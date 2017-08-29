Павел Дацюк: Меня огорчает, что некоторые люди о Юле Липницкой уже забыли

Капитан СКА, легендарный форвард по прозвищу Волшебник – Павел Дацюк ответил на злободневные вопросы обозревателя «Советского спорта».

- Павел, мы уже подготовили вопросы читателей и скоро сделаем с вами большое интервью. Но одну злободневную тему хотелось бы затронуть уже сейчас.

- Слушаю вас, очень интересно.

- Ваша землячка из Екатеринбурга Юлия Липницкая объявила об уходе из большого спорта. Для многих это известие стала громом среди ясного неба.

- Да, я слышал об этом. Так получилось, что эта новость выскочила у меня на телефоне. Сразу обратил на нее внимание…

Громкое, но не очень приятное событие. Юлия Липницкая – молодая талантливая девочка. Ее звезда вспыхнула на Олимпиаде в Сочи. Но быстро потухла.

- Почему?

- Профессиональный спорт вообще очень тяжел. Не говорю уже о юном возрасте. Это сказывается… Выжали из нее все соки.

- Выиграть золото Олимпиады в 15 лет – это уникальный случай. Вы пересекались с Липницкой в Сочи?

- Согласен, это уникальный случай. Замечательно выступить в таком возрасте – это большое достижение. Меня огорчает, что некоторые люди о Юле теперь уже забыли.

Да, пересекались только в Сочи. Ну не будем вдаваться в детали. Но повторю, что новость очень грустная.

- Сильна ли школа фигурного катания в Екатеринбурге? Девочки и мальчики занимаются у вас на «Дацюк-Арене»?

- Не у меня, а на стадионе, которому дали фамилию Дацюка. У нас в городе есть ДЮСШ «Юность». Там фигуристы делили лед с хоккеистами. Конечно, была большая конкуренция. Все хотят тренироваться, показывать высокие результаты.

Но теперь благодаря «Дацюк-Арене» у ребят появилось больше льда. Оба вида спорта могут заниматься, не мешая друг другу.

- Что вы посоветуете девочке в 19 лет? Кто-то говорит Липницкой: «Иди в политику!»

- Но не в таком же возрасте! Нужно учиться. Посвятить себя образованию. Это мой совет.

- Эта тема ведь и хоккеистов касается. Кто-то может быть звездой в 15-16 лет, но пропадает при переходе в большой спорт.

- Хоккей сейчас вышел на высокий уровень, если клуб и родители видят большую перспективу в мальчике. Объединяя силы, могут составить план, работать с тренером по физической подготовке и спортивными психологами. Все-таки организм еще юный, психика неустойчива. Надо, чтобы кто-то это контролировал. Желательно профессионалы. Если вы хотите, чтобы из молодого деревца выросла большая яблоня, за ним нужно много ухаживать…

! Большое интервью Павла Дацюка читайте в одном из ближайших номеров «Советского спорта»