, что попадете в сборную?

– Мыслей таких не было. Просто делал свое дело. Вот и все.

– Ваш вызов получился пожарным из-за травмы Лунева. Неожиданно?

– Неожиданно, но приятно.

– «Спартаку» в Кубке России играть с «Кубанью». Довольны жребием?

– Будем играть на победу.

– Если говорить о жеребьевке, то определились и соперники по Лиге чемпионов – «Севилья», «Ливерпуль», Марибор». Как вам?

– Хорошие соперники, со всеми можно играть.

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– А «Динамо» – хороший соперник для сборной?

– Не знаю. Подобная практика, наверное, впервые проводится. Главное, какой уровень мы сами покажем.

– Как в «Спартаке» вас проводили в сборную – игроки и Каррера?

– Партнеры поздравили, подбодрили. Каррера ничего особенно не сказал.

ЗАБОЛОТНЫЙ: ВЕРЮ, ЧТО МОГУ ПОПАСТЬ НА ЧМ

– Вызов в сборную – очень приятное событие. Естественно, попытаюсь оправдать надежды тренерского штаба, пробиться в состав на чемпионат мира. Две первые тренировки прошли замечательно. Первое занятие было нагрузочным, второе – по тактике. Отрабатываем взаимодействия, узнаем друг друга, – говорит Заболотный.

– Сборная – это пока пик карьеры. А каким был самый непростой момент?

– Когда нужно было вырываться из ФНЛ. Самое главное теперь закрепиться на этом уровне. Пройден большой этап в моей карьере, долго к этому шел, много работал. И заслуженно получил вызов в сборную. Постараюсь, не подвести тренерский штаб.

– Общее мнение: из этого состава мало кто останется на ЧМ. Это давит?

– Нет. Считаю, у каждого есть шанс. Вы же сами видите, что иногда игроки, переходя из не самых лучших клубов в топ-команды, начинают играть ярче, становятся заметными футболистами. Поэтому шанс попасть на ЧМ есть, вопрос, кто и как им воспользуется.

– В прошлом сезоне ваш «Тосно» боролся с «Динамо» в ФНЛ. Теперь, уже в сборной, вам предстоит товарищеский матч против «Динамо». Это помогает настроиться?

– Дополнительная мотивация на такого соперника, как «Динамо», не нужна. Но здесь сборная – и другие задачи. Нужно за меленький срок сыграться, проявить себя. Главное не то, с кем мы играем, а как будем выглядеть на поле мы сами.

– То, что сборная играет с клубом, не дискредитирует национальную команду?

– Я так не считаю. Опять же: важно то, как мы себя покажем, проявим. У всех есть желание пробиться в состав на ЧМ.

– Какие впечатления от работы с Черчесовым? Показалось, он был чем-то недоволен сегодня.

– Это рабочие моменты. Он пытается донести до нас свою концепцию футбола. А как он это делает – в строгом режиме или в спокойном, что ж, это тренерскому штабу виднее. Наше задача – делать то, что нам говорят.