Продолжаем рубрику авторских рецептов «Советский спорт Life&Style»
Все как обычно: забавные вопросы, немного юмора и, самое главное, яркий собеседник. В этот раз- остроумный и лаконичный московский шеф-повар Владимир Мухин.
Рецепт какого блюда необходимо сохранить для потомков, что общего между тортом и прыжками в длину и почему повара тоже должны участвовать в Олимпиаде.
Самые яркие «спортивные» воспоминания?
Соседка Тётя Света крутит хула-хуп. Делает она это очень смешно: просто одевает его через голову и говорит:
-Ну вот, видите, если я прохожу, значит все ещё не так плохо!
А я в детстве предпочел заниматься настольным теннисом и боксом. И на турнике упражнениями.
Когда стал постарше стал, ходил на карате кёкусинкай. Тренировался с тренером индивидуально. А после меня, в том же зале, занимались бальными танцами девчонки. И в последние 15 минут моей тренировки, они заходили и смотрели. Мне, конечно, хотелось быть в их глазах крутым и брутальным, но каждый раз, как назло, именно в это время тренер лупил меня особенно энергично.
На какой стадии ваши отношения со спортом сейчас?
Как и в детстве, продолжаю заниматься на турнике. Если он поблизости, занимаюсь каждое утро и вечер. Раза два в неделю фехтую.
Если вообразить, что вы стали не поваром, а спортсменом, в каком виде спорта вам будет уютнее?
Вот, пожалуй, как раз в фехтовании. Это же целый процесс, причем очень интересный. Вся энергия – на кончике шпаги. Вы с противником не видите друг друга, но у вас есть много комбинаций, как в шахматах. Кстати, шахматы я бы тоже выбрал – для меня это два самых крутых вида спорта, где все очень непредсказуемо. Есть возможность атаковать, а иногда уходить в оборону. Свобода выбора, мне это по душе. Это помогает и сконцентрироваться, и в то же время расслабиться
Что общего между спортом и кулинарным мастерством?
Кулинарное мастерство - это очень крутой вид спорта. Трудный. Вроде тяжелой атлетики или дзюдо. Вокруг тебя огонь, вода, тяжелые кастрюли, которые нужно постоянно поднимать. Кругом опасность. Для повара это сродни олимпийскому виду спорта. И в индивидуальном зачете, и в групповом. Все на тебя смотрят – как далеко ты прыгаешь, оступился ты или нет. Я думаю, в будущем его надо включить в Олимпиаду
С какими блюдами у вас ассоциируются популярные виды спорта?
Борьба – это что-то тушеное
Метание ядра – запеченный костный мозг
Прыжки в длину - торт
Чем бы вы накормили сборную России по футболу после игры?
Самым лучшим блюдом в знак благодарности, что они выступают за нашу страну. Я часто кормил сборную по хоккею и по футболу. Неважно, как они играли, они старались и сражались за честь Родины. Кстати, во время зимней Олимпиады в Сочи нашу сборную по хоккею я кормил барабулькой
Три самых полезных блюда для спортсмена?
Омлет или яичница - протеин. Коктейль молочный с йогуртом, овсянкой и бананом - энергия. Хороший рыбный стейк – фосфор и витамин А.
Активный ли вы болельщик?
Я рьяный болельщик, но у меня давно нет телевизора. Если смотрю, то реально жестко включаюсь. Но я не клубный болельщик, меня интересует только судьба сборной.
Самое «энергичное» блюдо. Что может зарядить и придать невероятное количество сил спортсмену.
Вкусное блюдо может. Теоретически- любая еда наделена энергией. По-крайней мере я стараюсь готовить только ту, что ее дает. А плохая еда эту энергию забирает, несмотря на то, что ты получаешь огромное количество калорий, когда ее ешь.
Какое блюдо может стать символом Олимпийских игр?
Есть такой рецепт - мороженое «Сюрприз», которое поджигают. Или любое блюдо фламбе. Для меня огонь - символ Олимпиады
Вас просят оставить для потомков один-единственный рецепт, что это будет?
Борщ!
Кого из знаменитых спортсменов вы бы взяли на кухню в напарники и почему?
Карелина – потому что он сильный, мне кажется, он прекрасно бы справился.
Овечкина – почему-то я вижу его в роли мясника.
Емельяненко – мне он видится поваром русской кухни.
И Курникову, как без нее. Она должна быть вся в муке и готовить что-то сладкое – пусть, например, кладет вишенку на торт.