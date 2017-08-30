Евгений Ловчев: Руководители клубов и тренеры команд РФПЛ, прекратите жаловаться

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о наболевшем.

«СПАРТАК» МЕНЬШЕ ВСЕХ УЧАСТВОВАЛ В ДОГОВОРНЯКАХ»

Прежде чем начать разговор по теме, которая меня задела, хочу рассказать одну историю. Как-то я пришел в кабинет к мэтру отечественной спортивной журналистки Льву Ивановичу Филатову. А надо сказать, что «Спартак» всегда гордился тем, что не участвовал в договорняках. Но все-таки я сделал бы поправку: скажем так - меньше всех участвовал в договорняках.

Я говорю Льву Ивановичу: вот, мол, на Украине все матчи расписаны и т.д. А он рассказывает: «Женя, тут у меня сидели тренеры всех 16 команд высшей лиги. Обсуждали и осуждали такое отвратительное явление, как договорные матчи. Я потом у каждого лично спрашивал и каждый клялся партбилетом, что их команда в этом никогда не участвовала, это соперники такие непорядочные».

Это была прелюдия, а теперь крик души. Сейчас Слуцкий уехал в Англию, не буду говорить о проблемах в его команде, что там у него выбор игроков совсем не велик. Но не слышал, чтобы он на что-то жаловался – на судейство, погоду, плохой газон. На что обычно жалуются руководители клубов или тренеры в России.

«У НАС ВИНОВАТЫ СУДЬИ, ПОГОДА И КАЛЕНДАРЬ»

После каждого тура РФПЛ я слышу о том, что судьи работают исключительно против такой-то и такой-то команды. Что в Хабаровск лететь далеко, и там проблемы с акклиматизацией. Правда, никто не говорит, что игрокам СКА приходится летать постоянно, но они при этом умудряются не проигрывать.

Каждый раз я слышу разговоры о проблемах с мотивацией. Кто-то хотя бы раз слышал от тренеров «МЮ» или «Челси», что команда сыграла плохо, потому что игроки не настроились. Они даже такого слова не знают, а у нас это нормальное оправдание.

В последнем туре три наши лучшие команды прошлого сезона не забили ни одного гола. Причем две из них играли на своем поле. И из этих клубов постоянно мы слышим о всяких проблемах: футболистов не хватает, проблемы с составом, игроки устали, поле не такое и т.д.

А вспомните послематчевые интервью Мирчи Луческу, бывшего тренера «Зенита». Это сплошной плач Ярославны был. Все у него виноваты, но только не он. А ведь ему выделили хорошие деньги на трансферы, и он покупал, кого сам хотел – Жулиано, Маурисио, Кокорина, Жиркова. Но ему все было не так – все против него.

Я вспоминаю слова Тигана, когда он пришел то ли в «Марсель», то ли в «Монако». У него спросили: «Кого вы собираетесь покупать, чтобы усилить команду?» На что он ответил: «Я пришел в готовую команду, здесь есть квалифицированные футболисты, и я буду с ними работать».

Это и отличает европейский менталитет от российского. Мы вряд ли считали за серьезного соперника «Утрехт», а получилось так, что «Зенит» с трудом прошел команду, у которой далеко не первый бюджет в чемпионате Голландии. Потому и кипрский АЕК выбил «Спартак» из еврокубка.

Потому что вы, руководители клубов и тренеры, говорите своим футболистам, что это не они виноваты. А виноваты судьи, календарь и погодные условия.

Прекратите плакать и жаловаться, иначе мы скоро будем вылетать в первых раундах еврокубков. А ведь речь идет о престиже клуба и страны.