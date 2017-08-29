Ничего нового. Арсен Венгер перестал удивлять

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер Фото: Gettyimages.ru

Одна из самых актуальных тем старта сезона – провальная игра «Арсенала». Есть ощущение, что где-то мы все это уже видели и тысячу раз обсуждали. Что ж, попробуем и в тысячу первый.

Игроки плохо возвращаются в оборону

Шесть из восьми мячей «Арсенал» пропустил в результате быстрых атак соперника. И «Лестер», и «Сток», и, разумеется, «Ливерпуль» контратаковать любят и умеют. В этом смысле канонирам не повезло. 57 раз соперники быстро переходили центр поля и 14 подобных атак завершили ударами. Игра по схеме с тремя центральными защитниками не помогла Венгеру навести порядок в у своих ворот.

Через правый фланг «канониров» прошли 4 голевые атаки соперников. В матче со «Сток Сити» и «Ливерпулем» справа действовал Окслейд-Чемберлен, с «Лестером» – Бельерин. Оба играли по всей бровке. Из центральных защитников ближе к правому флангу действовали по очереди Холдинг и Мустафи. Менялись игроки, а результат оставался один и тот же. Не помогали и опорники.

Оставшиеся два мяча были пропущены со стандартов, а именно с угловых. Столько же лондонцы забили после розыгрышей мяча с угла поля, но, когда нет результата, вспоминаются больше негативные моменты.

Провалы по ходу матча

Худший отрезок – начало второго тайма. В период с 45 по 60 минуту «Арсенал» пропустил 3 мяча и ни одного не забил. Если быть точным, то на 10 минут начала 2 тайма – с 47 по 57 – пришлись 3 гола. От «Лестера» пропустили на 56, от «Стока» на 47 и от «Ливерпуля» - на 57. Видимо, игроки так реагируют на слова своего тренера в раздевалке. Они их не вдохновляют, а наоборот – выбивают из колеи.

Второй по провальности отрезок – с 15 по 30 минуту, в котором Чех и команда пропустили 2 безответных мяча. В игре с «Лестером» на 29 минуте, с «Ливерпулем» на 17.

Соло Гранита Джаки

Самым активным у «Арсенала» является Гранит Джака. Опорный полузащитник успевает делать всё – помогать партнерам забивать и пропускать. Албанец поучаствовал во всех 4 голевых атаках лондонцев, но в то же время совершил 4 результативные ошибки. Второй показатель никак не красит опорного полузащитника, отвечающего в большей степени за разрушение.

Проблемы в атаке

На «Энфилде» случилось невиданное дело. Чтобы команда Арсена Венгера за 90 минут не нанесла ни точного удара? Раньше это казалось невозможным. И ведь «Ливерпуль» не самая защищающаяся команда, согласитесь. Тем не менее, гости ни разу не побеспокоили Кариуса – 8 ударов, 0 в створ.

Не до конца адаптировался в новом для себя чемпионате Ляказетт. Да, в первом туре он забил и отыграл весь матч. Но во втором – вышел в старте, но не забил и был заменен. А в третьем – и вовсе появился на поле со скамейки и ничего при этом не показал.

Уже давно хочет уйти Алексис Санчес. В последнем матче он впервые в сезоне вышел на поле, старался, но чилийцу приходилось тяжело. На фоне такого «Арсенала» сложно выделиться в лучшую сторону.

И невовремя впал в спячку Месут Озил. Критиковать немца за безволие и нежелание играть в футбол без мяча уже даже как-то неприлично. Все и так всё видят. Озил не лидер команды и никогда им не будет. Дело даже не в игровых качествах, а в отсутствии характера.

Вопросы, которые могли возникнуть по ходу

Ну что, узнали что-нибудь нового? Или перед нами старый добрый «Арсенал»?

Остались еще оптимисты, которые продолжают верить отговоркам Венгера? Думается, что сейчас их намного меньше, чем еще месяц назад.