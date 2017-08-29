Александр Селихов: В Лиге чемпионов со всеми можно играть
Игроки сборной России Александр Селихов и Антон Заболотный после открытой тренировки команды поговорили с журналистами.
СЕЛИХОВ: КАРРЕРА НИЧЕГО ОСОБЕННОГО НЕ СКАЗАЛ
– Очень рады вызову в сборную, – говорит Селихов, причем, очень тихо. Может, от волнения. – Атмосфера, ребята – все хорошо.
– Черчесов порой жестко
высказывал что-то игрокам на тренировке. Никаких обид?
– Нормально все, это рабочие моменты. Ничего страшного.
– Удалось
перестроиться от клубных дел? У «Спартака» не простой период сейчас.
– Клубные дела нужно не здесь обсуждать. Сосредоточены на сборной – и матче с «Динамо».
– Перед сезоном
ожидали, что попадете в сборную?
– Мыслей таких не было. Просто делал свое дело. Вот и все.
– Ваш вызов получился
пожарным из-за травмы Лунева. Неожиданно?
– Неожиданно, но приятно.
– «Спартаку» в Кубке
России играть с «Кубанью». Довольны жребием?
– Будем играть на победу.
– Если говорить о
жеребьевке, то определились и соперники по Лиге чемпионов – «Севилья»,
«Ливерпуль», Марибор». Как вам?
– Хорошие соперники, со всеми можно играть.
«Шансы у «Спартака» небольшие». Мостовой – о групповом этапе Лиги чемпионов
– А «Динамо» – хороший соперник для сборной?
– Не знаю. Подобная практика, наверное, впервые проводится. Главное, какой уровень мы сами покажем.
– Как в «Спартаке»
вас проводили в сборную – игроки и Каррера?
– Партнеры поздравили, подбодрили. Каррера ничего особенно не сказал.
ЗАБОЛОТНЫЙ: ВЕРЮ, ЧТО МОГУ ПОПАСТЬ НА ЧМ
– Вызов в сборную – очень приятное событие. Естественно, попытаюсь оправдать надежды тренерского штаба, пробиться в состав на чемпионат мира. Две первые тренировки прошли замечательно. Первое занятие было нагрузочным, второе – по тактике. Отрабатываем взаимодействия, узнаем друг друга, – говорит Заболотный.
– Сборная – это пока
пик карьеры. А каким был самый непростой момент?
– Когда нужно было вырываться из ФНЛ. Самое главное теперь закрепиться на этом уровне. Пройден большой этап в моей карьере, долго к этому шел, много работал. И заслуженно получил вызов в сборную. Постараюсь, не подвести тренерский штаб.
– Общее мнение: из
этого состава мало кто останется на ЧМ. Это давит?
– Нет. Считаю, у каждого есть шанс. Вы же сами видите, что иногда игроки, переходя из не самых лучших клубов в топ-команды, начинают играть ярче, становятся заметными футболистами. Поэтому шанс попасть на ЧМ есть, вопрос, кто и как им воспользуется.
– В прошлом сезоне
ваш «Тосно» боролся с «Динамо» в ФНЛ. Теперь, уже в сборной, вам предстоит
товарищеский матч против «Динамо». Это помогает настроиться?
– Дополнительная мотивация на такого соперника, как «Динамо», не нужна. Но здесь сборная – и другие задачи. Нужно за меленький срок сыграться, проявить себя. Главное не то, с кем мы играем, а как будем выглядеть на поле мы сами.
– То, что сборная
играет с клубом, не дискредитирует национальную команду?
– Я так не считаю. Опять же: важно то, как мы себя покажем, проявим. У всех есть желание пробиться в состав на ЧМ.
– Какие впечатления
от работы с Черчесовым? Показалось, он был чем-то недоволен сегодня.
– Это рабочие моменты. Он пытается донести до нас свою концепцию футбола. А как он это делает – в строгом режиме или в спокойном, что ж, это тренерскому штабу виднее. Наше задача – делать то, что нам говорят.