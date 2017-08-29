Украинский футболист потроллил «националистов-патриотов»

Владислав Ващук Фото: Facebook

Экс- футболист московского «Спартака» Владислав Ващук написал послание к украинским националистам.

«Опубликовал фото в вышиванке, ко дню Независимости. И сразу же понеслось – а цвета-то спартаковские, а вышиванка-то не того цвета… Кто по-дружески подколол, а кто и всерьез озаботился. Вот так и в стране», - пишет он.

В своем аккаунте на Facebook Ващук не иначе как троллит так называемых патриотов Украины

«Если ты «правильный» патриот, «справжній», то вышиванка у тебя того цвета, сине-желтая. И в России ты ни разу не был. И говоришь на чистом украинском, без суржиков там всяких. И даже знаешь, что там на Большом государственном гербе изображено, и где у козака спыс или что там. На Майдане был, Героев Небесной сотни по именам знаешь. Отечественного производителя поддерживаешь и в машине слушаешь исключительно музыку украинских исполнителей», - перечислил он.

При этом футболист задался вопросом, что делать с теми, кто не носят национальную одежду и абсолютно безразличны к политике.

«Куда девать тысячи «неправильных» русскоязычных украинцев, прошедших АТО? Жизнь за Украину положивших? Добровольно пришедших в военкомат после Крыма. Куда - люстрированных и обиженных, отодвинутых от кормушки, бывших налоговиков, чиновников, ментов и т.д.? Куда девать миллионы пенсионеров, мечтающих жить в Украинской ССР? «Чемодан, вокзал, Россия»? Ничего, что это наши же родители? И да, я никого не удивлю, если скажу, что в Донецкой и Луганской областях есть люди, болезненно воспринимающие слова «Майдан, Америка, Порошенко»? Считающих, что их предало и обидело родное государство», - спросил Ващук.

Владислав также отметил, что настоящий патриот Украины не тот, кто ходит больше всего на митинге, обычный тракторист и рабочий гораздо больше патриот своей страны, чем демагоги на площадях.

«И пусть он разговаривает не на чистом украинском, а на матерном русском, и вышиванку в глаза не видел, но для Украины делает то, что может и умеет. Врач, работающий на скорой за копейки – патриот. Потому что не уезжает в Европу в поисках лучшей жизни, а спасает людей сутками напролет. Не спрашивая их о политических убеждениях и предпочтениях при этом. И футболист, одевший футболку сборной, должен играть прежде всего. И неважно, поет он гимн про себя или вслух, если он на поле костьми ложится – то он патриот своей страны», - пишет он.

«Главное, все ж все понимают. И молчат. Группа «молчуны». А пора начинать говорить. И делать. Работать. Потому что иначе - не будет у нас своей страны. Никогда», - заключил он.