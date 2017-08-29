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Швед - «наше все». Если справится. Колонка Льва Тигая

Лев Тигай
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Алексей Швед
Алексей ШведФото: Gettyimages.ru

Назван окончательный состав сборной России на чемпионат Европы, который стартует 31 августа. В среду наша команда вылетает в Стамбул.

Имя последнего, тринадцатого «лишнего», объявленное сегодня, особого секрета в себе не таило. Им ожидаемо стал форвард Станислав Ильницкий, недавно перешедший из «Химок» в «Локомотив» и в контрольных матчах сборной этого лета выходивший на площадку весьма эпизодически. Впрочем, то же самое можно сказать, например, о Евгении Бабурине, который едет на ЧЕ-2017 в статусе «глубокого» запасного. Регулярно играть в 12 человек эта сборная в Стамбуле не станет.

А во сколько станет?

«ОСНОВА»: ПЯТЕРО ПЛЮС ХВОСТОВ

Президент РФБ Андрей Кириленко во вчерашнем интервью «Советскому спорту» выделил Шведа, Фридзона, Курбанова, Воронцевича и Мозгова. Но я рискну добавить к этому списку шестого человека - Хвостова.

Да, в августе он не радовал точностью бросков и исполнял в основном организаторско-дирижерские функции, да и то, когда ими не занимался Швед. Но Хвостов все равно играл много, неизменно начинал матчи в стартовой пятерке и, думаю, будет делать то же самое на чемпионате. При всей ограниченности арсенала (это если все-таки не «прорежется» бросок, который у него вообще-то есть), в костяк, определяющий игру сборной Сергея Базаревича, Хвостов явно входит, пусть он и забивает заметно меньше каждого из пятерых, перечисленных выше.

Теперь стартовый состав. Воронцевич и Мозгов - точно, Хвостов и Швед - наверняка. Остается позиция третьего «номера», где Курбанов - бесспорно, «номер один», но возможны тактические варианты начала с третьим защитником - Фридзоном или Дмитрием Кулагиным.

Регулярно должны выходить со скамейки Зубков, Кулагин-младший и Антонов (первые двое призваны добавить прежде всего в атаке, последний - где угодно). С «истовым чернорабочим» Ивлевым ситуация непонятная. В первых контрольных матчах он постоянно менял Мозгова на позиции центрового, но затем Базаревич охладел к этому варианту и предпочитал использовать легкий состав. Возможно, дело было в травме Ивлева, а возможно и нет. Хотя это уже, конечно, детали.

МОЗГОВ БОЛЬШЕ БЕГАЕТ, ЧЕМ СТРАХУЕТ

Базаревич пытается сочетать быстрый баскетбол с изрядной долей передач в трехсекундную зону в позиционном нападении. Основные адресаты этих «пасов вниз» - Мозгов и Курбанов, причем у второго получается даже получше. А наш центровой очень старается (в том числе - бежать наравне со всеми в контратаки), но не всегда доносит мяч до корзины и даже не всегда его ловит.

Особой вины Мозгова тут нет: в НБА он долго «голодал» без мяча, а порой вообще без игрового времени, и в результате просто отвык. Так что стремление команды совместными усилиями вернуть ему вкус к атаке вполне понятно. Но вот успеют ли? А то три пробежки одного баскетболиста и пара непойманных им же передач, как было в последнем матче с финнами, на ЧЕ могут обойтись сборной слишком дорого.

Тут можно логично возразить, что такой центровой, как Мозгов ценен прежде всего в защите. Под щитом, на страховке - да, но Базаревич предпочитает современные, активные схемы обороны с постоянными сменами, где «высоким» приходится постоянно уходить от кольца на трехочковую дугу (против комбинаций-двоек), потом срочно делать рывок обратно и так - до бесконечности. А потом еще и в отрыв со всех ног бежать, и мячи там ловить-забивать. Не самая легкая история для человека ростом 216 сантиметров, если он, конечно, не молодой Шакил О’Нил.

ИГРА «ПОД ШВЕДА»

В общем, могу ошибаться, но Мозгов, при всей его бесспорной значимости для сборной, в ее игру пока не очень-то вписан. Иное дело - Швед, под которого эта игра во многом «заточена» изначально.

И в этом есть своя логика. Все-таки речь идет о снайпере экстра-класса, который вдобавок умеет водить и пасовать - только не в плотной, стоячей «позиционке» (здесь его часто «душат»), а именно в быстрых атаках, действуя «на опережение». Когда у Шведа получается вести игру всей команды именно так, соперники просто не успевают крутить головами. Словно против них на паркете не сборная России, а сборная США.

Только у американцев Шведов много, а у нас - один. С присущими любой яркой личности «прибамбасами»: провалами в защите, приступами обидчивости на судей, партнеров, тренеров и прочая, и прочая. Да, он постепенно взрослеет, но какие коленца вверх-вниз выдаст график этого процесса на участке «ЧЕ-2017» в данный момент никому не известно. Пусть Швед - баскетболист звездного уровня, от его настроения игра сборной России могла бы зависеть и поменьше. Все-таки не Спанулис пока. Хотя не имею ничего против, если в Стамбуле он сумеет доказать обратное. На кого еще надеяться-то?

А «ДЖОКЕРЫ» ЕСТЬ?

Да, имеются. Хотя их не так много. На первое место здесь поставлю Курбанова. Мало у какой сборной есть столь же мощные и подвижные одновременно третьи «номера». Причем Никита всегда готов сказать свое веское слово чуть ли не везде - не только в защите, где уже привычно (по ЦСКА) выполняет роль «верхнего душителя разыгрывающих» между центральным кругом и трехочковой дугой, но и на подборе, и в силовой атаке «изнутри», и в дальнем броске, и на перехвате. Настоящий «робокоп»!

Дальше - разумеется, хитрющий ветеран-снайпер Фридзон. Ну, и Михаил Кулагин, приятно удививший всех (кроме соперников) своей попадучестью в августовских контрольных матчах. Остальное - подробности.

Считается, что эта сборная России - лучшая со времен олимпийского Лондона-2012, после которого наши участвовали в двух ЧЕ и дважды не вышли из группы. Эти выходить должны (хотя так же говорили и о предыдущих), опережая если не Турцию (первый соперник 1 сентября), Сербию и Латвию, то, по крайней мере, Бельгию с Великобританией. Ну, а в плей-офф – посмотрим.

Между прочим, в том самом Лондоне пятилетней давности играли пять человек из нынешнего состава. Ровно столько же, сколько у испанцев, которых мы тогда обыграли в группе и едва не обыграли в полуфинале. Может, сумеем повторить?

Не знаю, не знаю… Арифметика арифметикой, но у России тогда на площадке были Андрей Кириленко, Виктор Хряпа, Сергей Моня и Александр Каун. А на скамейке - Дэвид Блатт.

Заявка сборной России на ЧЕ-2017

Амплуа

Клуб

Возраст

Рост, см

Алексей Швед

Защитник

Химки

28

198

Виталий Фридзон

Защитник

ЦСКА

31

195

Дмитрий Хвостов

Защитник

Локомотив

28

190

Дмитрий Кулагин

Защитник

ЦСКА (2016/17)

25

197

Михаил Кулагин

Защитник

ЦСКА

23

191

Евгений Бабурин

Защитник

Локомотив

30

190

Андрей Воронцевич

Форвард

ЦСКА

30

207

Никита Курбанов

Форвард

ЦСКА

30

202

Андрей Зубков

Форвард

Химки

26

205

Семен Антонов

Форвард

ЦСКА

28

202

Тимофей Мозгов

Центровой

Бруклин (НБА)

31

216

Владимир Ивлев

Центровой

Локомотив

27

207
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