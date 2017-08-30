В каком клубе НХЛ окажется суперфорвард Данис Зарипов? Есть два варианта…

Боссы НХЛ разрешили Данису Зарипову подписать контракт с одним из своих клубов. Что это значит, и что теперь ждет трижды чемпиона мира?

ДЭЙЛИ ДАЛ ДОБРО

Как же получилось, что НХЛ зажгла зеленый свет на пути Даниса Зарипова?

Дело в том, что на днях форвард пообщался с руководством лиги по видеочату, ответил на все вопросы. А еще через североамериканского агента Дэна Мильштейна предоставил бумагу, что у него нет контрактных обязательств перед клубами КХЛ. Собственно, это и так понятно – во всех новостях было сообщено, что Зарипов расторг контракт с «Ак Барсом» по обоюдному согласию.

Нужно заметить и то, что список запрещенных препаратов, который упомянут в приложении к коллективному соглашению, отличается от списка ВАДА. Скажем так, он не такой жесткий, и псевдоэфедрин туда не входит.

Также было учтено, что у Зарипова безупречная репутация, и ранее он не был уличен в применении допинга. Да, игроку придется пройти тесты в антидопинговой лаборатории НХЛ, но Данис к этому готов.

В итоге вице-президент НХЛ Билл Дэйли заявил по Зарипову, что игрок имеет право подписать стандартный контракт и выступать в лиге.

Теперь, собственно, осталось этот контракт найти. А это уже работа Мильштейна.

ИНТЕРЕС «РЕЙНДЖЕРС»

«Я очень рад, что лига поверила Данису, - сказал Дэн Мильштейн в беседе с обозревателем «Советского спорта». – Комментировать его апелляцию в Спортивном арбитражном суде не могу, чтобы не повлиять на ход дела. Скажу только, что Зарипов работает с сильными российскими адвокатами, у него хорошая юридическая поддержка. А я начинаю вести переговоры с клубами НХЛ. Уверен, что сам Данис по физике будет готов к уровню НХЛ. Как ему не позвоню, он то на катке, то в спортзале».

Какие варианты могут быть у Даниса Зарипова в НХЛ? Агент нам ничего не скажет, но посмотрим по своим инсайдерским источникам.

Я подтверждаю информацию Эллиотта Фридмана из Sportsnet о том, что к Зарипову проявлял интерес «Нью-Йорк Рейнджерс». Другое дело, что этот интерес колебался то вверх, то вниз. Когда только история закрутилась, то ньюйоркцы готовы были чуть ли не сразу предложить контракт Данису. Подозреваю, тут хорошо сработал скаут «Рейнджерс» по России Владимир Лутченко, который дал Зарипову наилучшие рекомендации. Как и Павлу Бучневичу, ставшему одним из открытий прошлого сезона.

Но помешало письмо Дэйли, которое он отправил в клубы НХЛ – мол, до тех пор, пока центральный офис лиги не даст добро, подписывать контракты с игроком нельзя. Теперь прошли три недели, и у «Рейнджерс» уже нет большого энтузиазма. Впрочем, этот вариант еще окончательно не закрыт.

СВЯЗКА С ШИПАЧЕВЫМ?

В чем плюсы Зарипова? В Северной Америке впечатлены тем, что он забил 15 голов в 18 матчах последнего плей-офф. Может, на весь регулярный чемпионат и не хватит ветерана, но в кубковых играх такие опытные бойцы бесценны. А еще Данис очень хорош в большинстве, когда его выпускают на реализацию.

В чем минусы Зарипова? Конечно, скорость. Но Данис обещает, что подтянет этот компонент и перестроится на маленькие площадки.

…Кстати, а ведь еще Фридман сообщал об интересе со стороны «Вегаса». У клуба-новичка НХЛ есть хороший вратарь Марк-Андре Флери и длинная лавка защитников, но вот атака выглядит не так внушительно. Подписать опытного россиянина, поставить его в тройку к Вадиму Шипачеву – кажется, это прекрасный вариант.

Но это пока фантазии. Подождем, когда совершатся переговоры. И что-то подсказывает, варианты для Зарипова обязательно найдутся. А вот что это будет – просмотровый контракт в тренировочном лагере одного из клубов НХЛ или односторонний договор на несколько лет и несколько миллионов долларов – узнаем очень скоро.

Буквально этой осенью.

А В ЭТО ВРЕМЯ

ЗАРИПОВ НЕ ПОЕДЕТ НА ОЛИМПИАДУ

ФХР выступила с заявлением о том, что разрешение Зарипову выступать в НХЛ не отменяет действие дисквалификации в системе ИИХФ.

«Нападающий Данис Зарипов, дисквалифицированный Международной федерацией хоккея сроком на два года за употребление запрещенных веществ, не сможет продолжить карьеру в системе ИИХФ как минимум до рассмотрения апелляции хоккеиста. Федерация хоккея России, Континентальная хоккейная лига подчиняются правилам ИИХФ, которая в свою очередь выполняет все требования ВАДА. Разрешение НХЛ выступать в североамериканской лиге не отменяет действие дисквалификации ИИХФ», - сообщается в заявлении. То есть Зарипов на сегодняшний день не сможет принять участие в Олимпиаде в Пхенчхане и двух ближайших чемпионатах мира.