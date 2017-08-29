Каррера вспомнил Италию Конте! Три лучших тактических хода тура

Массимо Каррера и Антонио Конте в сборной Италии Фото: Gettyimages.ru

«Спартак» и «Зенит» в восьмом туре не смогли победить, но это не помешало их тренерам – Массимо Каррере и Роберто Манчини – проявить себя. Наставнику «Ахмата» Олегу Кононову удалось все – и идею показать, и результата добиться.

3. Страховка Роберто Манчини

Матч: «Зенит» – «Ростов» – 0:0.

«Зенит» не смог поразить ворота «Рубина». Но команда Роберто Манчини выполнила задачу-минимум – не пропустила. Сделать это было не так легко, как можно подумать. Дело в том, что «Ростов» при Леониде Кучуке любит и прессинговать, и вступать в отбор сразу после потери мяча. К слову, так было и при Курбане Бердыеве. В прошлом туре ростовчане заставляли ошибаться «Краснодар». «Зенит» в этом сезоне уже имел проблемы с подобной командой – в гостевой встрече с «Утрехтом» (0:1). Тогда защитники «Зенита» совершили сразу 13 обрезов на своей половине поля. Еще хорошо, что голландцы забили один мяч.

Чтобы застраховать свою команду от прессинга «Ростова», Манчини велел Паредесу в момент начала атак опускаться в зону между двумя центральными защитниками. Если бы на него стали выдергиваться атакующие игроки, то аргентинец мог обострить игру длинной передачей. Тогда у «Ростова» могли образоваться свободные пустоты, которыми ловкие нападающие «Зенита» способны воспользоваться.

Иногда на Паредеса выдергивались соперники. И тогда он прибегал к длинным передачам. Но его подводила точность – из 16 удачными оказались лишь пять. В основном же Паредесу давали спокойно получать мяч. «Ростов» понять можно – кому захочется попадать в ловушку? Поэтому за матч аргентинец сделал 102 передачи, 83 из которых оказались точными (81%). Так много в чемпионате России он еще не пасовал, несмотря на то, что игра в «Зените» идет через него.

Позиция Паредеса при начале атак. Скриншоты: Sport Klub 2.

Благодаря тому, что Манчини отодвинул Паредеса, «Зенит» стал реже ошибаться. Если в игре с «Утрехтом» защитники сделали 13 обрезов на своей половине поля, то против «Ростова» восемь. Поэтому игру с дружиной Леонида Кучука команде Манчини стоит занести в актив.

2. Суперидея Массимо Карреры

Матч: «СКА-Хабаровск» – «Спартак» – 0:0.

«Спартак» не смог поразить ворота «СКА-Хабаровска», но провел потрясающий матч в плане создания остроты. За игру красно-белые нанесли 32 удара! Это рекорд не только тура, но и всего сезона. Вторым в минувший уик-энд стал ЦСКА, но прилично отстал – 23. Стали спартаковцы лучшими в туре и по попаданиям в створ ворот – 13! Это тоже рекорд сезона.

Впервые в сезоне красно-белые использовали схему с тремя центральными защитниками – 3-5-2. Но разве можно кого-то удивить этим модулем? В последние годы он стал одним из самых популярных в футболе. Гораздо важнее, что Массимо Каррера интегрировал его в свою команду – дал идею.

Треугольник в центре поля у «Спартака» образовали Фернандо, Глушаков и Пашалич. На позиции опорника действовал бразилец, а два других игрока располагались выше. И их роли особенно интересны. В футболе часто звучит словосочетание «искать зоны». Однако их можно не только искать, но и создавать. Разница принципиальная: поиск – задача игрока, тогда как создание исходит от тренера. Против закрытого соперника это умение на вес золота. «Спартак» в Хабаровске зоны создавал. Когда красно-белые начинали атаку, Глушаков и Пашалич растягивали расстояние между собой, уходя к боковым линиям. Этим они создавали коридор для передач низом на Куинси Промеса и Луиса Адриано! Их выполняли центральные защитники и Фернандо.

Начало атак «Спартака». Скриншоты: «Матч Наш Футбол».

За матч Промес получил семь передач от центральных защитников. Что важно, пять из них низом. Адриано тоже получил семь передач от центрдефов. Четыре из них ему сделал Бокетти, все – низом. 17 мячей голландцу доставил Фернандо, девять раз он нашел передачами форварда из Бразилии. Если бы «Спартак» играл в два центральных защитника, то доставлять мяч из обороны на форвардов было бы сложнее – предварительный розыгрыш мяча был бы затруднен, почва для передач была бы не облагорожена. Но Каррера подготовительную подготовку провел.

Интересно, что подобным образом коридоры для передач на нападающих создавала сборная Италии Антонио Конте на Евро-2016! Она тоже использовала схему 3-5-2. Массимо Каррера входил в штаб команды.

За матч Промес нанес девять ударов. Так много в этом сезоне он еще не бил. Играя на позиции второго форварда, он получил больше свободы. По пять ударов нанесли Фернандо и Глушаков, четыре - Пашалич. Когда «Спартак» приникал к чужой штрафной, Глушаков и Пашалич были непосредственными участниками действий. Зоны они уже создали, требовалось ими пользоваться.

«Мы провели хороший матч, не хватило только гола», - сказал после матча Каррера. Он прав. Если в атаке «Спартак» создавал моменты, то в обороне был надежен - хозяева нанесли всего пять ударов, а в створ ни разу не попали!

1. Трезвый расчет Олега Кононова

Матч: ЦСКА – «Ахмат» – 0:1.

В этом сезоне «Ахмат» использует две схемы – 5-4-1 и 5-3-2. В поединке с армейцами Олег Кононов решил применить первую. Против команд, активно использующих фланги, она более эффективна, так как игроков на бровке всегда готовы встретить. На позицию левого полузащитника наставник «Ахмата» поставил Магомеда Митришева, а правого – Беришу. В фазе атаки оба становились крайними нападающими. Именно атакующими игроками они и являются.

Митришев и Бериша стали лучшими игроками «Ахмата» по подборам и перехватам – 10 и 11 соответственно. Если сомнения в их оборонительной игре у кого-нибудь и были, то спортсмены их развеяли.

Митришев и Бериша в обороне. Скриншоты: Sport Klub 2.

Через Митришева и Беришу «Ахмат» выходил в атаку. Благо, они техничные. Ценность таких футболистов при игре вторым номером переоценить невозможно. Особенно преуспел Магомед. Из шести его обводок пять оказались удачными. Дважды он бил по воротам, один удар пришелся в створ. Также на счету левофлангового игрока две опасные передачи (одна точная) и одна ключевая. С паса Митришева Садаев открыл счет. Бериша тоже нанес два удара, один из которых пришелся в створ. Из пяти его обводок две оказались эффективными.

В восьмом туре «Ахмат» показал худший процент владения мячом – 33. Если рассматривать владение мячом в минутах, то «Ахмат» тоже стал худшим – 22. Уступили всем грозненцы и в количестве передач – 170. Второй с конца показатель здесь показал «СКА-Хабаровск», но он значительно выше – 258 передач. Но когда у тебя в составе есть такие техничные игроки, как Митришев и Бериша, ты можешь рассчитывать на победу, сделав ставку на надежную игру в обороне. В игре с ЦСКА подобный акцент полностью себя оправдал.

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