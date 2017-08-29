«У Маши сильнее характер». Анна Чакветадзе - о победе Шараповой

Эксперт «Советского спорта», экс-пятая ракетка мира - о том, что помогло Марии Шараповой победить Симону Халеп.

ХАРАКТЕР

К победе Маши были все предпосылки. Да, она толком не играла этим летом. Да, у нее были травмы. И да - ей предстояла встреча со второй ракеткой мира. Но Симона Халеп, хоть и стоит высоко в рейтинге, играет нестабильно. Особенно - в последнее время. И плохо действует в принциципиальных, важных матчах - с опасными соперницами либо на решающих стадиях турниров. Поэтому она до сих и не выиграла ни одного «Большого шлема». В отличие, кстати, от Шараповой.

Никто не хотел бы встретиться с Марией в первом круге. Вряд ли Халеп обрадовалась, узнав результаты жеребьевки. Но и Шарапова тоже явно была не в восторге. Однако Маша всегда по особому настраивается на встречи с соперницами, которые стоят высоко в рейтинге. Мотивация здесь играет решающую роль. И эта мотивация компенсировала недостаток игровой практики в конкретном матче на US Open. В коцне концов, у Шараповой просто сильнее характер, чем у Симоны.

АГРЕССИВНОСТЬ

Сильнейшие теннисистки последних лет - Серена Уильямс, Викория Азаренко и Мария Шарапова. У каждой - свои сильные стороны, но общее у девушек одно - все играют в агрессивный теннис. Как, кстати, и Гарбина Мугуруса, и Елена Остапенко, победившие на «Больших шлемах» в этом году. Халеп - другая. Она больше работает за счет движения мяча и собственных перемещений по корту. Симону сложно «пробить», но в арсенале Шараповой достаточно ударов, которые позволяют это сделать. Что мы и увидели в Нью-Йорке. В конце концов, Мария - просто сильнее. Поэтому и обыграла Халеп уже седьмой раз в семи матчах.

ПЕРЕРЫВ

Когда долго не выступаешь из-за травмы - в этом мало хорошего. Но плюсы все же есть. У Марии было время полностью восстановиться и больше поработать на тренировках. Она никогда в своей карьере не играла больше двух турниров подряд. Этой весной, вернувшись после дисквалификации, заявилась сразу на три - и на третьем, в Риме, сломалась. Шарапова не была готова к таком графику ни в 17 лет, ни тем более сейчас, когда ей 30. Думаю, и сама Маша, и ее команда сделали выводы из случившегося. И не стали форсировать подготовку к US Open. Конечно, когда возвращаешься после перерыва, хочешь играть каждый турнир подряд и всех обыгрывать, но в теннисе это не работает. Поэтому Шарапова снялась с Торонто и с Цинциннати. Залечила микротравму руки и подошла к чемпионату США полностью здоровой. По крайней мере, так кажется сейчас. Безусловно, долгая пауза будет сказываться на ее действиях, но некритично. Уровень Марии по-прежнему очень высок, и ей не надо проводить много матчей, чтобы быстро войти в обычный соревновательный ритм.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

«Убрав» на старте вторую ракетку мира, Шарапова открыла себе сетку - вплоть до четвертьфинала соперниц подобного уровня у нее не будет. Во втором круге Мария сыграет с Тимеей Бабош - думаю, все должно закончиться в пользу Маши в двух комфортных сетах. Тимеа - тоже агрессивная теннисистка, любит и умеет атаковать, но делает это хуже Шараповой. Безусловно, она и слабее Халеп, так что серьезных трудностей доставит не должна. Пока не берусь судить, готова ли Мария бороться на US Open за титул, хотя в теории - может. Но уже ясно, что она способна пройти далеко. Главное - чтобы не подводило здоровье.