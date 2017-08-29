Как не набрать вес, когда работаешь дома

Работа из дома – коварная штука для физической формы. Неограниченный доступ к холодильнику, перекусы без контроля и отсутствие движения очень быстро приводят к появлению лишнего веса. Как не набрать новые килограммы, если работаешь дома. Ультимативный гид от «Советского спорта».

Утром – 20 минут бега или йоги

When you #photobomb your wife's daily business photo! I got the 😡face cuz she had to do it again! #businesspartners #workfromhome Публикация от Mike Ursta (@urstafitness) Авг 29 2017 в 6:54 PDT

«Важно то, с чего вы начинаете новый день, - говорит доктор Джим Стоппани, фитнес-тренер и эксперт издания bodybuilding.com. - Зная, что следующие восемь часов вы проведете, согнувшись перед компьютером, дайте своему телу движение хотя бы утром».

Съешьте легкий завтрак и отправляйтесь на пробежку: 20-30 минут в среднем темпе, с периодическими ускорениями. Показатель правильно выбранного темпа – вы можете ровно дышать и разговаривать во время бега. Одышка, пульсация крови в висках – знак того, что вы бежите слишком быстро.

Если утром лень идти на улицу – подойдет йога. После пробуждения, выпейте стакан воды, съешьте банан, и занимайтесь йогой до завтрака. 20-30 минут, комплекс простых асан для начинающих, и вы уже создадите дефицит калорий, который поможет не набрать вес при работе из дома.

Повесьте дома турник

Tag someone you think should @bestofmensport 💪🏼 - Via @roye_gold Публикация от Best of Men Sport (@bestofmensport) Авг 29 2017 в 6:31 PDT

Обычная перекладина может заменить большую часть тренажерного зала. Подтягивания – упражнение, которое «грузит» весь верх тела, в том числе мышцы пресса и кора, не давая талии расползаться.

Добавьте к подтягиваниям подъемы ног на пресс. Делайте по 15 подтягиваний и 15 подъемов ног, каждые 20 минут работы. Если отрываться от работы тяжело, поставьте таймер, который будет сообщать о начале каждого раунда.

Поставьте цель, делать за день, например, 300 подтягиваний. Подтягивайтесь каждый раз, когда идете на кухню или в ванную – времени много не займет, но результат будет налицо.

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Кроссфит – в помощь!

Помните о такой штуке, как производственная гимнастика? Доказано: если в течение рабочего дня делать несколько коротких перерывов на разминку – работоспособность будет выше. Улучшится циркуляция крови, проводимость нервных импульсов, мозг станет работать четче, а глаза отдохнут от компьютера.

Чтобы перерыв на гимнастику не был длинным, используйте круговые или интервальные тренировки. Стандартный протокол «табата» из восьми раундов занимает около 5 минут. За это время вы сможете сделать по сотне скручиваний на пресс и отжиманий, около пятидесяти берпи и две-три сотни армейских прыжков. То, что нужно, чтобы не рос живот.

На рабочем столе – только вода!

Часто работа из дома выглядит так: вы сидите перед компьютером, рядом с вами – миска с печеньем и сладкий чай. Вы съедаете эту миску, даже не замечая: вы целиком сосредоточены на выполнении профессиональных дел. Спохватываетесь только, когда она опустела. И – идете за новой.

«Это должно быть главным правилом, если вы работаете из дома: на рабочем столе – никакой еды! – говорит Дениз Остин, автор тренировочных программ для похудения. – Бесконтрольное поедание сладостей – одна из главных причин, по которой вы набираете вес»

Оставьте на столе бутылку воды. Все остальные перекусы – на кухне. Когда идете туда и обратно, не забудьте подтянуться на турнике.

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Ведите учет еды

Вся съеденная за день еда должна быть учтена. Возьмите себе за правило перекусывать не чаще, чем через каждые два часа (два перекуса, два полноценных приема пищи). В промежутках пейте воду: пусть графин или большая бутылка с водой стоят на вашем столе.

Следите за качеством еды во время перекусов. Если сложно отказаться от печенек сразу, оставьте для них один перекус, а в другие – ешьте орехи и фрукты, которые более полезны.

Купите весы

«Иногда достаточно просто увидеть на вес, сколько килограмм вы прибавили, чтобы испугаться и пересмотреть свой образ жизни и рацион», - говорил диетолог Роберт Аткинс.

Заведите себе напольные весы и становитесь на них каждый раз, когда идете на кухню (во время этих походов не забывайте подтягиваться).