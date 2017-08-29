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Данис Зарипов: Я верю, что смогу продолжить карьеру в лучшей лиге мира

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Данис Зарипов
Данис ЗариповФото: «Советский спорт»

Четырехкратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов дал интервью обозревателю «Советского спорта».

«ОСТАЛОСЬ ПОДПИСАТЬ КОНТРАКТ»

- Как вы восприняли новость о том, что руководство НХЛ разрешило хоккеисту Данису Зарипову выступать в лиге?
- Да, по этому поводу был официальный пресс-релиз. Безусловно я воспринял эту новость с оптимизмом. Хорошо, что бывают положительные известия в столь нелегкий период. Первая радость за последний месяц. И может быть, первый шаг к возобновлению моей карьеры.

Это здорово, что в НХЛ разобрались и приняли решение, что мне можно выступать в лучшей лиге мира. Осталось только дождаться приглашения от какого-то клуба, найти общий язык – подписать контракт и играть. Завершать карьеру профессионального хоккеиста не собираюсь!

- Ваш заокеанский агент Дэн Мильштейн рассказывал, что устроил что-то вроде вашей презентации для боссов НХЛ?
- Да, это была видеоконференция. Со мной хотели пообщаться. Мы поговорили, ничего серьезного. Но это внимание ко мне было приятно.

- Многие хоккеисты, включая Артемия Панарина, Евгения Малкина, Павла Дацюка, тепло о вас отзывались. Это вдохновляет?
- Еще как! Очень радует такая поддержка. Мы с ребятами – большие друзья, находимся в прекрасных отношениях. У меня только лучшие слова в их адрес! И даже если мы сражаемся иногда друг против друга, и на льду что-то между нами происходит, то на нашем общении это никак не отражается. 

«НЕ СЧИТАЮ СЕБЯ ВИНОВНЫМ»

- Когда пройдет слушание о вашему делу в Спортивном арбитражном суде (CAS)?
- Пока неизвестно. Мы только отправили апелляцию, до конца сентября нужно подать еще одну объяснительную. А потом будем ждать от CAS, когда там назначат дату заседания.

- Вы полетите в Лозанну?
- Скорее всего, да.

- Возможно ли, что вы уже подпишете контракт в НХЛ, а ваше дело будет рассматриваться параллельно?
- Да. И сразу скажу, что даже если определюсь с клубом, то не собираюсь опускать руки. Буду бороться до конца, защищая свое честное имя, потому что не считаю себя виновным.

- Реально ли в суде снять всю дисквалификацию, а не частично срезать срок?
- Пока это не буду комментировать, чтобы никак не влиять на исход слушания. Мы спокойно собираем документацию и готовимся к заседанию. А решение примет судья. 

«ЛЕТАЛ НА ФИНАЛ КОВАЛЬЧУКА»

- Вы раньше смотрели матчи НХЛ? Была ли интересна эта лига?
- Конечно, я много разговаривал с ребятами, кто выступал в НХЛ. Сам приезжал в Ньюарк, когда Ковальчук и его «Нью-Джерси» играли в финале Кубка Стэнли. Хотел поболеть и поддержать Илью. А еще изучал, какой хоккей в Северной Америке. Мне очень интересен такой опыт.

- Когда Евгений Медведев впервые попал на матч НХЛ, то был впечатлен, на какой скорости все летают в «Филадельфии».
- Даже спорить не буду, скорости в НХЛ выше. Но не забывайте, что там площадки меньше. Если у меня получится подписать контракт и уехать в Северную Америку, продолжить карьеру в лучшей лиге мира, то мне надо будет много работать и как можно быстрее перестраиваться на этот хоккей.

- Как и где вы сейчас тренируетесь?
- Занимаюсь в Казани, и не один раз в день. Чаще. Вот вы позвонили, а я еду на вечернюю тренировку. В голове сидит, что завтра мне может прийти приглашение в какой-то клуб НХЛ. Значит, я должен соответствовать своему уровню. Вот это у меня главная мотивация, которая держит в тонусе.

- Но пару недель назад у вас даже американской визы не было.
- Ее и сейчас нет. Пока она в процессе оформления. 

«МОИ КУМИРЫ – ГРЕТЦКИ И ЛЕМЬЕ»

- Хоккеисты НХЛ играют клюшками «ЗаряД», которые производят на вашей фабрике?
- Нет, у нашей компании нет контракта с НХЛ.

- Евгений Малкин сказал: хочу, чтобы КХЛ активнее помогала Зарипову решить эту проблему. Скажите, наша лига вас поддерживает?
- Скажем так, мне помогли все. С миру по ниточке, - улыбается Данис.

- Обидно, что теперь вы не попадете на Олимпиаду в Пхенчхан?
- Конечно же, обидно! Но еще олимпийский состав не объявлен, а решение по моей апелляции не принято. Повторю, что не буду опускать руки. Может, еще получится все исправить? И доказать главному тренеру Олегу Знарку, что я готов сыграть в Пхенчхане.

- Насколько важен вопрос денег при подписании контракта в НХЛ? Вас там никто не знает, налоги гораздо выше.
- Конечно, это второстепенный вопрос при подписании контракта. Но это немаловажный фактор. Буду внимательно рассматривать предложения.

- Вы в детстве за кого-то из НХЛ болели?
- Безусловно. Например, очень радовали Уэйн Гретцки, Марио Лемье. Они и некоторые другие звезды были моими кумирами. Конечно же, Павел Буре. А еще Игорь Ларионов со своим видением игры и его партнеры по «Русской пятерке».

Я смотрел матчи, любовался их техникой. Старался запомнить какие-то моменты, брать себе понемногу что-то хорошее из их великого хоккея.

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