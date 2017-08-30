Гульназ Губайдуллина: Когда заиграл гимн России, навернулись слезы

На завершившемся в Каире чемпионате мира Гульназ Губайдуллина завоевала золотую медаль. В последний раз в соревнованиях женщин российская пятиборка Елизавета Суворова побеждала на первенстве планеты 20 лет назад. В интервью «Советскому спорту» Гульназ рассказала, что чувствовала, стоя на пьедестале, с какими мыслями вышла на последний этап и почему стала копить на машину с 16 лет.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО Гульназ ГУБАЙДУЛЛИНА Родилась 14 февраля 1992 года в Новом Уренгое. Мастер спорта международного класса. Выступает за ЦОВС МО (Московская область) и ЯНАО. Тренеры – И. С. Бобрышев, А. Г. Минаков. Чемпионка Европы (2017) в смешанной эстафете. Серебряный призер чемпионата Европы (2016) в личном первенстве. Бронзовый призер Финала Кубка мира (2017) в личном первенстве. Бронзовый призер Юношеских Олимпийских игр (2016) в смешанной эстафете. Чемпионка Европы среди кадетов «А» (2010). Чемпионка Европы среди юниоров (2013) в смешанной эстафете. Чемпионка России (2017). Чемпионка мира-2017 в личном первенстве.

«МАМА СКАЗАЛА: «ДОЧКА, МЫ ТОБОЙ ГОРДИМСЯ!»

- Знаете, что вы прервали неудачную для российских пятиборок серию, которая продолжалась 20 лет?

- Перед чемпионатом понятия об этом не имела, мне только потом тренеры сказали.

- После победного финиша, о чем думали – ну вот, я сильнейшая в мире?

- Были только мысли, что я первая, но совершенно не осознавала, что чемпионка мира. Понимание пришло только на следующий день. А вот на награждении эмоции пробили, когда поднимали флаг России и зазвучал гимн.

- Расплакались?

- Не могу сказать, что расплакалась. Нахлынула большая гордость за страну, за себя. Не смогла сдержаться, слезы выступили, но смахнула тайком. Думаю, никто не заметил.

- Звонков много было с поздравлениями?

- Ой, много. Все поздравили, но, прежде всего, родные – папа и мама. Они видели, как я бежала комбайн, как выиграла. Мама сказала: «Дочка, мы тобой гордимся!»

- Олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира немка Лена Шёнеборн захватила лидерство после фехтования. Она была вашей главной конкуренткой?

- Шёнеборн - очень опытная, она фаворитка любых соревнований. Еще есть литовка Лаура Асадаускайте, тоже олимпийская чемпионка. Она очень сильна в комбайне, если в первой десятке подходит к последнему виду, то может и выиграть. Но в конкуре Лаура выступила очень плохо и выбыла из борьбы за медали.

- Шёнеборн имела перед вами четыре секунды форы в комбайне…

- Мне удалось на первой же стрельбе быстро закрыть все пять мишеней и быстро уйти на дистанцию. Но перед комбайном я вообще не думала, кто там и как из соперниц будет стрелять и бежать. Все мысли были только о том, как выйти и сделать все по максимуму.

- После первого рубежа появилась уверенность: вот она победа, совсем близко?

- Я понимала, что если хорошо прошла первый рубеж, это еще не гарантия победы. Все еще может поменяться, расслаблять нельзя ни на секунду.

- В Каире была очень сложная трасса, состоящая из песка. Когда-нибудь приходилось на такой трассе выступать?

- Нет, это действительно очень тяжело. А еще добавьте сюда страшную жару. Была какая-то вялость, хотелось только одного – лечь на кровать в комнате с кондиционером. В общем, условия были экстремальные.

- Может, спортсменам следовало отправить организаторам протест: мол, почему трасса из песка?

- Чему возмущаться? Все в одинаковых условиях.

- Но вам хотя бы удалось потренироваться на песке?

- Мы тренировались только на твердом грунте, бегать по песку не было возможности. Но мы на песке никогда не тренируемся, это травмоопасно.

«НА ОЛИМПИАДЕ ПОЛУЧИЛА БОЛЬШОЙ ОПЫТ»

- В прошлом году вы дебютировали на Олимпийских играх. Двоякое впечатление осталось от вашего выступления. Вы установили олимпийский рекорд в пятиборье по плаванию (Гульназ проплыла 200 м за 2:07,94. ​ - Прим. ред.). Однако в итоговом зачете заняли только 15-е место. Перегорели?

- Когда про рекорд сказали, я порадовалась. Но общий итог радостным действительно назвать трудно. Почему так получилось? Я молодая спортсменка, маловато опыта, а психологическое давление было очень большое. Немного не справилась.

- Какие выводы для себя сделали?

- В четырех видах выступила хорошо, завалила только фехтование. Но получила опыт больших соревнований, это неоценимо. Этот опыт помог мне удачно выступить сейчас в Каире.

- Не ругали вас тренеры: ну как же так, подвела?

- Нет, такого не было. Никто не ругал.

- В Рио было небезопасно. В неприятные ситуации не попадали?

- Мы не попадали. Но у одной российской спортсменки, она жила в нашем корпусе, случилось беда: у нее прямо из номера украли золотую олимпийскую медаль. Кто? Все думают на уборщиц, но никто ничего не доказал. Человек своими кровью и потом заработал медаль, а ее украли. Это за гранью добра и зла.

ЧМ-2017. МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ МЕСТО СТРАНА З С Б ВСЕГО 1. Германия 2 1 0 3

2. Корея 2 0 0 2

3. Египет 1 2 0 3

4. Венгрия 1 2 0 3

5. РОССИЯ 1 1 1 3 ВСЕ НАШИ ПРИЗЕРЫ ЧМ-2017 Медаль кто выиграл вид Золото Гульназ Губайдуллина личное первенство

Серебро Гульназ Губайдуллина, Анна Буряк, Ульяна Баташова командное первенство

Бронза Илья Фролов, Кирилл Беляков, Александр Лесун командное первенство

«НА МАШИНУ НАЧАЛА КОПИТЬ С 16 ЛЕТ»

- В шесть лет в Новом Уренгое вы занялись плаванием, поэтому плавание ваш коронный вид?

- Столько лет тренировок зря не прошли.

- А как пятиборье в вашей жизни появилось?

- Когда мне было 10 лет, наша семья переехала в Уфу. И однажды на соревнованиях по двоеборью тренер мне предложил не только проплыть, но и пробежать. А для меня это было совсем не сложно – бегать я любила. Я победила на этих соревнованиях, мне тогда было 13 лет. А затем начала побеждать везде. Но пятиборье появилось не сразу. Добавляла понемногу по виду: сначала было троеборье, потом четырехборье.

- Когда узнали об изменениях в правилах в вашем коронном виде (Международный союз современного пятиборья уменьшил стоимость секунды в плавании с 3 очков до 2. – Прим. ред.), подумали: ну вот – приплыли?

- А что можно с этим поделать? Не буду же я писать петиции в международную федерацию. Конечно, в плавании я всегда создавала неплохой задел. Значит, буду прибавлять в других видах, ничего страшного. Сейчас в Каире я ведь выиграла по новым правилам.

- Вы живете вместе с родителями?

- Больше двух лет назад я начала самостоятельную жизнь и перебралась в Москву.

- Как решили вопрос с жильем?

- Снимаю квартиру.

- Родители помогают, или вы им теперь помогаете?

- По-разному бывает: то я помогу, то - они.

- В планах есть покупка машины?

- Я уже давно за рулем. На машину начала копить с 16 лет. Папа просыпался в половине шестого утра, чтобы отвозить меня на тренировку в бассейн. Мне так его жалко было, и я решила – обязательно первым делом куплю машину. И купила.

- Призовые за победу на ЧМ – серьезная сумма?

- Понятия не имею, когда получу – узнаю.

- В эти выходные в Москве пройдет «Кубок Кремля». Там призовые солидные и турнир престижный.

- Пока об этом не думала. Сейчас все мои мысли, как бы до дома добраться и отдохнуть, - смеется Гульназ. – Но «Кубок Кремля» очень важный для меня турнир, конечно, думаю только о победе.