Кошмарный сон Акинфеева и Березуцких. Представляем атаку «Бенфики»

Соперник ЦСКА в Лиге чемпионов «Бенфика» славится своим умением воспитывать молодежь и продавать ее в топ-клубы Европы. Этим летом лиссабонцы потеряли основного вратаря, двух защитников и полузащитника. А атаку, к сожалению для армейцев, сохранить сумели. Что стоит знать о передней линии чемпиона Португалии? «Советский спорт» рассказывает.

После 4 туров чемпионата Португалии «Бенфика» отправила в ворота соперников 10 мячей. Столько же на счету «Спортинга». Больше не забил никто. 8 голов из 10 в активе дуэта форвардов Жонас - Сеферович. В среднем за матч «Бенфика» 17 раз бьет по чужим воротам, 8 раз точно. Кто исполняет эти удары? И кого стоит опасаться опытной, но медлительной обороне ЦСКА?

Жонас. 33 года. Рост: 182 см. Оттянутый форвард. 2017/18: 6 голов в 5 матчах (4 в чемпионате, 1 в кубке). Голы в ЛЧ: 10. Трансферная стоимость: 7 млн.евро (transfermarkt.com)

Жонас как вино - с годами только лучше. В Португалию переехал в 30-летнем возрасте из «Валенсии» после сезона 14/15, в котором не выходил на поле из-за тяжелой травмы. Достался «Бенфике» бесплатно. Но свою зарплату взялся отрабатывать с первого же матча. Чтобы это понять, достаточно посмотреть на статистику: 70 голов в 84 матчах португальской лиги. Жонас обладает отличным ударом со средней дистанции, хорош при игре головой и в подыгрыше. Про высокую технику обращения с мячом писать нет смысла и так понятно, потому что родина форварда - Бразилия. Отметим лишь то, что Жонас командный игрок. Быстро нашел взаимопонимание с новичком команды Харисом Сеферовичем - ассистировал швейцарцу в двух голевых комбинациях.

Харис Сеферович. 25 лет. Рост: 185 см. Центрфорвард. 2017/18: 4 гола в 5 матчах (3 в чемпионате, 1 в кубке). Голы в ЛЧ: 1. Трансферная стоимость: 3 млн.евро (transfermarkt.com)

Сеферович швейцарец по паспорту, но босниец по происхождению. В 2009 году он был удостоен сразу двух наград: первая - как лучшему боснийскому игроку моложе 19 лет, вторая - лучшему молодому футболисту Швейцарии. Боснийцы до последнего не теряли надежду убедить футболиста не забывать свои корни. Но у Хариса были другие планы. Вместе с швейцарцами, командой U-17, он стал чемпионом мира. А сейчас проливает пот за национальную команду этой страны. И за «Бенфику» с этого сезона. Харис - игрок касания, игрок штрафной. В составе «орлов» забил 4 мяча - 2 ударами из пределов вратарской и 2 после выходов один на один с вратарем.

Рауль Хименес. 26 лет. Рост: 187 см. Центрфорвард. 2017/18: 1 гол в 5 матчах (единственный гол забил в кубке). Голы в ЛЧ: 4. Трансферная стоимость: 12 млн.евро (transfermarkt.com)

Хименеса хорошо знают сочинские болельщики. На местном стадионе «Фишт» мексиканец забил красивейший гол в ворота новозеландцев на прошедшем Кубке Конфедераций. Лиссабонскую публику Хименес балует уже третий сезон. В основном удачными выходами на замену и победными мячами. Высокий, мощный и техничный нападающий в свое время не подошел Диего Симеоне в мадридском «Атлетико». Зато пригодился Руи Виттории. В прошлом сезоне точные удары мексиканца принесли «Бенфике» 10 очков и помогли выиграть чемпионство. А в нынешнем - Хименес выходил исключительно на замену и отличился двумя результативными действиями - голом и передачей.

Костас Митроглу. 29 лет. Рост: 188 см. Центрфорвард. 2017/18: не играл из-за травмы. Голы в ЛЧ: 16. Трансферная стоимость: 12 млн.евро (transfermarkt.com)

Грек пропустил старт сезона из-за мышечной травмы, полученной на Emirates cup. Но к старту группового этапа ЛЧ он должен поправиться. Об этом свидетельсвтует тот факт, что Михаель Скиббе вызвал Костаса в сборную на ближайшие игры отбора. Митроглу - первый греческий игрок, оформивший хет-трик в матче ЛЧ (в составе «Олимпиакоса»). За 2 года в Португалии стал автором 51 гола (во всех турнирах). Не самый быстрый форвард, но с прекрасным голевым чутьем. Бьет с обеих ног. Отлично играет «на втором этаже». Любимец местных фанатов. После окончания одного из матчей, в котором греку удалось забить, на поле выбежал болельщик, встал перед ним на колени и начал вытирать ему бутсы.