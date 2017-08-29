«Казалось – у меня нет права выиграть этот матч». Как Шарапова победила Халеп

Мария Шарапова не верит своей победе над Симоной Халеп Фото: Gettyimages.ru

Мария Шарапова в первом круге US Open обыграла вторую ракетку мира Симону Халеп. Такого возвращения мы и ждали от россиянки!

Ранний брейк на старте третьей партии, уверенные действия в оставшиеся 30 минут игры… Спустя почти три часа после начала матча Мария Шарапова упадет на корт и расплачется. Больше 23 тысяч человек на трибунах центральной арены «Флашинг Мидоуз» будут аплодировать ей стоя.

Она все же вернулась. И победила. Вторую ракетку планеты!

«ПОДГОТОВКА БЫЛА ТАК СЕБЕ»

Даже отбыв дисквалификацию, Мария почти не играла. Сначала получила травму бедра. Потом повредила левую руку. За время отсутствия в Туре Шарапова успела вылететь из рейтинга, ее активы за последний год «просели» на 100 миллионов долларов (!), а соперницы то и дело отпускали в адрес Шараповой остроты, заявляя, что «она выиграла свои титулы нечестно» и «ей нельзя давать wild card».

Организаторы US Open сами решили, кому стоит предоставить wild card, а кому нет. Мария приглашение в основу получила. Правда, жребий оказался суровым – в первом же круге чемпионата США Шарапова попала на вторую ракетку мира. Хотя сама Симона Халеп, наверняка, расстроилась больше.

- Я была на тренировке, когда узнала, против кого мне предстоит первый матч, - рассказала румынка. – Конечно, немного удивилась! На ранних стадиях «Большого шлема» не ожидаешь увидеть подобных соперниц. С другой стороны, в этом году у меня почти на каждом турнире была сложная сетка.

- Понимаете, что многие будут желать вам победы не только по теннисным причинам? – провоцировали Халеп журналисты.

Симона, отдадим ей должное, вышла из ситуации достойно:

- Я не думаю о том, что Мария сделала или сделает. Я сосредоточена на себе. Кому давать wild card, решают организаторы турнира. Они могут делать, что захотят, и я не собираюсь обсуждать эти действия. Моя задача – просто выйти на корт и показать свой лучший теннис. Потому что справиться с Шараповой непросто.

- Она может вернуться на вершину?

- Вполне. Мария – опытная спортсменка. У нее много крупных побед. Думаю, она – в хорошей форме. Мы раньше встречались шесть раз, и я всегда уступала. Надеюсь, мне что-то удастся изменить в понедельник.

- Если быть честной, подготовка к US Open сложилась так себе, - признавалась, в свою очередь, Шарапова. – Я больше лечилась, чем играла. Пропустила Уимблдон, с большим сожалением снималась с крупных американских турниров… Но мое тело мне говорило: «Мы пока не готовы!». И приходилось восстанавливаться дальше.

- Тяжело будет начинать чемпионат США без игровой практики?

- Разумеется. Но я уже бывала в таком положении. И постараюсь использовать свой опыт.

ПОЧЕМУ ХАЛЕП - ВТОРАЯ

Вряд ли девушки сделали это специально, но матч Шараповой с Халеп стал самым напряженным в первый день турнира. Организаторы не прогадали – болельщики раскупили все билеты, забив трибуны арены Артура Эша под завязку. В семь вечера по Нью-Йорку другие корты почти опустели – все, кто мог попасть на центральный стадион, пришли сюда. Не на Халеп. На Марию!

Три часа, три сета – и победа Шараповой. Седьмая в семи встречах с румынкой. После всего, через что ей пришлось пройти. После дисквалификации, нападок соперниц и травм. Возвращение Марии затянулось и вышло не таким, как хотелось бы. Но теперь мы точно знаем – она все же вернулась! И впервые с 2015 года победила соперницу из топ-5 рейтинга.

Халеп сейчас могла бы быть первой ракеткой мира. От Каролины Плишковой ее отделяет 5 очков. Но матч, который мог поднять румынку на вершину, Симона уступила – в финале в Цинциннати Гарбине Мугурусе (как и дважды до этого в аналогичных ситуациях – в финале «Ролан Гарросе» и четвертьфинале Уимблдона). Когда на кону стоит что-то важное, Халеп – тушуется. Боится. Дрожит. И проигрывает.

Поэтому она и не первая.

А Шарапова первой была. И может стать снова. У нее, как раз, коленки не дрожат. В ключевых моментах Мария действует лучше, чем обычно. И ту же Халеп она в крупном финале обыгрывала – на «Ролан Гарросе» в 2014-м. Теперь обыграла опять. Пусть и не решалась судьба титула, но мы-то понимаем, насколько важным был этот матч в Нью-Йорке!

- Это было непохоже на первый круг, - вздохнула румынка. – Но что поделать… Наверное, такова судьба. Я сыграла нормально. Но Шарапова сыграла еще лучше. Болельщикам наша борьба должна была понравиться. Я сделала все, что могла. Мария лучше подавала, я же плохо чувствовала игру. Может, потому, что мы играли вечером, а по вечерам я здесь не тренировалась. Хотя… это все отговорки.

ДЕВОЧКА С ХАРАКТЕРОМ В БЛЕСТЯЩЕМ ПЛАТЬЕ

- За эти блестящим платьем с кристаллами скрывается девочка с сильным характером. И этот характер у нее никуда не делся! – Мария знает, как подкинуть журналистам заголовки.

- После жеребьевки я понимала, насколько тяжело мне придется, - продолжила она на пресс-конференции. – Понимала, сколько будет внимания к нашему поединку с Симоной. Мне досталась в соперницы вторая ракетка мира, я же почти не играла этим летом и казалось – у меня просто нет права выиграть этот матч! Но каким-то образом я смогла это сделать. И горжусь этим больше всего.

- Можно сказать, что вы боялись этой встречи?

- Я ее очень ждала! Я была рада вернуться на корт. Мне делали маникюр, когда я узнала, что в первом круге буду встречаться с Халеп. Сразу достала телефон и стала смотреть видео наших прежних матчей. Начала изучать ее игру. Готовить план. Но одно дело – знать, что ты хочешь сделать на корте. Совсем другое – на самом деле это сделать. Учитывая, что в последний месяц я играла меньше всех других участниц турнира.

- После победы вы расплакались на корте…

- Это был эмоциональный момент. Я давно не выступала в Нью-Йорке. Не выступала на «Больших шлемах». А теперь – вернулась и сразу победила вторую ракетку мира. Конечно, я была счастлива! В последнее время было много грустных дней. Особенно, когда встречалась с врачами, делала МРТ и узнавала, что пока не могу полноценно играть. Но сейчас это – в прошлом. Сама удивляюсь, как после всех проблем смогла показать такой хороший теннис! Однако… Турнир ведь только начался.