Garmin поставит на велосипеды невидимый измеритель мощности

Компания Garmin представляет эргономичный измеритель мощности для велосипедистов Vector 3/3S. Соперничать в скорости с ветром теперь возможно с помощью устройства, которое устанавливается на велосипед как самая обычная педаль. Встроенный невидимый датчик поможет с максимальной точностью проанализировать эффективность каждой тренировки.

Vector 3/3S представляет собой компактную конструкцию без отдельного датчика, которая на велосипеде заменяет обычную педаль. Новаторское решение обеспечивает лучшую эргономику и, в частности, больший зазор при прохождении велосипедистом поворотов. К тому же, педаль легко переустановить с одного велосипеда на другой без помощи специалистов. Эргономичность и легкость в установке делают Vector 3/3S незаменимым спутником во время тренировок: спортсменам не приходится тратить дополнительные усилия на крепление датчика.

Каждый профессиональный велосипедист знает, что на его технику влияет множество факторов: общее физическое здоровье, самочувствие на момент тренировки, наличие травм, время восстановления после предыдущей тренировки и другие. Vector 3/3S позволяет получить максимально подробные данные велосипедной динамики, благодаря чему спортсмен может подобрать для себя режим индивидуальной тренировки, исходя из персональных особенностей. Устройство измеряет общую мощность, частоту вращения педалей, распределение мощности левой/правой ноги, а также период времени в сидячем и стоячем положении.

Обновление программного обеспечения и синхронизация данных датчика Vector 3 осуществляется по Bluetooth через приложение Garmin Connect Mobile. Устройство полностью интегрируется с системой велосипедных приборов Garmin и может быть обновлено с помощью часов Garmin, велокомпьютера Edge или телефона.

Период работы батареи составляет до 120 часов. В комплектацию версии Vector 3 входят педали, шипы, крепеж, руководства. Комплектация версии Vector 3s отличается отсутствием датчика в правой педали.

О начале продаж в России Vector 3/3S будет сообщено дополнительно.

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