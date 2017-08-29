Продолжаем рубрику авторских рецептов «Советский спорт Life&Style»

Все как обычно: забавные вопросы, немного юмора и, самое главное, яркий собеседник. В этот раз- остроумный и лаконичный московский шеф-повар Владимир Мухин.

Рецепт какого блюда необходимо сохранить для потомков, что общего между тортом и прыжками в длину и почему повара тоже должны участвовать в Олимпиаде.

Самые яркие «спортивные» воспоминания?

Соседка Тётя Света крутит хула-хуп. Делает она это очень смешно: просто одевает его через голову и говорит:

-Ну вот, видите, если я прохожу, значит все ещё не так плохо!

А я в детстве предпочел заниматься настольным теннисом и боксом. И на турнике упражнениями.

Когда стал постарше стал, ходил на карате кёкусинкай. Тренировался с тренером индивидуально. А после меня, в том же зале, занимались бальными танцами девчонки. И в последние 15 минут моей тренировки, они заходили и смотрели. Мне, конечно, хотелось быть в их глазах крутым и брутальным, но каждый раз, как назло, именно в это время тренер лупил меня особенно энергично.

На какой стадии ваши отношения со спортом сейчас?

Как и в детстве, продолжаю заниматься на турнике. Если он поблизости, занимаюсь каждое утро и вечер. Раза два в неделю фехтую.

Если вообразить, что вы стали не поваром, а спортсменом, в каком виде спорта вам будет уютнее?

Вот, пожалуй, как раз в фехтовании. Это же целый процесс, причем очень интересный. Вся энергия – на кончике шпаги. Вы с противником не видите друг друга, но у вас есть много комбинаций, как в шахматах. Кстати, шахматы я бы тоже выбрал – для меня это два самых крутых вида спорта, где все очень непредсказуемо. Есть возможность атаковать, а иногда уходить в оборону. Свобода выбора, мне это по душе. Это помогает и сконцентрироваться, и в то же время расслабиться

Что общего между спортом и кулинарным мастерством?

Кулинарное мастерство - это очень крутой вид спорта. Трудный. Вроде тяжелой атлетики или дзюдо. Вокруг тебя огонь, вода, тяжелые кастрюли, которые нужно постоянно поднимать. Кругом опасность. Для повара это сродни олимпийскому виду спорта. И в индивидуальном зачете, и в групповом. Все на тебя смотрят – как далеко ты прыгаешь, оступился ты или нет. Я думаю, в будущем его надо включить в Олимпиаду

С какими блюдами у вас ассоциируются популярные виды спорта?

Борьба – это что-то тушеное

Метание ядра – запеченный костный мозг

Прыжки в длину - торт

Чем бы вы накормили сборную России по футболу после игры?

Самым лучшим блюдом в знак благодарности, что они выступают за нашу страну. Я часто кормил сборную по хоккею и по футболу. Неважно, как они играли, они старались и сражались за честь Родины. Кстати, во время зимней Олимпиады в Сочи нашу сборную по хоккею я кормил барабулькой

Три самых полезных блюда для спортсмена?

Омлет или яичница - протеин. Коктейль молочный с йогуртом, овсянкой и бананом - энергия. Хороший рыбный стейк – фосфор и витамин А.

Активный ли вы болельщик?

Я рьяный болельщик, но у меня давно нет телевизора. Если смотрю, то реально жестко включаюсь. Но я не клубный болельщик, меня интересует только судьба сборной.

Самое «энергичное» блюдо. Что может зарядить и придать невероятное количество сил спортсмену.

Вкусное блюдо может. Теоретически- любая еда наделена энергией. По-крайней мере я стараюсь готовить только ту, что ее дает. А плохая еда эту энергию забирает, несмотря на то, что ты получаешь огромное количество калорий, когда ее ешь.

Какое блюдо может стать символом Олимпийских игр?

Есть такой рецепт - мороженое «Сюрприз», которое поджигают. Или любое блюдо фламбе. Для меня огонь - символ Олимпиады

Вас просят оставить для потомков один-единственный рецепт, что это будет?

Борщ!

Кого из знаменитых спортсменов вы бы взяли на кухню в напарники и почему?

Карелина – потому что он сильный, мне кажется, он прекрасно бы справился.

Овечкина – почему-то я вижу его в роли мясника.

Емельяненко – мне он видится поваром русской кухни.

И Курникову, как без нее. Она должна быть вся в муке и готовить что-то сладкое – пусть, например, кладет вишенку на торт.



