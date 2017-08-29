Швед - «наше все». Если справится. Колонка Льва Тигая

Назван окончательный состав сборной России на чемпионат Европы, который стартует 31 августа. В среду наша команда вылетает в Стамбул.

Имя последнего, тринадцатого «лишнего», объявленное сегодня, особого секрета в себе не таило. Им ожидаемо стал форвард Станислав Ильницкий, недавно перешедший из «Химок» в «Локомотив» и в контрольных матчах сборной этого лета выходивший на площадку весьма эпизодически. Впрочем, то же самое можно сказать, например, о Евгении Бабурине, который едет на ЧЕ-2017 в статусе «глубокого» запасного. Регулярно играть в 12 человек эта сборная в Стамбуле не станет.

А во сколько станет?

«ОСНОВА»: ПЯТЕРО ПЛЮС ХВОСТОВ

Президент РФБ Андрей Кириленко во вчерашнем интервью «Советскому спорту» выделил Шведа, Фридзона, Курбанова, Воронцевича и Мозгова. Но я рискну добавить к этому списку шестого человека - Хвостова.

Да, в августе он не радовал точностью бросков и исполнял в основном организаторско-дирижерские функции, да и то, когда ими не занимался Швед. Но Хвостов все равно играл много, неизменно начинал матчи в стартовой пятерке и, думаю, будет делать то же самое на чемпионате. При всей ограниченности арсенала (это если все-таки не «прорежется» бросок, который у него вообще-то есть), в костяк, определяющий игру сборной Сергея Базаревича, Хвостов явно входит, пусть он и забивает заметно меньше каждого из пятерых, перечисленных выше.

Теперь стартовый состав. Воронцевич и Мозгов - точно, Хвостов и Швед - наверняка. Остается позиция третьего «номера», где Курбанов - бесспорно, «номер один», но возможны тактические варианты начала с третьим защитником - Фридзоном или Дмитрием Кулагиным.

Регулярно должны выходить со скамейки Зубков, Кулагин-младший и Антонов (первые двое призваны добавить прежде всего в атаке, последний - где угодно). С «истовым чернорабочим» Ивлевым ситуация непонятная. В первых контрольных матчах он постоянно менял Мозгова на позиции центрового, но затем Базаревич охладел к этому варианту и предпочитал использовать легкий состав. Возможно, дело было в травме Ивлева, а возможно и нет. Хотя это уже, конечно, детали.

МОЗГОВ БОЛЬШЕ БЕГАЕТ, ЧЕМ СТРАХУЕТ

Базаревич пытается сочетать быстрый баскетбол с изрядной долей передач в трехсекундную зону в позиционном нападении. Основные адресаты этих «пасов вниз» - Мозгов и Курбанов, причем у второго получается даже получше. А наш центровой очень старается (в том числе - бежать наравне со всеми в контратаки), но не всегда доносит мяч до корзины и даже не всегда его ловит.

Особой вины Мозгова тут нет: в НБА он долго «голодал» без мяча, а порой вообще без игрового времени, и в результате просто отвык. Так что стремление команды совместными усилиями вернуть ему вкус к атаке вполне понятно. Но вот успеют ли? А то три пробежки одного баскетболиста и пара непойманных им же передач, как было в последнем матче с финнами, на ЧЕ могут обойтись сборной слишком дорого.

Тут можно логично возразить, что такой центровой, как Мозгов ценен прежде всего в защите. Под щитом, на страховке - да, но Базаревич предпочитает современные, активные схемы обороны с постоянными сменами, где «высоким» приходится постоянно уходить от кольца на трехочковую дугу (против комбинаций-двоек), потом срочно делать рывок обратно и так - до бесконечности. А потом еще и в отрыв со всех ног бежать, и мячи там ловить-забивать. Не самая легкая история для человека ростом 216 сантиметров, если он, конечно, не молодой Шакил О’Нил.

ИГРА «ПОД ШВЕДА»

В общем, могу ошибаться, но Мозгов, при всей его бесспорной значимости для сборной, в ее игру пока не очень-то вписан. Иное дело - Швед, под которого эта игра во многом «заточена» изначально.

И в этом есть своя логика. Все-таки речь идет о снайпере экстра-класса, который вдобавок умеет водить и пасовать - только не в плотной, стоячей «позиционке» (здесь его часто «душат»), а именно в быстрых атаках, действуя «на опережение». Когда у Шведа получается вести игру всей команды именно так, соперники просто не успевают крутить головами. Словно против них на паркете не сборная России, а сборная США.

Только у американцев Шведов много, а у нас - один. С присущими любой яркой личности «прибамбасами»: провалами в защите, приступами обидчивости на судей, партнеров, тренеров и прочая, и прочая. Да, он постепенно взрослеет, но какие коленца вверх-вниз выдаст график этого процесса на участке «ЧЕ-2017» в данный момент никому не известно. Пусть Швед - баскетболист звездного уровня, от его настроения игра сборной России могла бы зависеть и поменьше. Все-таки не Спанулис пока. Хотя не имею ничего против, если в Стамбуле он сумеет доказать обратное. На кого еще надеяться-то?

А «ДЖОКЕРЫ» ЕСТЬ?

Да, имеются. Хотя их не так много. На первое место здесь поставлю Курбанова. Мало у какой сборной есть столь же мощные и подвижные одновременно третьи «номера». Причем Никита всегда готов сказать свое веское слово чуть ли не везде - не только в защите, где уже привычно (по ЦСКА) выполняет роль «верхнего душителя разыгрывающих» между центральным кругом и трехочковой дугой, но и на подборе, и в силовой атаке «изнутри», и в дальнем броске, и на перехвате. Настоящий «робокоп»!

Дальше - разумеется, хитрющий ветеран-снайпер Фридзон. Ну, и Михаил Кулагин, приятно удививший всех (кроме соперников) своей попадучестью в августовских контрольных матчах. Остальное - подробности.

Считается, что эта сборная России - лучшая со времен олимпийского Лондона-2012, после которого наши участвовали в двух ЧЕ и дважды не вышли из группы. Эти выходить должны (хотя так же говорили и о предыдущих), опережая если не Турцию (первый соперник 1 сентября), Сербию и Латвию, то, по крайней мере, Бельгию с Великобританией. Ну, а в плей-офф – посмотрим.

Между прочим, в том самом Лондоне пятилетней давности играли пять человек из нынешнего состава. Ровно столько же, сколько у испанцев, которых мы тогда обыграли в группе и едва не обыграли в полуфинале. Может, сумеем повторить?

Не знаю, не знаю… Арифметика арифметикой, но у России тогда на площадке были Андрей Кириленко, Виктор Хряпа, Сергей Моня и Александр Каун. А на скамейке - Дэвид Блатт.

Заявка сборной России на ЧЕ-2017