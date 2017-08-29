Смертин подарил тренеру «Зари» московское «Динамо», а Головин – призы детям

В сибирском шахтерском городке Ленинск-Кузнецкий прошел матч-реванш ветеранов местной «Зари» и московского «Динамо». В 1997 году эти команды уже встречались в четвертьфинале Кубка России. Тогда победу одержали москвичи – 2:0, и на этот раз они оказались сильнее команды 42-летнего Алексея Смертина – 6:5. В футбольном празднике активное участие приняли родители 21-летнего игрока ЦСКА Александра Головина – еще одного ученика основателя «Зари» Сергея Васютина.

В конце августа братья Смертины – Евгений и Алексей открыли в Барнауле международный детский турнир памяти своего отца Геннадия Ивановича Смертина.

Затем, проводив почетных гостей этого замечательного турнира - Андрея Аршавина и Александра Карелина, Смертины сели в машину и всю ночь добирались до Ленинска-Кузнецкого (расстояние 500 км), где на следующий день им предстояло выйти на поле.

Старший брат Евгений – в составе родного московского «Динамо», младший брат Алексей в составе дорогой ему сердцу «Зари». И это не самый замысловатый маршрут в свою юность.

Например, один из известных ветеранов «Зари» Евгений Бурдинский вообще добирался на матч в Ленинск с Черного моря на «фуре» и ничего, успел.

На самолете из Москвы в Сибирь прилетели известные ветераны «Динамо» Андрей Сметанин, Александр Кульчий, Алексей Куценко, Сергей Некрасов, Сергей Гришин, Максим Ромащенко, Эрик Яхимович, Сергей Штанюк…

ЕВГЕНИЙ СМЕРТИН: ЛУЧШЕ ВСТРЕЧАТЬСЯ НА ФУТБОЛЕ, ЧЕМ НА ПОХОРОНАХ

- Потому что такие важные матчи нельзя пропускать, - рассказал «Советскому спорту « 48-летний Евгений Смертин. – Ветеранам нужно чаще встречаться на поле, а не только на похоронах, где мы, к сожалению, в последнее время частые гости. Недавно ушли из жизни великие игроки «Динамо» Виктор Царев, Валерий Маслов. Встречи ветеранов на футбольном поле - возможность помочь другу. Ведь у кого-то из нас есть проблемы с работой, со здоровьем. Эти проблемы проще решать вместе с командой, которая стала твоей семьей. На этот матч в Ленинск-Кузнецкий мы не могли не приехать. Для Алексея Смертина – «Заря» - огромная часть его души. Брат выступил инициатором проведения этого матча 20 лет спустя

и приурочил к юбилею основателя «Зари» - Сергея Николаевича Васютина. Его «Заря»» - это феномен нашего футбола, не зря эту команду называли сибирским «Спартаком». «Заринцы» побеждали в официальных матчах «Зенит» и ЦСКА. Все знают, что Васютин принял самое деятельное участие в футбольном становлении не только Алексея Смертина, Сергея Кормильцева, но и многих других самобытных игроков, в том числе нынешнего лидера ЦСКА – Александра Головина, - напомнил мне историю «Зари» Евгений Смертин.

АЛЕКСЕЙ СМЕРТИН ЗАМЕНИЛ В ПЕРЕРЫВЕ АЛЕКСАНДРА ГОЛОВИНА

В этот день в Ленинске состоялась еще одна знаковая встреча. В перерыве нового матча «Заря» - «Динамо» Алексей Смертин познакомился с родителями Александра Головина.

Вместе они вручили награды призерам детского турнира международного турнира «Большие звёзды светят малым». Призы для юных футболистов приобрел игрок сборной России Александр Головин, но вырваться на турнир из Москвы не смог. На следующий ему предстояло выйти на поле в матче ЦСКА - «Ахмат».

На церемонии награждения в Ленинске-Кузнецком «заринец» Смертин заменил «заринца» Головина. Но, естественно, никто не заменит сына родителям Александра, которые с нетерпением ждут его в гости.

Последний раз Головин приезжал в Сибирь после Кубка Конфедераций и три дня вместе с друзьями провел на берегу живописного озера в Горном Алтае, куда дозвониться категорически невозможно.

МАМА ГОЛОВИНА: СЫН ПРИМИРИЛСЯ С БУДУЩИМ ОТЪЕЗДОМ В ИНОСТРАННЫЙ КЛУБ

Родители Александра сожалеют, что с отъездом старшего сына в иностранный клуб возможностей для отдыха в Сибири у него будет все меньше.

Мама футболиста Светлана Игнатьевна рассказала «Советскому спорту», что Александр уже примирился с тем, что будет выступать за границей .

- Саша понимает, что по большому счету еще ничего не достиг в футболе. Помню, он выиграл золотые медали в составе сборной России на первенстве Европы. Мы с отцом кинулись его поздравлять, а он в ответ: ничего особенного, вот если бы я попал в команду мастеров – это было бы значимо. Общаемся мы с сыном каждый день. В начале лета мы с ним обсуждали возможность выступления за иностранный клуб. Я даже слышать об этом не хотела: мы с мужем 13 лет ждали появления на свет нашего первенца, пять лет назад он в Москву уехал, а сейчас еще и заграницу придется отправляться. Да что это такое, сын все дальше от меня. Но все же пришлось мне смириться. Человек должен расти в профессиональном плане. Главный тренер ЦСКА 40-летний Виктор Гончаренко убеждал сына, что в профессиональном плане рост возможен только в конкурентной борьбе с сильнейшими игроками мира. И Александр смирился, что его футбольный путь за рубеж. Саше нравится английский чемпионат, - поделилась наболевшим Светлана Игнатьевна.

ОТЕЦ ГОЛОВИНА: О ПЕРЕЕЗДЕ В МОСКВУ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ И РЕЧИ

По словам мамы, для Александра побывки в Сибири – важнейший элемент психологического восстановления.

- Александр уже пять лет живет в Москве. Я благодарна тренеру «Зари» Сергею Васютину, у которого Саша занимался в УОР Ленинска – Кузнецкого. Саша долго не мог привыкнуть к жизни в мегаполисе и рвался на родину. Васютин лично звонил в Москву тогдашнему начальнику селекционного отдела ЦСКА – Антону Евменову и объяснял, что для сибиряка важно зарядиться положительными эмоциями на малой Родине, к которой он очень привязан. Евменов стал чаще отпускать сына в Сибирь, и дал возможность закончить УОР в Ленинске-Кузнецком.

Менять Сибирь на Москву родители Головина категорически не планируют. – Да вы что, какая Москва?- искренне удивился вопросу о смене прописки отец футболиста Сергей Владимирович Головин. – Мы с женой не сможем там жить, слишком большой город. Поэтому и старший сын долго не мог прижиться в столице, нет в Москве у человека такого единения с природой, как в Сибири. Саше не было и двух лет, как мы стали брать его в походы. Река Чумыш, палатка, рыбалка , охота, грибы и ягоды… О нашем с женой переезде в Москву не может быть и речи.

ТОСТ АЛЕКСЕЯ СМЕРТИНА

Тем временем матч-реванш «Заря» - «Динамо», собравший на трибунах 6 тысяч зрителей, близился к завершению, но не к реваншу «Зари». Ветераны столичного клуба в очередной раз доказали, что их мастерство выше, чем у оппонентов. Новая победа «Динамо» - 6:5.

Правда, четыре гола в ворота «Зари» забил молодой ветеран Эрик Корчагин, которому нет еще и 39 лет. Но протестов на этот счет хозяева подавать не стали, только в самой шутливой форме. Счет в матчах ветеранов – дело десятое. Расстроенных лиц на банкете в честь исторического матча я не заметил, ну а самым счастливым был его тамада – отец-основатель «Зари» Сергей Васютин, летом отметивший 60-летие.

Алексей Смертин подарил тренеру приезд столичного «Динамо» и собрал за одним дружеским дорогих Васютину учеников.

- Как и мой отец - Геннадий Иванович Смертин, Сергей Николаевич Васютин – футбольный фанатик. Он создал в Ленинске команду мастеров на пустом месте, потому что он верил в это и заставил поверить своих учеников. Сначала команда юных футболистов не слишком удачно играла среди взрослых, но приходили новые молодые ребята, как вагончики цеплялись к «локомотиву» Васютину. В итоге наш поезд «Заря» проехался по многим известным российским клубам. На мой взгляд, матч с «Динамо» стал пиком «Зари», и я рад, что 20 лет спустя мы смогли организовать матч-реванш, чтобы порадовать нашего наставника Васютина и футбольных болельщиков Ленинска-Кузнецкого. За футбольный фанатиков мой тост, друзья, - поднял на банкете бокал Алексей Смертин.

Жаль, что уже никогда не усилят легенд «Зари» известные «заринцы» – Вадим Баженов, Сергей Лемешко, Сергей Виноградов. Не дожившие до 45 лет звезды сибирского футбола… За них пили не чокаясь.

Москва – Ленинск-Кузнецкий

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

«ПУСТЬ ВАСЮТИН ПРОДОЛЖАЕТ КРЕАТИВИТЬ»

ЛЕОНИД СЛУЦКИЙ, экс-главный тренер сборной России

- Я все знаю о карьере сибирского тренера Сергея Николаевича Васютина, слежу за ней, еще со времен выступления в «Заре» Смертина и Кормильцева. Мой друг и земляк - защитник той «Зари» Сергей Виноградов мне много рассказывал о новаторских тренерских методиках Васютина. Пусть Сергей Николаевич продолжает креативить идеями, что всегда было его отличительной способностью. Передайте этому замечательному тренеру огромное спасибо за то, что он сделал для российского футбола.

20 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД

Кубок России 1996-1997. 1/4 финала. 6 мая 1997 г.

«Заря» (Ленинск-Кузнецкий) – «Динамо» (Москва) - 0:2 (0:1).

Ленинск-Кузнецкий. Стадион «Шахтер». Ясно. 17 градусов. 11000 зрителей.

Судьи: Т. Безубяк, Е. Шушпанов, А. Румянцев (все - Санкт-Петербург).

«Заря»: Тумилович (к), Момотов, Епураш (Дзуцев, 46), Мусин, Янотовский, Смертин, Куксов (Яркин, 46), Дзюбенко, Кириллов, Петринский, Топоров (Ефлов, 80).

«Динамо»: Сметанин (к), Яхимович, Ковтун, Островский (Кульчий, 54), Штанюк, Кобелев, Гришин, Скоков (Точилин, 62), Гусев (Куценко, 59), Некрасов, Терехин.

Голы: Кобелев (18), Кульчий (70).

Предупреждения: Куксов (5, гр. игра), Ковтун (12, гр. игра), Штанюк (37, гр. игра), Кириллов (68, гр. игра), Тумилович (76, недисц. пов.), Яхимович (86, гр. игра), Куценко (89, гр. игра).

ПРОТОКОЛ МАТЧА-РЕВАНША

26 августа 2017 г. Ленинск-Кузнецкий. Стадион «Шахтер». 6000 зрителей.

«Заря» – «Динамо» – 5:6 (1:3)

Голы: Богочев (2), Лянге, Артюхин, Бурдинский – Корчагин (4), Куценко, Ромащенко.

«Заря»: Морев, Кутилин, Мусин, Сербин, Алексей Смертин, Богачев, Богатырев, Бурдинский, Топоров, Соенко, Артюхин, Яркин, Лянге, Ефлов, Ожигов, Куксов.

«Динамо»: Сметанин, Яхимович, Головской, Кульчий, Долбоносов, Ромащенко, Новгородов, Е.Смертин, Корчагин, Куценко, Яшин, Штанюк, Некрасов.

Судьи: Лапкин (Кемерово), Надымов (Новокузнецк), Скоропупов (Ленинск-Кузнецкий).